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Гостиные комнаты в теплых тонах

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
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Интерьер в нейтральных тонах подойдет тем, кто хочет создать в своей квартире спокойную, располагающую к отдыху обстановку. К наиболее распространенным нейтральным цветам относятся всевозможные оттенки бежевого, кремового и серого. Несмотря на отсутствие ярких акцентов, монохромность вовсе не является синонимом скуки. Оформление интерьера в нейтральных тонах предполагает использование сложных цветовых сочетаний. Правильно подобранные оттенки создадут особую атмосферу комфорта, элегантности и изящества, труднодостижимую при выборе другой цветовой палитры.

Гостиная в теплых тонах

квартира в теплых тонах, Makhrova Svetlana Makhrova Svetlana Гостиная в стиле модерн
Makhrova Svetlana

квартира в теплых тонах

Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana
Makhrova Svetlana

Светлый интерьер, в котором преобладают нейтральные тона, способствует расслаблению и помогает восстановить силы. Вернувшиеся в моду натуральные материалы спровоцировали всплеск интереса к нейтральным тонам. Чтобы интерьер выглядел гармонично, необходимо учесть цвет стен, потолка и напольного покрытия. Предметы мебели и элементы декора в бежевых, кремовых и светло-серых тонах удачно подчеркнут красоту деревянного пола и кирпичной кладки на стене.

Лофт в форме буквы L

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Интерьер современного лофта вовсе не предполагает обязательное использование открытых вентиляционных труб, деревянных балок на потолке или перегородок из металла. Нарочитая грубость уже давно не является необходимым атрибутом этого стиля. В оформлении представленной на фото гостиной преобладают светлые тона, которые составляют эффектный контраст нескольким ярким предметам мебели. Центральное место в композиции этой комнаты занимает широкая деревянная перегородка из светлого дерева, отделяющая гостиную и кухню от остальных комнат.

Бежевая гостиная

Дизайн квартиры, Efimova Ekaterina Efimova Ekaterina Гостиная в стиле модерн
Efimova Ekaterina

Дизайн квартиры

Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina
Efimova Ekaterina

Если вам когда-нибудь доводилось бывать в квартирах, где доминирует бежевый цвет, вы наверняка вспомните уникальное чувство умиротворения и спокойствия, которое можно испытать только в бежевых интерьерах. Здесь хочется остаться подольше, сесть на уютных мягкий диван с чашечкой кофе и завести неторопливую беседу. 

Бежевый цвет нейтрален по своей природе. Он одинаково хорошо подходит и для классики, и для модерна, его легко сочетать с другими цветами – коричневым, зеленым, серым и черным. Всевозможные оттенки этого универсального цвета также прекрасно дополнят друг друга.

Оптическая иллюзия

Квартира для отдыха в Болгарии, LC.DESIGN LC.DESIGN Гостиная в классическом стиле
LC.DESIGN

Квартира для отдыха в Болгарии

LC.DESIGN
LC.DESIGN
LC.DESIGN

Квартиры, в оформлении которых главная роль отдается белому цвету, чаще всего встречаются в странах Средиземноморья. У нас, как впрочем и в других северных странах, белый интерьер по очевидным причинам не получил столь широкого распространения. Совсем другое дело использование аксессуаров белого цвета – они помогают раскрыться другим цветам и корректируют объем комнаты. На представленном фото можно увидеть, как теплый свет, падающий на белую настенную панель, создает забавную оптическую иллюзию трехмерного пространства.

Гостиная в стиле кантри

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Стиль кантри с элементами модерна – модное нынче направление в дизайне интерьера. Поклонники этого стиля, как правило, люди обстоятельные и неторопливые, они твердо стоят на ногах, ценят спокойствие и уют. Оттенки бежевого и коричневого являются неотъемлемыми атрибутами стиля кантри, для которого характерны немного грубоватая мебель с обивкой из натуральных тканей, хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки и даже чучела животных в качестве настенных ковров.

Уголок в нейтральных тонах

Квартира на Б.Ордынке, COUTURE INTERIORS COUTURE INTERIORS Гостиная в классическом стиле
COUTURE INTERIORS

Квартира на Б.Ордынке

COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS
COUTURE INTERIORS

Если вы любите нейтральные тона, но другие члены семьи, увы, не разделяют ваших предпочтений, почему бы не создать в гостиной отдельный уютный уголок, своего рода зону отдыха, доступ к которой иметь будете только вы.

В какой цветовой гамме оформлены ваши гостиные?

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