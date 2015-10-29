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Современный дом высшего класса

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома на одну семью
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Стильный и люксовый коттедж в стиле модерн наверняка произведет на вас неизгладимое, в хорошем смысле слова, впечатление. Именно так немецкое архитектурное бюро Die HausManufaktur GmbH получает заказы на новые проекты — они показывают свое портфолио, и вопрос становится решенным. Яркие, современные и очень стильные дома покоряют с первого взгляда особенным ощущением гармонии даже в столь строгом дизайне.

В этом проекте все — от остекления до шикарной спальни с гардеробной и ванной — выглядит фантастически! Именно в таком коттедже хочет жить каждый второй житель мегаполиса, желающий сбежать от пробок и предоставить себе и своим детям «зеленую», но при этом глянцевую жизнь на природе.

Современный дом — это не просто дизайн, но образ жизни, ведь чаще всего взрослые члены семьи все-таки работают в черте города. Потому очень важно соблюсти баланс между урбанистическим шиком и пригородным уютом, чтобы не впадать в крайности и взять лучшее из обоих миров.

Сбалансированная асимметрия

homify Дома на одну семью
homify

homify
homify
homify

С этого ракурса в вечернем свете мы можем прекрасно рассмотреть всю планировку здания. На первом уровне посередине вы найдете лестничный холл, слева от него — кухню и столовую, а справа — просторную гостиную с домашним кинотеатром. Поднимаясь наверх, слева над столовой вы обнаружите хозяйскую спальню, левее — главную ванную комнату, а над гостиной расположилась детская с большим просторным балконом для игр.

Столь простая, но очень комфортная и логичная планировка позволяет сделать загородный дом удобным и практичным. Каждая комната здесь находится в шаговой доступности, а приватные — разделены лестничным холлом.

Гостиная luxury

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Гостиная в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Стильная гостиная с большим модульным диваном смотрится особенно изысканно в ярком солнечном свете. Предметы современного искусства — картины, глянцевые вазы и дизайнерский кофейный столик — отлично подходят под интерьер этой гостиной в стиле модерн.

Стильная кухня

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Кухня в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Передвигаясь далее по первому этажу, мы находим себя в стильной кухне, оформленной в натуральных оттенках древесины и кофе с молоком. Оригинальная врезанная столешница из массива дерева для барной стойки выглядит очень эффектно и стильно.

Солнечная столовая

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Столовая комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Отходя немного назад, мы попадаем в столовую, которая может похвастаться панорамным остеклением и прямым доступом к солнечной террасе, расположенной с обеих сторон комнаты. В летнее время она служит как вторая столовая и патио, как место встречи друзей и приятных семейных вечеров.

Лестничный холл

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Благодаря открытой планировке, каждая комната выглядит особенно привлекательной и оригинальной. Кухню и столовую украшают вазы из цветного стекла, но при этом первая выглядит очень уютно, в стиле идеальной кофейни, а столовая оформлена с оттенками ретро, особенно заметными по стильным стульям.

Главная спальня

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Спальня в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Гардеробная и ванная, являющиеся частью этой фантастической спальни, выглядят особенно шикарно в открытой планировке. Экран из натурального дерева служит для зонирования от мокрой зоны, а от гардеробной спальню отделяет стеклянная дверь и роскошное бархатное изголовье.

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Гардеробная

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Гардеробная в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Пройдя в гардеробную, мы восхищаемся, как удачно укомплектована вся система хранения. Сверху предусмотрено место для несезонных вещей, длинная штанга позволяет всегда держать в порядке повседневную одежду, а дополнительные ящички для ремней, часов, клатчей и других мелких вещей всегда под рукой. На нижнем ярусе гардеробной вы найдете три комода, стоящие один за другим. Здесь в основном хранится одежда в стиле casual, что не боится немного быть помятой, будучи сложенной на полку.

Ванная комната

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH Ванная комната в стиле модерн
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

Особенно очаровательная ванная комната ярко подчеркивает свою индивидуальность отделкой декоративным камнем и ярко-синим оттенком в ковре. Не правда ли, каждый из элементов этого проекта кажется изумительным?

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