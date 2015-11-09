Чудо-перестройка дома в футуристический коттедж

В этом доме всего 80 квадратных метров и он был построен в далеком 1947 году, во времена тотального разорения страны и строжайшей экономии на всем. Без сомнения, мы можем сказать, что весь фасад этого дома выглядит очень просто и традиционно, и сложно догадаться, что с ним сделала эта шикарная реконструкция.

Компания с очень длинным названием RATHSCHECK SCHIEFER UNDDACH-SYSTEME ZN DER WILH. WERHAHN KG NEUSS работала над этим проектом долгое время и в итоге довела его до совершенства. Несколько десятков специалистов и еще несколько десятков рабочих делали все необходимое, чтобы каждый сантиметр дома стал красивее и комфортнее для жильцов.