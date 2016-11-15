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Такие разные и эффектные: десятка великолепных ворот и входных дверей

Перла Вереника Перла Вереника
Villa | Dubai, FPL srl FPL srl Деревянные двери
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Оформление входной части дома –  крыльца, дверей и  ворот имеет ключевое значение для создания целостного стиля вашего жилища. Эта конструкция должна быть пропорциональной общему объему дома, деталью яркой и в то же время гармоничной по стилистике с архитектурой строения и интерьером комнат. Мы собрали для вас в этом небольшом размере самые разные примеры входных дверей и ворот, отличающиеся по стилистике и дизайну, но неизменно впечатляющие своей оригинальностью. 

1. Величественные деревянные ворота

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Окна и двериДвери
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

Эти элегантные и и роскошные входные ворота могут отличаются сочетанием сдержанного, но очень мощного дизайна на фоне великолепной древесины ворот. Благодаря белой каменной окантовке такие ворота будут выглядеть одинаково впечатляюще как днем, так и в вечернем освещении, подчеркивающем рельеф и текстуру древесины.

2. Элегантная классика

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Окна и двериДвери
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

Классический узор кованных ворот – вне моды и времени, неизменно привлекает внимание своей строгой формой и удивительной невесомостью. Такие кованные ворота будут уместны и в роскошном особняке, и в современном минималистичном ландшафте двора. 

3. В стиле средневекового замка

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato Окна и двериДвери
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Необычная форма и массивные деревянные створки этих дверей делают вход дом похожим на сказочный или средневековый замок. Горизонтальные панели древесины и темный металл дверных ручек придают солидной конструкции еще больше основательности, идеально подчеркивая образ.

4. Современный презентабельный вход

Site de vente en ligne de menuiserie, Neo10.com Neo10.com Окна и двериДвери
Neo10.com

Neo10.com
Neo10.com
Neo10.com

Такие стильные ворота и двери в дом, безусловно, издалека привлекают внимание. Контрастная черно-белая гамма, лаконичный, четкий и яркий геометрический рисунок декора – дизайнерское решение смелое и очень удачное.

5. Геометрический рисунок деревянных панелей

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl Деревянные двери
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

Материал и дизайн этих дверей достаточно традиционный, тем не менее образ получился ярким и запоминающимся благодаря одному тонкому приему. Цвета деревянных панелей, составляющих геометрический декор двери подобраны таким образом, что создают ощущение глубины и объема. 

6. В стиле кантри

Porte di ingresso, Falegnameria Martinelli Sergio Falegnameria Martinelli Sergio Окна и двериДвери Дерево
Falegnameria Martinelli Sergio

Falegnameria Martinelli Sergio
Falegnameria Martinelli Sergio
Falegnameria Martinelli Sergio

Широкие входные двери с полукругом арки выглядят гостеприимно и уютно. Теплые тона древесины и большие остекленные поверхности создают ощущение открытости и домашнего радушия в этом доме. 

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7. Металлические ворота с кованным декором

Klasik Ferforje, Klasik Ferforje Klasik Ferforje Окна и двериДвери
Klasik Ferforje

Klasik Ferforje
Klasik Ferforje
Klasik Ferforje

Черный металл больших ворот перед входом во двор был бы излишне строгим и массивным, но тонкие кованные прутья в верхней части придали конструкции визуальную легкость и классический стиль. Кованные элементы украшают и поверхность металла, что делает образ целостным и респектабельным.

8. Уютный уголок в зелени сада

Casa con estilo en Sant Iscle, fuusta fuusta Окна и двериДвери
fuusta

fuusta
fuusta
fuusta

Высокий забор и большие деревянные ворота – надежная защита вашего дома от посторонних взглядов и нежданных посетителей, но выглядит такая конструкция зачастую слишком однообразной и строгой. Как видите, достаточно оформить входную зону зелеными зарослями растений, чтобы полностью преобразить их облик. 

9. Современный минимализм

Umbau und Neugestalltung einer kirchlichen Institution , ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors Окна и двериДвери
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors

ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH &amp; Co. KG – Finest Interiors
ARNOLD-Möbelmanufaktur GmbH & Co. KG - Finest Interiors

Особенность этой двери – ее нестандартный размер. Высокие дверные полотна от пола до потолка подчеркивают архитектуру помещения, а светлый оттенок древесины выглядит лаконично, но легко и изысканно. 

10. Роскошь дворцового стиля

Двери, ООО "Катэя+" ООО 'Катэя+' Окна и двериДвери
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Двери

ООО "Катэя+"
ООО <q>Катэя+</q>
ООО "Катэя+"

Дизайн этой двери – сложный и утонченный одновременно. Здесь гармонично сочетаются многочисленные декоративные элементы: резной рисунок на древесине, арочная форма стеклянных вставок, массивные бронзовые ручки и великолепный, насыщенный цвет. Такая дверь могла бы стать достойным украшением любого дворца. 

Какой светильник выбрать для своей гостиной?
Какая дверь запомнилась вам своим декором?

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