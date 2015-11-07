Милый коттедж для современных романтиков

Немецкий проект от профессионалов из Müllers Büro выглядит прекрасным вариантом загородного дома в стиле модерн. Практичность этого маленького домика обитает на самом высоком уровне — ведь здесь каждый сантиметр задействован на благо владельцев.

Интересно, что его реконструкция была проведена с очень большими ограничениями из-за несущих конструкций и возможностей самого здания. Так, архитекторы отказались от варианта панорамного остекления с дверьми-слайдерами и полноценного второго этажа, но при этом все же смогли выжать максимум из того, что имели. Что же у них получилось?