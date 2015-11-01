Все больше и больше людей выбирают для себя и своей семьи альтернативный образ жизни. Среди них есть люди, путешествующие по стране в трейлерах, изучающие новые места и работающие с помощью интернета, а их дети учатся дома. Другие — любители тропиков, уезжающие на юг за солнцем и теплым морским бризом. Есть и другие, которые пытаются найти образ жизни, идеально им подходящий и удовлетворяющий жажду приключений, но при этом позволяющий работать в городе.

Так, этот плавающий чудо-дом от компании Floatinghouses представляет собой интересный проект коттеджа, который стильно пришвартовывается там, где вы пожелаете.