Все больше и больше людей выбирают для себя и своей семьи альтернативный образ жизни. Среди них есть люди, путешествующие по стране в трейлерах, изучающие новые места и работающие с помощью интернета, а их дети учатся дома. Другие — любители тропиков, уезжающие на юг за солнцем и теплым морским бризом. Есть и другие, которые пытаются найти образ жизни, идеально им подходящий и удовлетворяющий жажду приключений, но при этом позволяющий работать в городе.
Так, этот плавающий чудо-дом от компании Floatinghouses представляет собой интересный проект коттеджа, который стильно пришвартовывается там, где вы пожелаете.
Формат куба очень сильно контрастирует с современным обликом традиционного дома, но тем не менее, обеспечивает комфортное жилье, а сам дом имеет все необходимые коммуникации и элементы комфорта.
Дом на воде построен по модульной технологии. Это значит, что он может достраивается, перестраиваться и даже стать в три раза больше, если вы будете изменять количество, размер и тип различных элементов. Этот способ производства весьма положительно влияет на возможность транспортировки отдельных частей, позволяющей доставить вас в любое место с удивительной легкостью.
Сборное композитное строительство обеспечивает малый вес и прочность дома. Материалы, используемые в этом проекте, имеют отличную термическую и акустическую изоляцию, устойчивы к возгоранию, влаге и избытку соли, а также к коррозии.
Сильное влияние футуристического стиля в интерьере тем не менее не превалирует над функциональностью и практичностью каждой зоны в доме. Здесь мы найдем одну общую комнату открытого плана — гостиную, столовую и кухню, а также отдельную спальню с ванной комнатой.
Одна из стен дома полностью застеклена, что интегрирует окружающий пейзаж в интерьер, ведь он, где бы ни был пришвартован дом, очень сильно влияет на общее настроение.
Большинство мебели и предметов декора выполнены в стиле баухаус, который характеризуется простыми формами, функциональностью, высоким качеством и прочностью материалов. Простота идет рука об руку с удобством, давая эффект вневременного дизайна и просто стильного интерьера.
Гостиной комнате досталось самое лучшее место — возле панорамных окон с видом на реку, залив, море или океан, по желанию. Владельцы могут транспортировать свой дом хоть в Канкун, Мексика, хоть в Австралию, при этом перевозка, благодаря компактности всех элементов и продуманной технологии, займет гораздо меньше времен, сил и даже средств, чем кажется на первый взгляд. В любом случае это гораздо дешевле, чем арендовать квартиру в незнакомом городе.
Но самый большой плюс данного вида передвижного дома, что можно сделать свою жизнь неординарной и эффектной, не сильно перемещаясь в пространстве. Вы наверняка знаете поблизости интересный водоем, реку или озеро, где мог бы приютиться такой дом. Ведь в первую очередь он рассчитан на долгосрочное проживание, а не отпуск.
Шикарная кухня оформлена в стиле ретро-футуризма и смотрится особенно эффектно, благодаря нестандартным стеклянным полочкам, встроенным в оконные ниши.
Джакузи с шикарной акустической системой и в компании Боба Марли поможет насладиться водными процедурами, даже если вода в море слишком холодная.
Просторная и светлая ванная комната кажется нереальной в формате столь маленького коттеджа, но тем не менее — вы видите ее реальный размер. Удобная планировка, креативное остекление множеством круглых окон разного размера делают ее интересной в любом проекте, а уж в плавающем доме — тем более.
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