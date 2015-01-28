Желание иметь рядом частичку флоры естественно, поэтому даже закоренелые горожане тянутся к природе. Ухаживать за собственным садом не так легко, как может казаться. Он требует времени, усилий и собственных ноу-хау. Практичность должна одерживать верх, поэтому специалисты homify рекомендуют использовать деревянные террасы в качестве площадки для создания собственного сада. Если вы живете в городе, то зеленый уголок можно обустроить на балконе или крыше дома. Преимущества деревянных террас не ограничиваются лишь эстетикой – вам не придется тратить выходные на уход за газоном, борьбу с сорняками и сбор сухих листьев.
Нам приглянулась гармония современного дизайна террасы и классического фасада дома семьи Уимблдон. Наличие водоема или искусственного пруда впечатляет, но вы можете оказаться на шаг впереди и разместить на террасе современное джакузи. Следующее фото прекрасно демонстрирует эту идею.
Даже если ваш дом находится вдали от водоема, терраса может служить отличным местом для купания и принятия солнечных ванн. Джакузи здесь смотрится весьма стильно, а купаться и отдыхать на такой
палубе можно в любое время суток.
Вид из окна является одним из важнейших факторов при выборе недвижимого имущества. Вы – счастливчик, если живете на высоком этаже и являетесь обладателем балкона с видом на городской пейзаж. Посмотрите на эту восхитительную террасу, где круглый деревянный настил с подсветкой символизирует островок тишины и спокойствия в мире шума и повседневной суеты.
Хозяева этой квартиры на последнем этаже являются не просто обладателями современного жилья, но и великолепной террасы на крыше. Традиционное напольное покрытие хорошо смотрится в сочетании со стеклянным входом в дом. Собственное место занимают растения в деревянных кадках. Дизайнеры не стали дополнять террасу экстравагантными предметами интерьера, сохранив фокус внимания на открывающемся взору городском пейзаже.
Нет ничего приятнее ужина летним вечером в компании друзей или родственников на собственной террасе. Даже если вы предпочитаете что-то более сдержанное, она может оставаться местом для общения и отдыха.
Это двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в кругу друзей. Пространство разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца или укрыться в тени. Согласитесь, что это разумная тактика с точки зрения получения максимальной выгоды от использования всей площади нашей террасы. Также здесь имеется достаточно свободного места, которым можно распоряжаться по собственному усмотрению.