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Эко-люкс в загородном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Спальня в стиле модерн
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Роскошная реконструкция загородного дома в Сярьгах привела к тому, что на месте стандартного коттеджа хозяева получили модный и привлекательный интерьер в стиле эко-люкс. Благодаря использованию таких благородных материалов, как качественная древесина и натуральный камень, в доме воцарилось ощущение глубины и спокойствия, как в настоящем семейном гнездышке.

Площадь в 315 квадратных метров позволила с комфортом разместить несколько зон отдыха для всей семьи на первом этаже, а также спланировать просторные спальни и детские на мансарде.

Дизайн-студия Юдин и Новиков руководила реконструкцией и создала дизайн-проект на основе пожеланий клиентов, которые в первую очередь хотели видеть свой дом стильным и экологичным.

Гостиная комната

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Гостиная в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

Яркий бирюзовый оттенок создает в этой роскошной комнате современное настроение, а мебель в модном стиле эко-люкс органично вписывается в интерьеры загородного дома.

Отделка из дерева твердых пород позволяет создать здесь ощущение безопасности и повышенного уровня комфорта, а сама гостиная напоминает люксовые яхты ведущих студий.

Трендовое для люксового интерьера решение создать заметный контраст между древесиной и глянцевой отделкой отлично помогает сделать комнату парадной и семейной одновременно.

TV-зона

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Гостиная в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

Эко-стиль далек от деревенского рустика или минимализма, ведь в нем наравне с грацией и красотой уравновешенно присутствуют роскошь и презентабельное достоинство. Он — воплощение люксового покоя и глянца в его самом благоприятном облике — отделке семейного коттеджа.

Каминная и кабинет

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Гостиная в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

С другой стороны камина, находящегося в гостиной, мы найдем приятный уголок для отдыха и работы. Благодаря зонированию с помощью дымохода здесь было создано практически полностью отделенное пространство для уединения.

Кухня и столовая

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Столовая комната в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

На кухне, как и в гостиной, присутствует дизайнерский прием в виде отделки стен деревянными панелями. Здесь контраст с черным глянцем был реализован с помощью дополнительной ниши для предметов декора и небольшого винного бара.

Внимание привлекает и кухонный остров со столешницей из натурального камня, которая спускается с одного из бортов до самого пола, становясь очень изысканным вариантом оформления фасада.

Бильярдная

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Медиа комната в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

Еще одна комната отдыха, бильярдная на мансарде, воспользовалась красным оттенком марсала для создания оригинального интерьера. Отделка стен с использованием дерева и металлической сетки и классический бильярдный стол помогают и здесь почувствовать себя яхтсменом.

Спальня родителей

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Спальня в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

Олицетворение свободы мореплавателя в виде развевающихся парусов и светлого текстиля мы можем найти в спальне родителей. Оригинальный потолок декорирован деревянными рейками и асимметрично расставленными дизайнерскими светильниками. Оттенок древесины тоже напоминает об особенном ретро-антураже, присутствующем на борту.

Ванная комната на мансарде

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2, Юдин и Новиков Дизайн-студия Юдин и Новиков Дизайн-студия Ванная комната в стиле модерн
Юдин и Новиков Дизайн-студия

​ДОМ В СЯРЬГАХ, 315 М2

Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия
Юдин и Новиков Дизайн-студия

С особым блеском дизайнеры подошли и к отделке ванной комнаты. Из-за натурального камня в отделке пола и стен здесь чувствуется особая основательность, несмотря на расположение на мансардном этаже. Фокусная точка всего дизайн-проекта направлена на зону умывальника в пол и темной акцентной стены на стороне входной двери.

Мансардный уклон умело использован и в практических целях для организации мест хранения. А мебель из древесины карамельного оттенка прибавляет мокрой зоне уюта и стиля островного SPA.

Специально для вас на homify:

Дом на всю жизнь;

Дизайн интерьера в стиле кантри.

На волне передового европейского минимализма
А вам понравился этот проект, полный древесины изысканных оттенков, удачного профессионального освещения и других шикарных элементов?

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