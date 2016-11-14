10 гаражных ворот для современных домов

Сегодня сложно представить жизнь современной семьи без автомобиля, а то и двух. Поэтому при строительстве дома обязательно проектируют гараж. И кроме его места расположения и габаритов, важное значение имеет стилистика и вид ворот. В наш дни существует множество моделей последних, начиная от самых простых и бюджетных вариантов и заканчивая эксклюзивными. Все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей и требований к гаражным воротам.
В этой книге идей вы можете увидеть 10 различных моделей с разными характеристиками. Различные материалы, механизмы закрытия и открытия ворот помогут вам сориентироваться в огромном ассортименте названных конструкций. Изучайте и выбирайте подходящий образец для своего гаража!
Если у вас большой гараж, то можно сделать двойные, отдельностоящие ворота одинакового вида. Сочетание дерева и железа смотрится очень стильно, а черный цвет подчеркивает их надежность и прочность. По желанию, можно одну из секций ворот выполнить из стекла, но надежность конструкции от этого значительно снизится.
Решетки этой модели ворот довольно толстые, но через них вы можете увидеть сад, окружающий дом. Это надежная защита, так как в основе конструкции ворот – железо, а промежутки между каждым элементом являются минимальными.
Интересный подход – выполнить гаражные ворота и калитку в едином стиле! Мощная конструкция надежно спрячет ваше личное пространство во дворе от посторонних глаз. А темный цвет отлично контрастирует с белым фасадом дома.
В этот раз имеем дело с решетчатой структурой ворот и калитки в таком же стиле. Примечательным есть то, что дизайн и цветовая гамма конструкции идеально совпадает с фасадом дома. Такое единство делает этот проект неповторимым и уникальным.
Такие ворота в открытом состоянии находятся у самого потолка гаража. Это очень удобно для тех случаев, когда размеры гаража не позволяют открывать дверь внутрь и имеют недостаточно свободного пространства впереди для того, чтобы открывать их на тротуар.
Этот гараж имеет одну прозрачную дверь, которая открывается наружу, а также вторую – внутреннюю, которая разделяет пространство для автомобиля и для отдыха. Вторая зона со столом и стульями может быть использована для релаксации и любования любимым садом.
Такой деревянный гараж рассчитан на одну машину. Он возводится отдельно от жилого дома, с удобным подъездом. Это удобно, если в изначальном плане строительства не было предусмотрено наличие гаража – такую модель всегда можно построить позже.
Если вы настоящий эстет и готовы потратиться на красивые и надежные ворота – тогда модель из кованного железа создана специально для вас. Она открывается легким скольжением в сторону, поэтому там должно быть свободное пространство для такого механизма.
Три автомобиля, три секции, три двери! Это выглядит фантастически красиво. Сочетание белыого цвета и натурального дерева никогда не выйдет из моды. Важно добавить, что освещение снаружи гаража является важным аспектом для повышения безопасности этого пространства. Такую сногсшибательную конструкцию могут возвести только высококлассные специалисты в своей области.
В этом гараже было принято решение сделать раздвижную дверь из натурального дерева. Это просто и функционально, к тому же не требует много места. Просто сдвиньте дверь по фиксированным направляющим снизу и сверху – и она открыта. Такая модель может быть произведена из любого материала помимо дерева.