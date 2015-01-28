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Деревянные террасы

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Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
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Желание иметь рядом частичку флоры естественно, поэтому даже закоренелые горожане тянутся к природе. Ухаживать за собственным садом не так легко, как может казаться. Он требует времени, усилий и собственных ноу-хау. Практичность должна одерживать верх, поэтому специалисты homify рекомендуют использовать деревянные террасы в качестве площадки для создания собственного сада. Если вы живете в городе, то зеленый уголок можно обустроить на балконе или крыше дома. Преимущества деревянных террас не ограничиваются лишь эстетикой – вам не придется тратить выходные на уход за газоном, борьбу с сорняками и сбор сухих листьев.

Роскошная терраса

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Балкон и терраса в стиле модерн
LEIVARS

Wimbledon

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Нам приглянулась гармония современного дизайна террасы и классического фасада дома семьи Уимблдон. Наличие водоема или искусственного пруда впечатляет, но вы можете оказаться на шаг впереди и разместить на террасе современное джакузи. Следующее фото прекрасно демонстрирует эту идею.

Терраса на берегу озера

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Балкон, веранда и терраса
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Даже если ваш дом находится вдали от водоема,  терраса может служить отличным местом для купания и принятия солнечных ванн. Джакузи здесь смотрится  весьма стильно, а купаться и отдыхать на такой палубе можно в любое время суток.

Городская квартира

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens Балкон и терраса в стиле модерн
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

Вид из окна является одним из важнейших факторов при выборе недвижимого имущества. Вы – счастливчик, если живете на высоком этаже и являетесь обладателем балкона с видом на городской пейзаж. Посмотрите на эту восхитительную террасу, где круглый деревянный настил с подсветкой символизирует островок тишины и спокойствия в мире шума и повседневной суеты.

Современный сад на крыше

Vincent Terrace, Lipton Plant Architects Lipton Plant Architects Балкон, веранда и терраса
Lipton Plant Architects

Vincent Terrace

Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects
Lipton Plant Architects

Хозяева этой квартиры на последнем этаже являются не просто обладателями современного жилья, но и великолепной террасы на крыше. Традиционное напольное покрытие хорошо смотрится в сочетании со стеклянным входом в дом. Собственное место занимают растения в деревянных кадках. Дизайнеры не стали дополнять террасу экстравагантными предметами интерьера, сохранив фокус внимания на открывающемся взору городском пейзаже.

Обеденная зона

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Балкон, веранда и терраса
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Нет ничего приятнее  ужина летним вечером в компании друзей или родственников на собственной террасе. Даже если вы предпочитаете что-то более сдержанное, она может оставаться местом для общения и отдыха.

Терраса с открытой планировкой

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это двор был преобразован в современную и практичную террасу, которая идеально подходит для отдыха в кругу друзей. Пространство разделено на несколько функциональных зон, где можно насладиться в полой мере лучами яркого летнего солнца или укрыться в тени. Согласитесь, что это разумная тактика с точки зрения получения максимальной выгоды от использования всей площади нашей террасы. Также здесь имеется достаточно свободного места, которым можно распоряжаться по собственному усмотрению.

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