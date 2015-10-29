Современный дом высшего класса

Стильный и люксовый коттедж в стиле модерн наверняка произведет на вас неизгладимое, в хорошем смысле слова, впечатление. Именно так немецкое архитектурное бюро Die HausManufaktur GmbH получает заказы на новые проекты — они показывают свое портфолио, и вопрос становится решенным. Яркие, современные и очень стильные дома покоряют с первого взгляда особенным ощущением гармонии даже в столь строгом дизайне.

В этом проекте все — от остекления до шикарной спальни с гардеробной и ванной — выглядит фантастически! Именно в таком коттедже хочет жить каждый второй житель мегаполиса, желающий сбежать от пробок и предоставить себе и своим детям «зеленую», но при этом глянцевую жизнь на природе.

Современный дом — это не просто дизайн, но образ жизни, ведь чаще всего взрослые члены семьи все-таки работают в черте города. Потому очень важно соблюсти баланс между урбанистическим шиком и пригородным уютом, чтобы не впадать в крайности и взять лучшее из обоих миров.