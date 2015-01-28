Стены из природных материалов

При отделке стен помещений мы не всегда ограничиваемся выбором одной лишь краски и её тона. Предметом для размышлений становятся текстура, рельеф, орнамент. Современный ассортимент настенных покрытий настолько велик, что определиться с выбором оказывается весьма затруднительно. Даже покрытия, имитирующие натуральные материалы, поражают своим разнообразием. Что выбрать? Кирпич, древесину, вулканическую магму, горные породы или деревянный брус? Каждое покрытие уникально создаёт в помещении свою собственную атмосферу. Прежде чем окончательно определиться с желаемой отделкой, важно правильно сформулировать цель: какое именно настроение вы желаете придать комнате. Давайте рассмотрим характерные особенности некоторых натуральных отделочных материалов.