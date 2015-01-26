Дизайнерская мебель для винного погреба

Вино является одним из самых любимых и благородных напитков на планете. Стаканчик вина по вечерам помогает снять стресс, расслабляет и заряжает позитивной энергией. Чем оно старше, тем интенсивнее его вкус и аромат. Истинные ценители напитка богов обладают невероятным терпением – они готовы годами ждать, когда созреет их любимый сорт вина.

Когда-то винные комнаты можно было найти лишь в дорогих ресторанах и отелях, но сегодня они все чаще встречаются в частных загородных домах и даже в городских квартирах. Раздел Винный погреб подскажет вам как стильно оформить комнату для вина, чтобы туда не стыдно было заходить самому и приглашать гостей. Жители малометражных квартир также найдут здесь немало идей, вдохновившись которыми, смогут превратить винный уголок в необычную и привлекательную с эстетической точки зрения часть помещения.