Нарушая правила: черный фасад в пригороде

Черный цвет может стать эффектным решением для фасада вашего коттеджа в пригороде, если вы позволите ему разнообразить общий облик улицы. В нем есть не только мрачность, но и особенная глубина, он переливается на солнце и может стать отличным акцентом при комбинированной отделке фасада.

На этот раз мы познакомим вас с одним интересным проектом коттеджа, в котором владельцы не побоялись использовать черный цвет как основной для оформления экстерьера. Посмотрим, как выглядит в таком цвете дом в стиле модерн?