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Дом мечты в ваших руках!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Славный коттедж с отделкой из красного кирпича выглядит просто изумительно на фоне летней зеленой листвы и идеально подстриженного газона! Разве не об этом мечтает большинство из нас? Просторный, светлый, современный, красивый и подходящий для нашего климата проект представлен архитектурным бюро из Германии Architektubüro J.+ J. Viethen.

Элегантность и основательность стиля модерн, реализованные в этом семейном проекте, выглядят действительно очень красиво. Дом, имеющий два уровня — первый и мансардный, отлично справился с задачей разделения приватной и общественной зон. И дело здесь не просто в разных этажах, а в мансардных окнах, которые дают возможность сделать спальни максимально приватными, ведь несмотря на весьма романтичную обстановку в этом прекрасном районе, соседи здесь все-таки существуют.

Новый вариант собственного замка

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Дома в классическом стиле
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Черный цвет кровли, отделки балкона и оконных рам отлично подходит для того, чтобы добавить традиционному кирпичу современного облика. Выступ, созданный для отдельной террасы с гамаком и маленького балкончика наверху, выдает в архитекторе стремление создать мини-вариант европейского замка с башенкой. Очень красиво выглядит и зона террасы со столовой группой — здесь сразу два комплекта стеклянных дверей-слайдеров обеспечивают плавный переход между домом и природой.

Ландшафтный дизайн решен в загородной манере и тоже призван служить приватности владельцев дома. По периметру мы видим высокие кусты, ограждающие участок от лишних взглядов, и ряд деревьев со стильными, геометрично остриженными кронами. Кроме того, кусты защищают и делают более уютной зоны гамака и барбекю, а возле столовой группы мы найдем маленькую грядку с кулинарной зеленью.

Внутренний дворик

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Дома в классическом стиле
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Вид у дома со стороны подъезда более брутальный. Здесь строгие узкие и высокие окна пропускают свет в помещения, не жертвуя охраной личной жизни. Тем не менее, даже они во многих местах имеют шторы и специальные надставки снизу до уровня груди.

В районе подъездной стоянки образовался мощеный гравием внутренний дворик, а с других сторон он защищен пристройкой, забором и зелеными насаждениями. Получается, что автомобиль почти не виден с улицы.

Гостиная

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Гостиная в стиле модерн
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Возвращаясь к первому уровню «башенки», мы находим светлую и просторную гостиную, оформленную в стиль модерн. Дом построен для семьи с несколькими детьми, поэтому мы видим особенно большой диван, четыре пуфа и большой ковер, так как комната используется и как игровая.

Каминная

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Медиа комнаты в эклектичном стиле
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Отдельно от гостиной располагается каминная комната, более основательная по своей сути. Здесь хозяева принимают гостей, общаются с друзьями и просто вечерами любуются огнем через стеклянный экран в камине.

Кухня

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Кухня в стиле модерн
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Современная кухня, гарнитур которой почти наполовину состоит из большого кухонного острова, расположен рядом с террасой и столовой группой. На конце острова — барная стойка, а далее по коридору — еще одна, парадная столовая.

Лестница

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Стильные стеклянные экраны для лестницы помогают в узком помещении создать иллюзию простора.

Традиции побеждают

Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage in Düsseldorf, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen Дома в классическом стиле
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

Несмотря на то, что дом оформлен в современном стиле модерн и выглядит часто очень минималистично, был выбран очень традиционный фасад, так как именно теплые оттенки кирпича у большинства ассоциируются с фразой «Мой дом — моя крепость» и настоящим домашним уютом.

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