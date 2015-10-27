Дом, который решает проблемы!

Японский дизайн — целая тема для глубоких размышлений европейского человека. Почему минимализм, зародившийся именно в Азии и являющийся частью религиозной традиции, стал столь популярен по всему миру? Почему он также практичен, и как мы сами до этого не додумались?

Японская дизайн-студия Miyuki Design спроектировала, построила и декорировала этот дом для заказчиков, которые искали баланс между современностью и традициями и остановились на компромиссном варианте, который вы и видите на фотографиях.