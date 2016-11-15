Такие разные и эффектные: десятка великолепных ворот и входных дверей

Оформление входной части дома – крыльца, дверей и ворот имеет ключевое значение для создания целостного стиля вашего жилища. Эта конструкция должна быть пропорциональной общему объему дома, деталью яркой и в то же время гармоничной по стилистике с архитектурой строения и интерьером комнат. Мы собрали для вас в этом небольшом размере самые разные примеры входных дверей и ворот, отличающиеся по стилистике и дизайну, но неизменно впечатляющие своей оригинальностью.
Эти элегантные и и роскошные входные ворота могут отличаются сочетанием сдержанного, но очень мощного дизайна на фоне великолепной древесины ворот. Благодаря белой каменной окантовке такие ворота будут выглядеть одинаково впечатляюще как днем, так и в вечернем освещении, подчеркивающем рельеф и текстуру древесины.
Классический узор кованных ворот – вне моды и времени, неизменно привлекает внимание своей строгой формой и удивительной невесомостью. Такие кованные ворота будут уместны и в роскошном особняке, и в современном минималистичном ландшафте двора.
Необычная форма и массивные деревянные створки этих дверей делают вход дом похожим на сказочный или средневековый замок. Горизонтальные панели древесины и темный металл дверных ручек придают солидной конструкции еще больше основательности, идеально подчеркивая образ.
Такие стильные ворота и двери в дом, безусловно, издалека привлекают внимание. Контрастная черно-белая гамма, лаконичный, четкий и яркий геометрический рисунок декора – дизайнерское решение смелое и очень удачное.
Материал и дизайн этих дверей достаточно традиционный, тем не менее образ получился ярким и запоминающимся благодаря одному тонкому приему. Цвета деревянных панелей, составляющих геометрический декор двери подобраны таким образом, что создают ощущение глубины и объема.
Широкие входные двери с полукругом арки выглядят гостеприимно и уютно. Теплые тона древесины и большие остекленные поверхности создают ощущение открытости и домашнего радушия в этом доме.
Черный металл больших ворот перед входом во двор был бы излишне строгим и массивным, но тонкие кованные прутья в верхней части придали конструкции визуальную легкость и классический стиль. Кованные элементы украшают и поверхность металла, что делает образ целостным и респектабельным.
Высокий забор и большие деревянные ворота – надежная защита вашего дома от посторонних взглядов и нежданных посетителей, но выглядит такая конструкция зачастую слишком однообразной и строгой. Как видите, достаточно оформить входную зону зелеными зарослями растений, чтобы полностью преобразить их облик.
Особенность этой двери – ее нестандартный размер. Высокие дверные полотна от пола до потолка подчеркивают архитектуру помещения, а светлый оттенок древесины выглядит лаконично, но легко и изысканно.
Дизайн этой двери – сложный и утонченный одновременно. Здесь гармонично сочетаются многочисленные декоративные элементы: резной рисунок на древесине, арочная форма стеклянных вставок, массивные бронзовые ручки и великолепный, насыщенный цвет. Такая дверь могла бы стать достойным украшением любого дворца.