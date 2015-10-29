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Приватная усадьба в современном стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Гостиная в стиле модерн
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Представляем вам невероятно оригинальный проект коттеджа, полный креативного подхода к каждому элементу дизайна. Среди интересных деталей проекта особенно выделяется тип кровли, в котором крыша сделана из натурального сланца из Южной Африки.

Архитекторы из нидерландского бюро Beltman Architecten реализовали этот проект командой из 15 человек. Среди их работ около 200 частных и коммерческих проектов, которые одинаково хороши как в функциональном, так в эстетическом плане. Хотите узнать, как им удается быстрыми темпами справляться с каждой задачей, создавая трендовые проекты, достойные обложек глянца? Тогда читайте больше о концепции строительства данной фирмы и узнавайте больше о нидерландской частной архитектуре.

Самое интересное, что рабочая группа имеет вполне понятную схему разработки проекта, которой всегда не прочь поделиться с другими. В основе их видения идеального дома лежат всего лишь 4 характеристики, прорабатывая которые они получают то, что хотят.

Концепция строительства от Beltman Architecten

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Дома в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

Среди них — витальность (жизнеспособность), гибкость, эстетика и экономика. Первый пункт подразумевает возможность проживания в доме — отопление, пространства, защищенные от непогоды. То есть базовый пакет того, что мы называем домом. 

Гибкость — умная планировка открытого и свободного типа, где помещения могут меняться местами или просто частично преобразовываться без особых затрат. Такие проекты могут быть одинаково комфортно использованы, например, семьями с разным количеством детей.

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Дома в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

Эстетика — необъяснимая вещь, над которой работают архитекторы, дизайнеры и декораторы до того момента, пока дом не станет радовать глаз.

И последняя часть — экономика, позволяющая вписаться в бюджет, уменьшить затраты на строительство и эксплуатацию, а также покупать лишь те материалы, которые заслуживают своей цены.

Планировка

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Гостиная в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

Нестандартный подход к организации открытой планировки не сразу понятен. Например, проход, ведущий в парадный холл из гостиной, находится возле пианино, а белоснежная кухня спряталась в нише возле столовой. А на первом этаже есть еще одна дополнительная гостевая спальня с отдельными балконом, ванной комнатой и гардеробной, а также гостевой санузел при холле. Еще одно полезное помещение — хозяйственная кладовка — находится возле кухни и занимает более 10 квадратных метров

Гостиная очень многофункциональна — кроме TV-зоны здесь есть отдельное место отдыха в зимнем саду, рабочий кабинет и уголок для пианино. За перегородкой, которая относится к встроенной системе домашнего кинотеатра — дополнительный проход, использующийся для хозяйственных нужд и примыкающий к кухне.

Вход в дом

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Гостиная в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

Парадный холл — совершенно особенное место в этом проекте. Его шикарное двусветное освещение переходит на крышу здания. За ним — не менее светлая гостевая комната, оформленная в белых тонах.

Гостиная

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Гостиная в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

На стене весит потрет хозяйки дома, а в зоне зимнего сада изящно разместились два крупных тропических растения. Отлично вписался в интерьер в стиле модерн и современный камин, который топится настоящими дровами.

Ванная комната

Woonhuis Nijverdal, Beltman Architecten Beltman Architecten Ванная комната в стиле модерн
Beltman Architecten

Beltman Architecten
Beltman Architecten
Beltman Architecten

Над парадным холлом есть ванная комната, которая продолжает тему нестандартного освещения, заходящего на крышу. Эта конструкция из стекла выделяет проект среди прочих и позволяет сделать его действительно оригинальным, придавая зданию симметричный и абстрактный характер

Реализация проекта была выполнена строительной компанией Braamhaar B.V., которая уже давно сотрудничает с бюро Beltman Architecten.

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