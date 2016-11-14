10 гаражных ворот для современных домов

Сегодня сложно представить жизнь современной семьи без автомобиля, а то и двух. Поэтому при строительстве дома обязательно проектируют гараж. И кроме его места расположения и габаритов, важное значение имеет стилистика и вид ворот. В наш дни существует множество моделей последних, начиная от самых простых и бюджетных вариантов и заканчивая эксклюзивными. Все зависит от вашего вкуса, финансовых возможностей и требований к гаражным воротам.

В этой книге идей вы можете увидеть 10 различных моделей с разными характеристиками. Различные материалы, механизмы закрытия и открытия ворот помогут вам сориентироваться в огромном ассортименте названных конструкций. Изучайте и выбирайте подходящий образец для своего гаража!