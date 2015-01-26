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Дизайнерская мебель для винного погреба

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
La Barrique Weinkühlschrank, Skypak Skypak Винный погреб
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Вино является одним из самых любимых и благородных напитков на планете. Стаканчик вина по вечерам помогает снять стресс, расслабляет и заряжает позитивной энергией. Чем оно старше, тем интенсивнее его вкус и аромат. Истинные ценители напитка богов обладают невероятным терпением – они готовы годами ждать,  когда созреет их любимый сорт вина. 

Когда-то винные комнаты можно было найти лишь в дорогих ресторанах и отелях, но сегодня они все чаще встречаются в частных загородных домах и даже в городских квартирах. Раздел Винный погреб подскажет вам как стильно оформить комнату для вина, чтобы туда не стыдно было заходить самому и приглашать гостей. Жители малометражных квартир также найдут здесь немало идей, вдохновившись которыми, смогут превратить винный уголок в необычную и привлекательную с эстетической точки зрения часть помещения.

Винный погреб для малогабаритной квартиры

Rüttelpulte von Skypak, Skypak Skypak Винный погреб
Skypak

Skypak
Skypak
Skypak

Благодаря фантазии дизайнеров, настоящие ценители вина могут создать маленькую винную комнату даже в самой обычной квартире. Подставка для вина из твердого французского дуба, представленная на фото, станет не только украшением интерьера, но и позаботится о том, чтобы бутылки не подвергались колебаниям, что может не в лучшую сторону изменить вкус напитка богов. Искушенные виноделы также оценят возможность держать вино в положении горлышком вниз, являющимся наилучшим для бутылок, закрытых корковыми пробками.

Винтажный кабинет

WINE RACK Maggi Massimo Винный погреб
Maggi Massimo

WINE RACK

Maggi Massimo
Maggi Massimo
Maggi Massimo

Старый бабушкин сервант прекрасно подойдет на роль винного шкафа. Винтажная мебель, как и само вино, с годами становится только привлекательнее.  Чтобы создать напитку богов идеальные условия для созревания, приобретите специальный кондиционер, который будет поддерживать в помещении постоянную температуру, необходимую для хранения вина (10-14 градусов), и поместите стеллаж с вином в самую темную комнату в квартире.

Полная автоматика

La Barrique Weinkühlschrank, Skypak Skypak Винный погреб
Skypak

Skypak
Skypak
Skypak

Для тех, кто любит вино, но не желает окружать себя винтажной мебелью, также найдется подходящее решение. Студия Skypak выпустила на рынок специальный холодильник для вина, внутри которого благородный напиток будет чувствовать себя как в настоящем погребе. Холодильник поддерживает необходимые для хранения температуру и уровень влажности.

Магазин вина

Винотека "Бурбон", АРТэврика АРТэврика Конференц-центры в стиле модерн Ресторации
АРТэврика

Винотека Бурбон

АРТэврика
АРТэврика
АРТэврика

Когда вы почувствуете, что готовы перенести страстное увлечение виноделием в профессиональную плоскость, значит пришло время переносить домашнюю винную коллекцию в пространство магазина. Специалисты из студии дизайна интерьера АРТэврика представили проект винотеки Бурбон, в пространстве которого можно найти вина на любой вкус. Интерьер магазина был спроектирован таким образом, чтобы при необходимости помещение можно было использовать как дегустационный зал, в котором можно проводить закрытые мероприятия и деловой встречи.

Винный погреб в подвальном помещении

Cave A Vin, De-Design De-Design Винный погреб
De-Design

De-Design
De-Design
De-Design

Если вы живете в частном доме и имеете в своем распоряжении подвальное помещение, советуем пойти проторенной веками дорогой и приобрести дубовую винную бочку. Выдержанное в ней вино обладает наиболее интересным вкусом. Перед тем как залить вино, бочку обжигают изнутри открытым огнем и счищают образовавшийся уголь до слоя жареного дерева. Контакт с воздухом и обожжённой древесиной придаёт вину тот особый привкус, за который ценится выдержанный в дубовой бочке напиток.

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