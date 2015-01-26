Современный зимний сад

Наверняка вам не раз доводилось гулять по ботаническому саду и заходить в прекрасную оранжерею с увитыми лианами стенами и вечно зелеными растениями. Ни для кого не секрет, что в наше время собственной оранжереей может обзавестись практически каждый. Специалисты homify подготовили для вас новую книгу идей о том, как выглядят современные зимние сады в частных домах, которые позволяют в течение целого года наслаждаться светом и великолепием природы.
Стоит рассказать, прародителем современного зимнего сада стала постройка, воздвигнутая специально для проведения первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне. Изумительной красоты конструкция вошла в историю как зимний сад или Хрустальный дворец, но до этого здание послужило павильоном для выставки. Автором проекта стал английский садовник Джозеф Пакстон. Выставка прошла в 1851 году, и после её завершения здание предполагалось разобрать. Однако сам Пакстон и общество поощрения искусств противостояли сносу, предложив парламенту устроить в здании постоянный зимний сад. К сожалению, Хрустальный дворец был уничтожен пожаром в 1936 году.
Наш первый пример предоставлен студией Biotecture. Перед вами крыша здания, где расположена штаб-квартира крупнейшей корпорации по производству безалкогольных напитков – Coca-Cola. Архитекторам было поручено создать такое место, где бы сотрудники компании могли передохнуть, выпить свежезаваренный кофе или в посовещаться в неформальной обстановке. Перед вами яркий пример востребованности зимнего сада в бизнес-центрах или на коммерческих площадках.
Создателями этой комнаты из стали и стекла являются дизайнеры и архитекторы студии IQ Glass UK. Примыкающая к дому стена и небольшие размеры земельного участка препятствовали строительству отдельно стоящего здания зимнего сада. Дизайнеры использовали светоотражающее стекло, которое создает оптические иллюзии, зрительно увеличивает пространство, а также скрывает от любопытных взглядов, что именно находится внутри стеклянной комнаты. Вполне вероятно, здесь может быть не только зимний сад, но и мастерская хозяина дома.
Вертикальное озеленение или фитостены встречаются все чаще и чаще в зимних садах и зданиях бизнес-центров. Закрепленная на стене компактная вертикальная конструкция с живыми растениями остается зеленой круглый год с минимальным вмешательством человека. Растения обеспечиваются автоматическим поливом, не занимают пространство, поэтому подобные системы озеленения присутствуют во многих оригинальных проектах. Работы дизайнеров российской студии «Зеленый мир» не повторяются. Каждая фитостена – это настоящее произведение искусства.
Хозяевам предстоит наслаждаться всеми прелестями природы внутри этой минималистичной оранжереи – проекта студии Gianni Botsford Architects. Только представьте волшебство снегопада или мистицизм грозы, которые можно наблюдать в этой необычной стеклянной комнате.
Vale Garden Houses создали гостиную, которая находится на открытом воздухе, но в то же время остается частью загородного дома. Отдыхая в этой невероятно уютной комнате с раздвижными стенами, хозяева могут наслаждаться свежим летним ветерком и цветением собственного сада. Отдыхать в такой гостиной приятно и в зимнее время года.