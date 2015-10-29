Приватная усадьба в современном стиле

Представляем вам невероятно оригинальный проект коттеджа, полный креативного подхода к каждому элементу дизайна. Среди интересных деталей проекта особенно выделяется тип кровли, в котором крыша сделана из натурального сланца из Южной Африки.
Архитекторы из нидерландского бюро Beltman Architecten реализовали этот проект командой из 15 человек. Среди их работ около 200 частных и коммерческих проектов, которые одинаково хороши как в функциональном, так в эстетическом плане. Хотите узнать, как им удается быстрыми темпами справляться с каждой задачей, создавая трендовые проекты, достойные обложек глянца? Тогда читайте больше о концепции строительства данной фирмы и узнавайте больше о нидерландской частной архитектуре.
Самое интересное, что рабочая группа имеет вполне понятную схему разработки проекта, которой всегда не прочь поделиться с другими. В основе их видения идеального дома лежат всего лишь 4 характеристики, прорабатывая которые они получают то, что хотят.
Среди них — витальность (жизнеспособность), гибкость, эстетика и экономика. Первый пункт подразумевает возможность проживания в доме — отопление, пространства, защищенные от непогоды. То есть базовый пакет того, что мы называем домом.
Гибкость — умная планировка открытого и свободного типа, где помещения могут меняться местами или просто частично преобразовываться без особых затрат. Такие проекты могут быть одинаково комфортно использованы, например, семьями с разным количеством детей.
Эстетика — необъяснимая вещь, над которой работают архитекторы, дизайнеры и декораторы до того момента, пока дом не станет радовать глаз.
И последняя часть — экономика, позволяющая вписаться в бюджет, уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию, а также покупать лишь те материалы, которые заслуживают своей цены.
Нестандартный подход к организации открытой планировки не сразу понятен. Например, проход, ведущий в парадный холл из гостиной, находится возле пианино, а белоснежная кухня спряталась в нише возле столовой. А на первом этаже есть еще одна дополнительная гостевая спальня с отдельными балконом, ванной комнатой и гардеробной, а также гостевой санузел при холле. Еще одно полезное помещение — хозяйственная кладовка — находится возле кухни и занимает более 10 квадратных метров
Гостиная очень многофункциональна — кроме TV-зоны здесь есть отдельное место отдыха в зимнем саду, рабочий кабинет и уголок для пианино. За перегородкой, которая относится к встроенной системе домашнего кинотеатра — дополнительный проход, использующийся для хозяйственных нужд и примыкающий к кухне.
Парадный холл — совершенно особенное место в этом проекте. Его шикарное двусветное освещение переходит на крышу здания. За ним — не менее светлая гостевая комната, оформленная в белых тонах.
На стене весит потрет хозяйки дома, а в зоне зимнего сада изящно разместились два крупных тропических растения. Отлично вписался в интерьер в стиле модерн и современный камин, который топится настоящими дровами.
Над парадным холлом есть ванная комната, которая продолжает тему нестандартного освещения, заходящего на крышу. Эта конструкция из стекла выделяет проект среди прочих и позволяет сделать его действительно оригинальным, придавая зданию симметричный и абстрактный характер
Реализация проекта была выполнена строительной компанией Braamhaar B.V., которая уже давно сотрудничает с бюро Beltman Architecten.
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