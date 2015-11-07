Милый коттедж для современных романтиков

Немецкий проект от профессионалов из Müllers Büro выглядит прекрасным вариантом загородного дома в стиле модерн. Практичность этого маленького домика обитает на самом высоком уровне — ведь здесь каждый сантиметр задействован на благо владельцев.
Интересно, что его реконструкция была проведена с очень большими ограничениями из-за несущих конструкций и возможностей самого здания. Так, архитекторы отказались от варианта панорамного остекления с дверьми-слайдерами и полноценного второго этажа, но при этом все же смогли выжать максимум из того, что имели. Что же у них получилось?
Дом в два уровня — с первым этажом и мансардой под крутой крышей — выглядит очень миниатюрным и аккуратным. Отделка в белом цвете и серая крыша еще больше способствуют созданию такого образа как для самого проекта, так и для всей улицы. С белыми фасадами любое здание будет казаться более идиллическим, романтичным и милым.
Стильное решения для остекления — с множеством узких и очень высоких окон — оправдывает себя для использования в доме, построенном в стиле модерн. Здесь оно позволяет на маленькой площади выразить любовь к современному дизайну. На месте каждого из окон первого этажа были старые, очень маленькие, прямоугольные, почти не пропускающие слишком мало света.
Кровля же была полностью переделана после того, как были укреплены несущие стены. А наверху появился жилой мансардный этаж с полноценным освещением с помощью дополнительных окон, а гостиная и столовая за его счет стали двусветными и приобрели высокие потолки.
Самое лучшее место в доме, самое солнечное и приветливое досталось парадной столовой, где семья принимает гостей, вместе ужинает каждый вечер и проводит время за большим столом.
Узкие и высокие окна расположены таким образом, что возле них осталось место для стильных кашпо из натурального камня с зелеными растениями. От традиционного буфета в столовой отказались в пользу более вместительного и функционального стеллажа. Но самым стильным моментом, помимо двусветного остекления, стала обивка для стульев, которая становится светлее, будто в технике омбре.
С внутреннего балкона второго этажа отлично видно, насколько приятным местом оказалась новая столовая, полностью заполненная солнечными зайчиками. Эта комната используется и для чтения, и для работы за ноутбуком или домашних заданий детей.
В процессе реконструкции дом получил новую планировку первого этажа — с одним большим помещением для кухни, столовой и гостиной. Кухонная зона удачно разместилась в нише на месте прошлой кухни, но теперь здесь есть гарнитур с обеих сторон от прохода, благодаря сносу перегородки со столовой.
Дополнительным местом для работы в доме стал кабинет прямо на внутреннем балконе, с которого мы смотрели ранее. Здесь царит атмосфера творчества, ведь хозяйка дома увлекается живописью на профессиональном уровне, а также многими другими видами креатива, например, хенд-мейдом.
Это место — ее собственное королевство, где разрешены любые вольности, а порой даже случаются чудеса. Кабинет со столь интересным дизайном, да еще и расположенный на солнечной мансарде прямо под крышей — всегда хорошая идея для загородного коттеджа любого формата.
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