Гостиные комнаты в теплых тонах

Интерьер в нейтральных тонах подойдет тем, кто хочет создать в своей квартире спокойную, располагающую к отдыху обстановку. К наиболее распространенным нейтральным цветам относятся всевозможные оттенки бежевого, кремового и серого. Несмотря на отсутствие ярких акцентов, монохромность вовсе не является синонимом скуки. Оформление интерьера в нейтральных тонах предполагает использование сложных цветовых сочетаний. Правильно подобранные оттенки создадут особую атмосферу комфорта, элегантности и изящества, труднодостижимую при выборе другой цветовой палитры.
Светлый интерьер, в котором преобладают нейтральные тона, способствует расслаблению и помогает восстановить силы. Вернувшиеся в моду натуральные материалы спровоцировали всплеск интереса к нейтральным тонам. Чтобы интерьер выглядел гармонично, необходимо учесть цвет стен, потолка и напольного покрытия. Предметы мебели и элементы декора в бежевых, кремовых и светло-серых тонах удачно подчеркнут красоту деревянного пола и кирпичной кладки на стене.
Интерьер современного лофта вовсе не предполагает обязательное использование открытых вентиляционных труб, деревянных балок на потолке или перегородок из металла. Нарочитая грубость уже давно не является необходимым атрибутом этого стиля. В оформлении представленной на фото гостиной преобладают светлые тона, которые составляют эффектный контраст нескольким ярким предметам мебели. Центральное место в композиции этой комнаты занимает широкая деревянная перегородка из светлого дерева, отделяющая гостиную и кухню от остальных комнат.
Если вам когда-нибудь доводилось бывать в квартирах, где доминирует бежевый цвет, вы наверняка вспомните уникальное чувство умиротворения и спокойствия, которое можно испытать только в
бежевых интерьерах. Здесь хочется остаться подольше, сесть на уютных мягкий диван с чашечкой кофе и завести неторопливую беседу.
Бежевый цвет нейтрален по своей природе. Он одинаково хорошо подходит и для классики, и для модерна, его легко сочетать с другими цветами – коричневым, зеленым, серым и черным. Всевозможные оттенки этого универсального цвета также прекрасно дополнят друг друга.
Квартиры, в оформлении которых главная роль отдается белому цвету, чаще всего встречаются в странах Средиземноморья. У нас, как впрочем и в других северных странах,
белый интерьер по очевидным причинам не получил столь широкого распространения. Совсем другое дело использование аксессуаров белого цвета – они помогают раскрыться другим цветам и корректируют объем комнаты. На представленном фото можно увидеть, как теплый свет, падающий на белую настенную панель, создает забавную оптическую иллюзию трехмерного пространства.
Стиль кантри с элементами модерна – модное нынче направление в дизайне интерьера. Поклонники этого стиля, как правило, люди обстоятельные и неторопливые, они твердо стоят на ногах, ценят спокойствие и уют. Оттенки бежевого и коричневого являются неотъемлемыми атрибутами стиля кантри, для которого характерны немного грубоватая мебель с обивкой из натуральных тканей, хенд-мейд посуда, деревянные статуэтки и даже чучела животных в качестве настенных ковров.
Если вы любите нейтральные тона, но другие члены семьи, увы, не разделяют ваших предпочтений, почему бы не создать в гостиной отдельный уютный уголок, своего рода зону отдыха, доступ к которой иметь будете только вы.
В какой цветовой гамме оформлены ваши гостиные?