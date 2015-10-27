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Дом, который решает проблемы!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в скандинавском стиле
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Японский дизайн — целая тема для глубоких размышлений европейского человека. Почему минимализм, зародившийся именно в Азии и являющийся частью религиозной традиции, стал столь популярен по всему миру? Почему он также практичен, и как мы сами до этого не додумались?

Японская дизайн-студия Miyuki Design спроектировала, построила и декорировала этот дом для заказчиков, которые искали баланс между современностью и традициями и остановились на компромиссном варианте, который вы и видите на фотографиях.

Чистый минимализм

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Азиатский минимализм — особенное явление, и в классическом понимании он далек от того, что мы видим на обложках глянцевых журналов. Возвращаясь к истокам, мы находим не виллу на эффектном участке на склоне холма и с видом на океан, а уютный коттедж на семью с тремя-четырьмя маленькими детьми, полностью экологичный и скрытый от посторонних глаз декоративными эффектами.

Скромность украшает

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Дома в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Дом в стиле азиатского минимализма скромен — по-настоящему скромен, непредвзят и может в принципе быть дополнен любым из ныне существующих стилей по вашему усмотрению. Но в оригинале он несет за собой совершенно особенную энергетику — простой и приятной жизни, пения птиц в вашем собственном саду, просторной игровой для детей, из которой доносится детский смех, и террас для медитаций и чаепитий.

Практичность минимализма

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

А еще азиатский минимализм — это тот стиль, который решает проблемы. Он находит место для ваших многочисленных вещей, делает окна больше, а двери — удобнее. Он всегда стоит на страже интересов женской половины дома — ведь кухни здесь всегда практичные, удобные в первую очередь для хозяйки, а не просто красивые на вид.

Светлый и позитивный

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Кухня в скандинавском стиле
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

На волне обсуждения азиатского минимализма мы хотим показать вам один проект небольшого коттеджа, который понравится тем, кто хочет добиться максимально легкого эффекта от дизайна интерьера вашего дома и при этом использовать только экологически чистые материалы.

Спальня

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Гостиная в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Традиционная японская спальня в этом доме имеет акцентную стену грифельного цвета, что позволяет на основе классического убранства разнообразить обстановку. Если вы задаетесь вопросом, где же прячется кровать, и будет ли она поставлена позднее, мы отвечаем — в японской традиции постельные принадлежности хранятся в специальных модулях для хранения в полу, которые вы видите, как бежевые квадраты.

Детская комната

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Спальня в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

В итоге мы находим просторные и светлые комнаты, пол в которых создан из дерева твердых пород и очень прочен, практически положен на всю жизнь одного поколения. Хочется отметить, что в Японии дома строятся часто из ценных пород дерева, а не из дешевых и легкодоступных, и многие лесозаготовители до сих пор присматриваются к лунным циклами и действуют в согласии с некоторыми местными традициями.

Интерьеры здесь основаны лишь на двух цветах — оттенке древесины и белом, который используется для оформления стен, некоторой мебели, предметов декора и иногда потолка. Но в данном проекте последний был отделан оригинальными деревянными панелями, которые положены под различными углами, что делает облик этого дома очень нетрадиционным для японских реалий.

Ванная комната

大きな屋根のいえ, 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） 株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc） Ванная комната в стиле модерн
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）
株式会社ミユキデザイン（miyukidesign.inc）

Ванная комната претерпела в азиатских традициях самые большие перемены. Здесь уже практически все используют современную мебель по международным стандартам. Мебель как модули для хранения и тумба под раковину здесь мало отличаются от, скажем, польских современных интерьеров.

Однако и здесь благодаря тончайшему вкусу и подбору скромных, не кричащих, а просто привлекательных материалов интерьер ванной комнаты кажется особенным, по-азиатски минималистичным.

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