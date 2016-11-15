Такие разные и эффектные: десятка великолепных ворот и входных дверей

Оформление входной части дома – крыльца, дверей и ворот имеет ключевое значение для создания целостного стиля вашего жилища. Эта конструкция должна быть пропорциональной общему объему дома, деталью яркой и в то же время гармоничной по стилистике с архитектурой строения и интерьером комнат. Мы собрали для вас в этом небольшом размере самые разные примеры входных дверей и ворот, отличающиеся по стилистике и дизайну, но неизменно впечатляющие своей оригинальностью.