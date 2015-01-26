Современный зимний сад

Наверняка вам не раз доводилось гулять по ботаническому саду и заходить в прекрасную оранжерею с увитыми лианами стенами и вечно зелеными растениями. Ни для кого не секрет, что в наше время собственной оранжереей может обзавестись практически каждый. Специалисты homify подготовили для вас новую книгу идей о том, как выглядят современные зимние сады в частных домах, которые позволяют в течение целого года наслаждаться светом и великолепием природы.

Стоит рассказать, прародителем современного зимнего сада стала постройка, воздвигнутая специально для проведения первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне. Изумительной красоты конструкция вошла в историю как зимний сад или Хрустальный дворец, но до этого здание послужило павильоном для выставки. Автором проекта стал английский садовник Джозеф Пакстон. Выставка прошла в 1851 году, и после её завершения здание предполагалось разобрать. Однако сам Пакстон и общество поощрения искусств противостояли сносу, предложив парламенту устроить в здании постоянный зимний сад. К сожалению, Хрустальный дворец был уничтожен пожаром в 1936 году.