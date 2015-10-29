Приватная усадьба в современном стиле

Представляем вам невероятно оригинальный проект коттеджа, полный креативного подхода к каждому элементу дизайна. Среди интересных деталей проекта особенно выделяется тип кровли, в котором крыша сделана из натурального сланца из Южной Африки.

Архитекторы из нидерландского бюро Beltman Architecten реализовали этот проект командой из 15 человек. Среди их работ около 200 частных и коммерческих проектов, которые одинаково хороши как в функциональном, так в эстетическом плане. Хотите узнать, как им удается быстрыми темпами справляться с каждой задачей, создавая трендовые проекты, достойные обложек глянца? Тогда читайте больше о концепции строительства данной фирмы и узнавайте больше о нидерландской частной архитектуре.

Самое интересное, что рабочая группа имеет вполне понятную схему разработки проекта, которой всегда не прочь поделиться с другими. В основе их видения идеального дома лежат всего лишь 4 характеристики, прорабатывая которые они получают то, что хотят.