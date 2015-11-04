Дом мечты в ваших руках!

Славный коттедж с отделкой из красного кирпича выглядит просто изумительно на фоне летней зеленой листвы и идеально подстриженного газона! Разве не об этом мечтает большинство из нас? Просторный, светлый, современный, красивый и подходящий для нашего климата проект представлен архитектурным бюро из Германии Architektubüro J.+ J. Viethen.

Элегантность и основательность стиля модерн, реализованные в этом семейном проекте, выглядят действительно очень красиво. Дом, имеющий два уровня — первый и мансардный, отлично справился с задачей разделения приватной и общественной зон. И дело здесь не просто в разных этажах, а в мансардных окнах, которые дают возможность сделать спальни максимально приватными, ведь несмотря на весьма романтичную обстановку в этом прекрасном районе, соседи здесь все-таки существуют.