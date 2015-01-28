Желание иметь рядом частичку флоры естественно, поэтому даже закоренелые горожане тянутся к природе. Ухаживать за собственным садом не так легко, как может казаться. Он требует времени, усилий и собственных ноу-хау. Практичность должна одерживать верх, поэтому специалисты homify рекомендуют использовать деревянные террасы в качестве площадки для создания собственного сада. Если вы живете в городе, то зеленый уголок можно обустроить на балконе или крыше дома. Преимущества деревянных террас не ограничиваются лишь эстетикой – вам не придется тратить выходные на уход за газоном, борьбу с сорняками и сбор сухих листьев.