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15 шикарных минималистичных проектов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
NEMO HOUSE , MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK Дома в стиле модерн
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Сегодня мы приглашаем вас в мир красивых экстерьеров — стильные минималистичные виллы, коттеджи и особняки уже ждут вас в нашей статье о том, что и лаконичный подход может быть очень эффектным.

15 шикарных проектов — малая часть того, что архитекторы и дизайнеры homify могут предложить вам на выбор для строительства вашего собственного дома. Заглядывая в их портфолио, читая другие наши статьи и изучая проекты, вы сможете найти очень много идей для дизайна экстерьера коттеджа.

Минимализм со средиземноморским уклоном

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Дома в стиле модерн
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Этот прекрасный бразильский коттедж в стиле минимализм предлагает нам выйти за рамки стиля и понять, что этнические дизайнерские приемы могут существенно добавить колоритности экстерьеру, оставив его лаконичным. Так, деревянные рейки для перил и ворот, натуральная черепица и подсветка традиционного оттенка позволяют сделать современный дом в пригороде очень привлекательным.

Атлантис

Villa Wilderness, van ringen architecten van ringen architecten Дома в стиле модерн
van ringen architecten

van ringen architecten
van ringen architecten
van ringen architecten

В Нидерландах нас ждет следующий проект особняка в стиле минимализм. Бетон, стекло, оштукатуренные и каменные фасады гармонично сочетаются и делают экстерьер очень эффектным. Благодаря такому подходу, большой размер дома, площадь которого равняется почти 800 квадратным метрам, выглядит очень аккуратно.

Вековые традиции

Woonhuis Laren, Maas Architecten Maas Architecten Дома в стиле модерн
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Традиционная для Северной Европы камышовая крыша выглядит особенно шикарно в паре с современным дизайном. Этот проект выполнен в стиле минимализм, но тем не менее верен национальным традициям.

Эко-минимализм

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin Дома в стиле модерн
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin

Немецкий коттедж с отделкой фасадов натуральным деревом отличном смотрится в минималистичном исполнении и вместе с панорамным остеклением. Здесь чувствуется,что дом создан для того, чтобы жить приятной жизнью, рядом с природой и при современном комфорте.

Португальская эстетика

ML House, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Дома в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Этот очаровательный проект в стиле минимализм реализован в солнечной Португалии, поэтому несмотря на темную цветовую гамму экстерьера выглядит, как пляжный домик недалеко от моря. Вся площадь участка занята мощеными деревом и камнем террасами, а почти симметричное разделение дома выступающей черной колонной делает фасад особенно сбалансированным.

Современный минимализм

NEMO HOUSE , MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK Дома в стиле модерн
MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK

MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK
MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK
MOBIUS ARCHITEKCI PRZEMEK OLCZYK

Современный польский минимализм, напоминающий многими элементами традиционные азиатские приемы в дизайне, выглядит особенно роскошно в одноэтажном проекте.

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Минимализм и орнаменты

PERFORATED HOUSE EXTERIOR , KLUJ ARCHITEKCI KLUJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
KLUJ ARCHITEKCI

KLUJ ARCHITEKCI
KLUJ ARCHITEKCI
KLUJ ARCHITEKCI

Кто сказал, что в экстерьере минималистичного дома нет места арабским орнаментам, панно или мозаике? Правильное сочетание легендарных приемов декора всегда лучше, чем дизайнерское соло.

Бетон и камень

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto Дома в стиле модерн
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

Самое популярное сочетание материалов в отделке фасада минималистичного дома — оштукатуренного бетона и натурального камня — особенно популярно в Мексике. Так и этот проект на полуострове Юкатан, в пригороде крупного исторического центра Мерида, пользуется контрастом этих двух материалов для создания стильного экстерьера.

Бетон и кирпич

Дома в стиле минимализм, Студия Ксении Седой Студия Ксении Седой Дома в стиле минимализм
Студия Ксении Седой

Дома в стиле минимализм

Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой
Студия Ксении Седой

На другом конце света, в южном Краснодаре, Россия в отделке фасадов в стиле минимализм используется декоративный кирпич, оштукатуренный бетон и натуральное дерево. Сложная комбинация из остеклений, балконов и террас, дверей и декоративных конструкций выглядит очень впечатляюще.

Простота в действии

Casa S. Roque, Urban Core Urban Core Дома в стиле минимализм
Urban Core

Urban Core
Urban Core
Urban Core

Другой популярный способ отделки фасадов в стиле минимализм — комбинация различных цветов. Чаще всего он используется для асимметричных по форме и сложных проектов, как этот. Здесь динамизм внешнего облика здания достигается с помощью конструкции, а не комбинирования материалов отделки.

Чистый минимализм

CASA RA, DIOGO RIBEIRO arquitetura DIOGO RIBEIRO arquitetura Дома в стиле модерн
DIOGO RIBEIRO arquitetura

DIOGO RIBEIRO arquitetura
DIOGO RIBEIRO arquitetura
DIOGO RIBEIRO arquitetura

«Pure minimalism» как стратегия создания визуально разгруженного фасада отлично работает на владельцев здания. Так дом меньше притягивает внимание прохожих, создавая более уютную обстановку для членов семьи и гостей.

Минимализм и форма

Woonhuis Laren, Maas Architecten Maas Architecten Дома в стиле модерн
Maas Architecten

Maas Architecten
Maas Architecten
Maas Architecten

Еще одно достоинство стиля минимализм — возможность экспериментировать с формами, не боясь создать слишком насыщенную конструкцию. Вы можете выбрать асимметричные фасады, в форме звезды, змейки или даже шара, не боясь выйти за рамки стиля и современной моды.

Взлетная полоса

Moradia de grandes planos envidraçados aproveita exposição solar e vistas panorâmicas, JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia Дома в стиле модерн
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia

JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier – Arquitectura, Design e Engenharia
JPS Atelier - Arquitectura, Design e Engenharia

Один из самых запоминающихся дизайнерских приемов в минималистичном экстерьере — особый наклон крыши, придающий второму этажу нужную динамику и ощущение легкости.

Комбинации для кровли

JPGN House, MGS - Macedo, Gomes & Sobreira MGS - Macedo, Gomes & Sobreira Дома в стиле модерн
MGS – Macedo, Gomes &amp; Sobreira

JPGN House

MGS - Macedo, Gomes & Sobreira
MGS – Macedo, Gomes &amp; Sobreira
MGS - Macedo, Gomes & Sobreira

Кроме необычного ската крыш есть и гораздо более сложные варианты кровли, например, включающие в себя террасы, балконы, остекление для мансарды, зимнего сада и хозяйской спальни с видом на звездное небо.

Комбинации для фасадов

Woonhuis Rieteiland, office winhov office winhov Дома в стиле минимализм
office winhov

office winhov
office winhov
office winhov

В дизайне минималистичного фасада мы всегда найдем панорамное остекление, очень часто — террасу возле дома со стеклянными дверьми в гостиную, а также эффектные геометричные конструкции в виде колонн и бетонных пергол.

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