Нарушая правила: черный фасад в пригороде

Черный цвет может стать эффектным решением для фасада вашего коттеджа в пригороде, если вы позволите ему разнообразить общий облик улицы. В нем есть не только мрачность, но и особенная глубина, он переливается на солнце и может стать отличным акцентом при комбинированной отделке фасада.
На этот раз мы познакомим вас с одним интересным проектом коттеджа, в котором владельцы не побоялись использовать черный цвет как основной для оформления экстерьера. Посмотрим, как выглядит в таком цвете дом в стиле модерн?
Немецкие архитекторы из Architekturbüro Stefan Höll Energieeffizienz воплотили этот амбициозный проект в жизнь для семьи, которая хотела переехать в свой собственный просторный коттедж в пригороде. Но их мечта слегка отличалась от традиционной тем, что свой дом они видели предельно минималистичным и, насмотревшись на подобные коттеджи в белых и ванильных тонах, решились на глобальный протест.
Тем не менее, протест оказался дружественным и очень стильным. Коттедж в стиле модерн, благодаря черно-грифельному оттенку, приобрел минималистичные черты, очень легкие и изящные. Кровля тоже решена в черном цвете, как и рамы для окон и двери.
Со стороны внутреннего дворика мы видим деревянную террасу, которая была использована для создания патио и столовой группы. Достаточно места осталось и для газона — игровой площадки детей и собаки.
Со стороны улицы и основного подъезда к дому — пристроенный отдельно гараж с дополнительным входом, небольшое крыльцо с минималистичным козырьком и парадный вход, закрытый от посторонних глаз зелеными насаждениями.
Модная столовая в стиле модерн поражает при первом взгляде — изогнутая древесина приятного орехового оттенка смягчает черно-белую цветовую гамму отделки. Отсюда открывается панорамный вид на долину среди холмов, в которую и врезается участок владельцев этого дома. Получается так, что их задний дворик — последний рубеж между цивилизацией и прекрасными полями с луговыми травами, переходящими в лесистые холмы и скалистые карьеры.
Это помещение является главной общественной зоной первого этажа, тогда как гостиная в первую очередь предусматривает семейное времяпрепровождение в узком кругу. Здесь же очень приятно организовать званный ужин, деловую встречу в субботу или домашнюю вечеринку для друзей. Заманчиво, не правда ли?
Рядом со столовой находится кухня с отдельным островом, оформленная в стиле глянцевого минимализма. Эффектно бликующая столешница выглядит особенно шикарно из-за панорамного вида на сад, солнечные лучи из которого и делают ее столь блестящей.
Гарнитур имеет несколько приятных особенностей — встроенные в кухонный остров в районе рабочей поверхности розетки для возможного подключения мелкой бытовой техники или различных мелочей, а также модули для хранения, которые открываются лишь мягким нажатием на их фасад.
С этого ракурса столовой видно, что одна из остекленных сторон комнаты выходит на соседние виноградники, смотреть на поспевающие лозы которых — одно удовольствие.
Пышная зеленая растительность внутри интерьера делает переход между природой и комнатой очень плавным, а психологически и вовсе практически незаметным.
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