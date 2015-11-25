Эко-люкс в загородном доме

Роскошная реконструкция загородного дома в Сярьгах привела к тому, что на месте стандартного коттеджа хозяева получили модный и привлекательный интерьер в стиле эко-люкс. Благодаря использованию таких благородных материалов, как качественная древесина и натуральный камень, в доме воцарилось ощущение глубины и спокойствия, как в настоящем семейном гнездышке.
Площадь в 315 квадратных метров позволила с комфортом разместить несколько зон отдыха для всей семьи на первом этаже, а также спланировать просторные спальни и детские на мансарде.
Дизайн-студия Юдин и Новиков руководила реконструкцией и создала дизайн-проект на основе пожеланий клиентов, которые в первую очередь хотели видеть свой дом стильным и экологичным.
Яркий бирюзовый оттенок создает в этой роскошной комнате современное настроение, а мебель в модном стиле эко-люкс органично вписывается в интерьеры загородного дома.
Отделка из дерева твердых пород позволяет создать здесь ощущение безопасности и повышенного уровня комфорта, а сама гостиная напоминает люксовые яхты ведущих студий.
Трендовое для люксового интерьера решение создать заметный контраст между древесиной и глянцевой отделкой отлично помогает сделать комнату парадной и семейной одновременно.
Эко-стиль далек от деревенского рустика или минимализма, ведь в нем наравне с грацией и красотой уравновешенно присутствуют роскошь и презентабельное достоинство. Он — воплощение люксового покоя и глянца в его самом благоприятном облике — отделке семейного коттеджа.
С другой стороны камина, находящегося в гостиной, мы найдем приятный уголок для отдыха и работы. Благодаря зонированию с помощью дымохода здесь было создано практически полностью отделенное пространство для уединения.
На кухне, как и в гостиной, присутствует дизайнерский прием в виде отделки стен деревянными панелями. Здесь контраст с черным глянцем был реализован с помощью дополнительной ниши для предметов декора и небольшого винного бара.
Внимание привлекает и кухонный остров со столешницей из натурального камня, которая спускается с одного из бортов до самого пола, становясь очень изысканным вариантом оформления фасада.
Еще одна комната отдыха, бильярдная на мансарде, воспользовалась красным оттенком марсала для создания оригинального интерьера. Отделка стен с использованием дерева и металлической сетки и классический бильярдный стол помогают и здесь почувствовать себя яхтсменом.
Олицетворение свободы мореплавателя в виде развевающихся парусов и светлого текстиля мы можем найти в спальне родителей. Оригинальный потолок декорирован деревянными рейками и асимметрично расставленными дизайнерскими светильниками. Оттенок древесины тоже напоминает об особенном ретро-антураже, присутствующем на борту.
С особым блеском дизайнеры подошли и к отделке ванной комнаты. Из-за натурального камня в отделке пола и стен здесь чувствуется особая основательность, несмотря на расположение на мансардном этаже. Фокусная точка всего дизайн-проекта направлена на зону умывальника в пол и темной акцентной стены на стороне входной двери.
Мансардный уклон умело использован и в практических целях для организации мест хранения. А мебель из древесины карамельного оттенка прибавляет мокрой зоне уюта и стиля островного SPA.
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