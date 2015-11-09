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Чудо-перестройка дома в футуристический коттедж

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
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В этом доме всего 80 квадратных метров и он был построен в далеком 1947 году, во времена тотального разорения страны и строжайшей экономии на всем. Без сомнения, мы можем сказать, что весь фасад этого дома выглядит очень просто и традиционно, и сложно догадаться, что с ним сделала эта шикарная реконструкция.

Компания с очень длинным названием RATHSCHECK SCHIEFER UNDDACH-SYSTEME ZN DER WILH. WERHAHN KG NEUSS работала над этим проектом долгое время и в итоге довела его до совершенства. Несколько десятков специалистов и еще несколько десятков рабочих делали все необходимое, чтобы каждый сантиметр дома стал красивее и комфортнее для жильцов.

Семейный коттедж: до реконструкции

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Расположенный в милом районе дом был куплен семьей из-за хорошо сохранившейся основной конструкции, хотя в связи с реконструкцией площадь в 80 квадратных метров планировалось увеличить втрое. Именно столько требуется для комфортной жизни современной семьи с детьми, включая просторные коридоры и холлы, гардеробные и собственный новый гараж.

Интересная пристройка: в процессе работ

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

На первом этапе работ к дому были пристроены еще две комнаты плюс третья — на втором уровне. Специалисты сделали все возможное, чтобы удовлетворить самые высокие требования владельцев и тщательно подготовили весь проект на основе их рекомендаций. Основная задумка была самих владельцев, но в процессе она претерпела очень большие изменения из-за практичных особенностей материалов. Так, с каждым шагом проект становился все более идеальным, а финал строительных работ превзошел ожидания и хозяев, и самих архитекторов.

Шикарный особняк!

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

На данной фотографии вы видите парадный фасад основного дома, который получил мансардные окна и полноценный второй уровень, новый гараж на пустом месте и шикарный парадный вход с отделкой натуральным деревом.

Пристройка: невероятный проект

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Три дополнительные комнаты отлично вписались в общую концепцию здания. Теперь именно они кажутся основным домом, а оригинальное здание — пристройкой к нему. На втором уровне расположилась хозяйская спальня, а на первом — гостиная и полноценная кухня. Старые помещения на первом этаже были преобразованы в большой парадный холл, комнату для лестницы, полноценный санузел и большую гардеробную.

Секреты фасада

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Создание такого необычного фасада стало возможным благодаря использованию сланцевого камня. Плиты были положены в одном сантиметре друг от друга, что делает весь экстерьер еще более оригинальным.

Эффектное сочетание отделки натуральным вертикальным сайдингом и каменного сланца выглядит просто поразительно, ведь ни один материал не пытается затмить другой, но изысканно показывает свою оригинальность.

Стильные мансардные окна врезаны в крышу так, что лежат на одном уровне с кровлей, что придает дому еще более минималистичный вид. Именно на отделке экстерьеров сланцем данная компания и специализируется, ведь множество старых фасадов по всей Европе, а также в их родной Германии, нуждается в подобном подходе к реставрации.

Fassade und Dach aus Schiefer - Symmetrische Deckung, Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss Дома в стиле модерн
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss
Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ZN der Wilh. Werhahn KG Neuss

Очень удобная система позволяет также утеплить дома перед облицовкой сланцем, а сами плиты можно заменять по одной в случае повреждения, но только со специалистом. Хотя такой подход для некоторых может показаться дорогостоящим, его брутальный и основательный вид позволяет сделать из самого обычного коттеджа шикарный особняк в стиле минимализм или с атмосферой позднего средневековья — эпохи замков, принцесс и глубоких оттенков.

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