15 шикарных минималистичных проектов

Сегодня мы приглашаем вас в мир красивых экстерьеров — стильные минималистичные виллы, коттеджи и особняки уже ждут вас в нашей статье о том, что и лаконичный подход может быть очень эффектным.
15 шикарных проектов — малая часть того, что архитекторы и дизайнеры homify могут предложить вам на выбор для строительства вашего собственного дома. Заглядывая в их портфолио, читая другие наши статьи и изучая проекты, вы сможете найти очень много идей для дизайна экстерьера коттеджа.
Этот прекрасный бразильский коттедж в стиле минимализм предлагает нам выйти за рамки стиля и понять, что этнические дизайнерские приемы могут существенно добавить колоритности экстерьеру, оставив его лаконичным. Так, деревянные рейки для перил и ворот, натуральная черепица и подсветка традиционного оттенка позволяют сделать современный дом в пригороде очень привлекательным.
В Нидерландах нас ждет следующий проект особняка в стиле минимализм. Бетон, стекло, оштукатуренные и каменные фасады гармонично сочетаются и делают экстерьер очень эффектным. Благодаря такому подходу, большой размер дома, площадь которого равняется почти 800 квадратным метрам, выглядит очень аккуратно.
Традиционная для Северной Европы камышовая крыша выглядит особенно шикарно в паре с современным дизайном. Этот проект выполнен в стиле минимализм, но тем не менее верен национальным традициям.
Немецкий коттедж с отделкой фасадов натуральным деревом отличном смотрится в минималистичном исполнении и вместе с панорамным остеклением. Здесь чувствуется,что дом создан для того, чтобы жить приятной жизнью, рядом с природой и при современном комфорте.
Этот очаровательный проект в стиле минимализм реализован в солнечной Португалии, поэтому несмотря на темную цветовую гамму экстерьера выглядит, как пляжный домик недалеко от моря. Вся площадь участка занята мощеными деревом и камнем террасами, а почти симметричное разделение дома выступающей черной колонной делает фасад особенно сбалансированным.
Современный польский минимализм, напоминающий многими элементами традиционные азиатские приемы в дизайне, выглядит особенно роскошно в одноэтажном проекте.
Кто сказал, что в экстерьере минималистичного дома нет места арабским орнаментам, панно или мозаике? Правильное сочетание легендарных приемов декора всегда лучше, чем дизайнерское соло.
Самое популярное сочетание материалов в отделке фасада минималистичного дома — оштукатуренного бетона и натурального камня — особенно популярно в Мексике. Так и этот проект на полуострове Юкатан, в пригороде крупного исторического центра Мерида, пользуется контрастом этих двух материалов для создания стильного экстерьера.
На другом конце света, в южном Краснодаре, Россия в отделке фасадов в стиле минимализм используется декоративный кирпич, оштукатуренный бетон и натуральное дерево. Сложная комбинация из остеклений, балконов и террас, дверей и декоративных конструкций выглядит очень впечатляюще.
Другой популярный способ отделки фасадов в стиле минимализм — комбинация различных цветов. Чаще всего он используется для асимметричных по форме и сложных проектов, как этот. Здесь динамизм внешнего облика здания достигается с помощью конструкции, а не комбинирования материалов отделки.
«Pure minimalism» как стратегия создания визуально разгруженного фасада отлично работает на владельцев здания. Так дом меньше притягивает внимание прохожих, создавая более уютную обстановку для членов семьи и гостей.
Еще одно достоинство стиля минимализм — возможность экспериментировать с формами, не боясь создать слишком насыщенную конструкцию. Вы можете выбрать асимметричные фасады, в форме звезды, змейки или даже шара, не боясь выйти за рамки стиля и современной моды.
Один из самых запоминающихся дизайнерских приемов в минималистичном экстерьере — особый наклон крыши, придающий второму этажу нужную динамику и ощущение легкости.
Кроме необычного ската крыш есть и гораздо более сложные варианты кровли, например, включающие в себя террасы, балконы, остекление для мансарды, зимнего сада и хозяйской спальни с видом на звездное небо.
В дизайне минималистичного фасада мы всегда найдем панорамное остекление, очень часто — террасу возле дома со стеклянными дверьми в гостиную, а также эффектные геометричные конструкции в виде колонн и бетонных пергол.
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