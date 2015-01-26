Дизайнерская мебель для винного погреба

Вино является одним из самых любимых и благородных напитков на планете. Стаканчик вина по вечерам помогает снять стресс, расслабляет и заряжает позитивной энергией. Чем оно старше, тем интенсивнее его вкус и аромат. Истинные ценители напитка богов обладают невероятным терпением – они готовы годами ждать, когда созреет их любимый сорт вина.
Когда-то винные комнаты можно было найти лишь в дорогих ресторанах и отелях, но сегодня они все чаще встречаются в частных загородных домах и даже в городских квартирах. Раздел Винный погреб подскажет вам как стильно оформить комнату для вина, чтобы туда не стыдно было заходить самому и приглашать гостей. Жители малометражных квартир также найдут здесь немало идей, вдохновившись которыми, смогут превратить винный уголок в необычную и привлекательную с эстетической точки зрения часть помещения.
Благодаря фантазии дизайнеров, настоящие ценители вина могут создать маленькую винную комнату даже в самой обычной квартире. Подставка для вина из твердого французского дуба, представленная на фото, станет не только украшением интерьера, но и позаботится о том, чтобы бутылки не подвергались колебаниям, что может не в лучшую сторону изменить вкус напитка богов. Искушенные виноделы также оценят возможность держать вино в положении горлышком вниз, являющимся наилучшим для бутылок, закрытых корковыми пробками.
Старый
бабушкин сервант прекрасно подойдет на роль винного шкафа. Винтажная мебель, как и само вино, с годами становится только привлекательнее. Чтобы создать напитку богов идеальные условия для созревания, приобретите специальный кондиционер, который будет поддерживать в помещении постоянную температуру, необходимую для хранения вина (10-14 градусов), и поместите стеллаж с вином в самую темную комнату в квартире.
Для тех, кто любит вино, но не желает окружать себя винтажной мебелью, также найдется подходящее решение. Студия Skypak выпустила на рынок специальный холодильник для вина, внутри которого благородный напиток будет чувствовать себя как в настоящем погребе. Холодильник поддерживает необходимые для хранения температуру и уровень влажности.
Когда вы почувствуете, что готовы перенести страстное увлечение виноделием в профессиональную плоскость, значит пришло время переносить домашнюю винную коллекцию в пространство магазина. Специалисты из студии дизайна интерьера
АРТэврика представили проект винотеки
Бурбон, в пространстве которого можно найти вина на любой вкус. Интерьер магазина был спроектирован таким образом, чтобы при необходимости помещение можно было использовать как дегустационный зал, в котором можно проводить закрытые мероприятия и деловой встречи.
Если вы живете в частном доме и имеете в своем распоряжении подвальное помещение, советуем пойти проторенной веками дорогой и приобрести дубовую винную бочку. Выдержанное в ней вино обладает наиболее интересным вкусом. Перед тем как залить вино, бочку обжигают изнутри открытым огнем и счищают образовавшийся уголь до слоя
жареного дерева. Контакт с воздухом и обожжённой древесиной придаёт вину тот особый привкус, за который ценится выдержанный в дубовой бочке напиток.