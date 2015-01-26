Гостиные комнаты в теплых тонах

Если вам когда-нибудь доводилось бывать в квартирах, где доминирует бежевый цвет, вы наверняка вспомните уникальное чувство умиротворения и спокойствия, которое можно испытать только в бежевых интерьерах. Здесь хочется остаться подольше, сесть на уютных мягкий диван с чашечкой кофе и завести неторопливую беседу.

Бежевый цвет нейтрален по своей природе. Он одинаково хорошо подходит и для классики, и для модерна, его легко сочетать с другими цветами – коричневым, зеленым, серым и черным. Всевозможные оттенки этого универсального цвета также прекрасно дополнят друг друга.