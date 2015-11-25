Эко-люкс в загородном доме

Роскошная реконструкция загородного дома в Сярьгах привела к тому, что на месте стандартного коттеджа хозяева получили модный и привлекательный интерьер в стиле эко-люкс. Благодаря использованию таких благородных материалов, как качественная древесина и натуральный камень, в доме воцарилось ощущение глубины и спокойствия, как в настоящем семейном гнездышке.

Площадь в 315 квадратных метров позволила с комфортом разместить несколько зон отдыха для всей семьи на первом этаже, а также спланировать просторные спальни и детские на мансарде.

Дизайн-студия Юдин и Новиков руководила реконструкцией и создала дизайн-проект на основе пожеланий клиентов, которые в первую очередь хотели видеть свой дом стильным и экологичным.