Стены из природных материалов

При отделке стен помещений мы не всегда ограничиваемся выбором одной лишь краски и её тона. Предметом для размышлений становятся текстура, рельеф, орнамент. Современный ассортимент настенных покрытий настолько велик, что определиться с выбором оказывается весьма затруднительно. Даже покрытия, имитирующие натуральные материалы, поражают своим разнообразием. Что выбрать? Кирпич, древесину, вулканическую магму, горные породы или деревянный брус? Каждое покрытие уникально создаёт в помещении свою собственную атмосферу. Прежде чем окончательно определиться с желаемой отделкой, важно правильно сформулировать цель: какое именно настроение вы желаете придать комнате. Давайте рассмотрим характерные особенности некоторых натуральных отделочных материалов.
Выбор природного камня, цвета, рисунка и текстуры для отделки внутренних стен помещений невероятно разнообразен! Стоит сразу оговориться, что и сама отделка оставит неизгладимое впечатление благодаря тому, что она актуальна в любое время и выглядит всегда элегантно. Использование натурального камня в помещении способствует созданию уютной и стильной атмосферы. Важно проконсультироваться со специалистами, чтобы узнать особенности реакции такого покрытия на влагу. Способ укладки камня тоже имеет значение, поэтому стоит внимательно изучить предоставленные поставщиками образцы.
Кирпичные лестничные пролеты выглядят по-настоящему элегантно. Подобная отделка зрительно увеличивает размеры помещения и высоту стен. Обладая такими противоположными качествами как плотность и жесткость, а также контрастируя друг с другом, кирпичные стены и деревянная лестница создают уникальный баланс сдержанности и прекрасно дополняют друг друга.
Такая стена органично вписывается в современный интерьер дома. Сам камень подчеркивает белоснежный цвет остальных стен комнат. Материал является звукоизолирующим, а это особенно актуально во время кулинарных экспериментов на кухне и в помещениях с открытой планировкой.
Хозяева квартиры – молодая, активная, творческая пара, которая предпочла оставить суету, спешку, пробки за пределами своего жилища, привнести в интерьер больше натуральных материалов: дерево, камень, зелень. В этой квартире есть все: гардеробная,балкон и сама спальня, где можно в полной мере ощутить покой и душевное равновесие, обрести некий оазис среди мегаполиса. Дизайнеры российской студии HOMEDESIGN посчитали, что использование натуральных материалов и ярких, сочных оттенков сможет отразить активную жизненную позицию молодой семьи.
Уложенные штабелями поленья являются креативным и относительно недорогим решением для украшения пространства на открытом воздухе. Конструкция выглядит необычно, интересно и уютно. Древесина также хорошо изолирует шумы. Деревянный журнальный столик отлично дополнит интерьер террасы. Не забудьте проконсультироваться со строителями, чтобы сохранить структурную целостность стены и обеспечить её устойчивость при укладке поленьев.
Искусственный камень практически идентичен натуральному и является его более дешевой альтернативой. Он производится с использованием смеси из бетона, агрегатного и цветных пигментов. В отличие от натурального камня, искусственный не имеет шероховатостей и подвергается меньшему воздействию внешних факторов. Кроме периодической чистки он практически не требует обслуживания. Стена дома находит свое продолжение и за его пределами, а отодвигающаяся стеклянная дверь превращает гостиную комнату в веранду. Тон камня добавляет помещению эффект свежести и зрительно увеличивает пространство.
Перед вами простое и эффектное украшение обычной кирпичной стены в спальне. Данный пример демонстрирует, как можно зрительно увеличить глубину пространства без серьезных для этого затрат. Темные полы из керамической плитки сочетаются с безупречно морозной белизной стен, а всё вместе создает атмосферу чистоты.