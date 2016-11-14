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10 гаражных ворот для современных домов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома на одну семью
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Сегодня сложно представить жизнь современной семьи без автомобиля, а то и двух. Поэтому при строительстве дома обязательно проектируют гараж. И кроме его места расположения и габаритов, важное значение имеет стилистика и вид ворот. В наш дни существует множество моделей последних, начиная от самых простых и бюджетных вариантов и заканчивая эксклюзивными. Все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей и требований к гаражным воротам. 

В этой книге идей вы можете увидеть 10 различных моделей с разными характеристиками. Различные материалы, механизмы закрытия и открытия ворот помогут вам сориентироваться в огромном ассортименте названных конструкций. Изучайте и выбирайте подходящий образец для своего гаража!

1. Двойные ворота с очень современным дизайном

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios Гараж на две машины
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Если у вас большой гараж, то можно сделать двойные, отдельностоящие ворота одинакового вида. Сочетание дерева и железа смотрится очень стильно, а черный цвет подчеркивает их надежность и прочность. По желанию, можно одну из секций ворот выполнить из стекла, но надежность конструкции от этого значительно снизится. 

2. Прозрачность и защита

MISION DE LANDA, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO Дома на одну семью
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

Решетки этой модели ворот довольно толстые, но через них вы можете увидеть сад, окружающий дом. Это надежная защита, так как в основе конструкции ворот – железо, а промежутки между каждым элементом являются минимальными. 

3. Дверь гаража аналогична калитке

Casa Ax4, ROKA Arquitectos ROKA Arquitectos Дома в стиле минимализм ДСП Эффект древесины
ROKA Arquitectos

ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos
ROKA Arquitectos

Интересный подход – выполнить гаражные ворота и калитку в едином стиле! Мощная конструкция надежно спрячет ваше личное пространство во дворе от посторонних глаз. А темный цвет отлично контрастирует с белым фасадом дома. 

4. Стильная сетка

Casa Habitación. Amézquita Córdova, 810 Arquitectos 810 Arquitectos Дома в стиле модерн
810 Arquitectos

810 Arquitectos
810 Arquitectos
810 Arquitectos

В этот раз имеем дело с решетчатой структурой ворот и калитки в таком же стиле. Примечательным есть то, что дизайн и цветовая гамма конструкции идеально совпадает с фасадом дома. Такое единство делает этот проект неповторимым и уникальным. 

5. Ворота с подъемом

Casa Santo Antônio, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Гараж в стиле модерн
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Такие ворота в открытом состоянии находятся у самого потолка гаража. Это очень удобно для тех случаев, когда размеры гаража не позволяют открывать дверь внутрь и имеют недостаточно свободного пространства впереди для того, чтобы открывать их на тротуар. 

6. Интересный гараж с дополнительной функцией

Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK Гараж в стиле модерн
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Этот гараж имеет одну прозрачную дверь, которая открывается наружу, а также вторую – внутреннюю, которая разделяет пространство для автомобиля и для отдыха. Вторая зона со столом и стульями может быть использована для релаксации и любования любимым садом. 

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7. Небольшой гараж с двойной дверью

homify Гараж в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Такой деревянный гараж рассчитан на одну машину. Он возводится отдельно от жилого дома, с удобным подъездом.  Это удобно, если в изначальном плане строительства не было предусмотрено наличие гаража – такую модель всегда можно построить позже. 

8. Кованные ворота

Automatic remote controlled steel sliding gates AGD Systems Гаражи в эклектичном стиле
AGD Systems

Automatic remote controlled steel sliding gates

AGD Systems
AGD Systems
AGD Systems

Если вы настоящий эстет и готовы потратиться на красивые и надежные ворота – тогда модель из кованного железа создана специально для вас. Она открывается легким скольжением в сторону, поэтому там должно быть свободное пространство для такого механизма.

9. Элегантные деревянные ворота

Garage façade FG ARQUITECTES Гараж в стиле модерн
FG ARQUITECTES

Garage façade

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

Три автомобиля, три секции, три двери! Это выглядит фантастически красиво. Сочетание белыого цвета и натурального дерева никогда не выйдет из моды. Важно добавить, что освещение снаружи гаража является важным аспектом для повышения безопасности этого пространства. Такую сногсшибательную конструкцию могут возвести только высококлассные специалисты в своей области. 

10. Раздвижные ворота из дерева

SILVER WAR SHIP （シルバー・ウォーシップ）, 株式会社デザインスタジオ麦工房 株式会社デザインスタジオ麦工房 Гараж в стиле модерн
株式会社デザインスタジオ麦工房

株式会社デザインスタジオ麦工房
株式会社デザインスタジオ麦工房
株式会社デザインスタジオ麦工房

В этом гараже было принято решение сделать раздвижную дверь из натурального дерева. Это просто и функционально, к тому же не требует много места. Просто сдвиньте дверь по фиксированным направляющим снизу и сверху – и она открыта. Такая модель может быть произведена из любого материала помимо дерева. 

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