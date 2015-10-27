Дом, который решает проблемы!

Японский дизайн — целая тема для глубоких размышлений европейского человека. Почему минимализм, зародившийся именно в Азии и являющийся частью религиозной традиции, стал столь популярен по всему миру? Почему он также практичен, и как мы сами до этого не додумались?
Японская дизайн-студия Miyuki Design спроектировала, построила и декорировала этот дом для заказчиков, которые искали баланс между современностью и традициями и остановились на компромиссном варианте, который вы и видите на фотографиях.
Азиатский минимализм — особенное явление, и в классическом понимании он далек от того, что мы видим на обложках глянцевых журналов. Возвращаясь к истокам, мы находим не виллу на эффектном участке на склоне холма и с видом на океан, а уютный коттедж на семью с тремя-четырьмя маленькими детьми, полностью экологичный и скрытый от посторонних глаз декоративными эффектами.
Дом в стиле азиатского минимализма скромен — по-настоящему скромен, непредвзят и может в принципе быть дополнен любым из ныне существующих стилей по вашему усмотрению. Но в оригинале он несет за собой совершенно особенную энергетику — простой и приятной жизни, пения птиц в вашем собственном саду, просторной игровой для детей, из которой доносится детский смех, и террас для медитаций и чаепитий.
А еще азиатский минимализм — это тот стиль, который решает проблемы. Он находит место для ваших многочисленных вещей, делает окна больше, а двери — удобнее. Он всегда стоит на страже интересов женской половины дома — ведь кухни здесь всегда практичные, удобные в первую очередь для хозяйки, а не просто красивые на вид.
На волне обсуждения азиатского минимализма мы хотим показать вам один проект небольшого коттеджа, который понравится тем, кто хочет добиться максимально легкого эффекта от дизайна интерьера вашего дома и при этом использовать только экологически чистые материалы.
Традиционная японская спальня в этом доме имеет акцентную стену грифельного цвета, что позволяет на основе классического убранства разнообразить обстановку. Если вы задаетесь вопросом, где же прячется кровать, и будет ли она поставлена позднее, мы отвечаем — в японской традиции постельные принадлежности хранятся в специальных модулях для хранения в полу, которые вы видите, как бежевые квадраты.
В итоге мы находим просторные и светлые комнаты, пол в которых создан из дерева твердых пород и очень прочен, практически положен на всю жизнь одного поколения. Хочется отметить, что в Японии дома строятся часто из ценных пород дерева, а не из дешевых и легкодоступных, и многие лесозаготовители до сих пор присматриваются к лунным циклами и действуют в согласии с некоторыми местными традициями.
Интерьеры здесь основаны лишь на двух цветах — оттенке древесины и белом, который используется для оформления стен, некоторой мебели, предметов декора и иногда потолка. Но в данном проекте последний был отделан оригинальными деревянными панелями, которые положены под различными углами, что делает облик этого дома очень нетрадиционным для японских реалий.
Ванная комната претерпела в азиатских традициях самые большие перемены. Здесь уже практически все используют современную мебель по международным стандартам. Мебель как модули для хранения и тумба под раковину здесь мало отличаются от, скажем, польских современных интерьеров.
Однако и здесь благодаря тончайшему вкусу и подбору скромных, не кричащих, а просто привлекательных материалов интерьер ванной комнаты кажется особенным, по-азиатски минималистичным.
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