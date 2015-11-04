Дом мечты в ваших руках!

Славный коттедж с отделкой из красного кирпича выглядит просто изумительно на фоне летней зеленой листвы и идеально подстриженного газона! Разве не об этом мечтает большинство из нас? Просторный, светлый, современный, красивый и подходящий для нашего климата проект представлен архитектурным бюро из Германии Architektubüro J.+ J. Viethen.
Элегантность и основательность стиля модерн, реализованные в этом семейном проекте, выглядят действительно очень красиво. Дом, имеющий два уровня — первый и мансардный, отлично справился с задачей разделения приватной и общественной зон. И дело здесь не просто в разных этажах, а в мансардных окнах, которые дают возможность сделать спальни максимально приватными, ведь несмотря на весьма романтичную обстановку в этом прекрасном районе, соседи здесь все-таки существуют.
Черный цвет кровли, отделки балкона и оконных рам отлично подходит для того, чтобы добавить традиционному кирпичу современного облика. Выступ, созданный для отдельной террасы с гамаком и маленького балкончика наверху, выдает в архитекторе стремление создать мини-вариант европейского замка с башенкой. Очень красиво выглядит и зона террасы со столовой группой — здесь сразу два комплекта стеклянных дверей-слайдеров обеспечивают плавный переход между домом и природой.
Ландшафтный дизайн решен в загородной манере и тоже призван служить приватности владельцев дома. По периметру мы видим высокие кусты, ограждающие участок от лишних взглядов, и ряд деревьев со стильными, геометрично остриженными кронами. Кроме того, кусты защищают и делают более уютной зоны гамака и барбекю, а возле столовой группы мы найдем маленькую грядку с кулинарной зеленью.
Вид у дома со стороны подъезда более брутальный. Здесь строгие узкие и высокие окна пропускают свет в помещения, не жертвуя охраной личной жизни. Тем не менее, даже они во многих местах имеют шторы и специальные надставки снизу до уровня груди.
В районе подъездной стоянки образовался мощеный гравием внутренний дворик, а с других сторон он защищен пристройкой, забором и зелеными насаждениями. Получается, что автомобиль почти не виден с улицы.
Возвращаясь к первому уровню «башенки», мы находим светлую и просторную гостиную, оформленную в стиль модерн. Дом построен для семьи с несколькими детьми, поэтому мы видим особенно большой диван, четыре пуфа и большой ковер, так как комната используется и как игровая.
Отдельно от гостиной располагается каминная комната, более основательная по своей сути. Здесь хозяева принимают гостей, общаются с друзьями и просто вечерами любуются огнем через стеклянный экран в камине.
Современная кухня, гарнитур которой почти наполовину состоит из большого кухонного острова, расположен рядом с террасой и столовой группой. На конце острова — барная стойка, а далее по коридору — еще одна, парадная столовая.
Стильные стеклянные экраны для лестницы помогают в узком помещении создать иллюзию простора.
Несмотря на то, что дом оформлен в современном стиле модерн и выглядит часто очень минималистично, был выбран очень традиционный фасад, так как именно теплые оттенки кирпича у большинства ассоциируются с фразой «Мой дом — моя крепость» и настоящим домашним уютом.
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