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Современный зимний сад

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Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK Гараж в стиле модерн
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Наверняка вам не раз доводилось гулять по ботаническому саду и заходить в прекрасную оранжерею с увитыми лианами стенами и вечно зелеными растениями. Ни для кого не секрет, что в наше время собственной оранжереей может обзавестись практически каждый. Специалисты homify подготовили для вас новую книгу идей о том, как выглядят современные зимние сады в частных домах, которые позволяют в течение целого года наслаждаться светом и великолепием природы. 

Стоит рассказать, прародителем современного зимнего сада стала постройка, воздвигнутая специально для проведения первой Всемирной промышленной выставки в Лондоне. Изумительной красоты конструкция вошла в историю как зимний сад или Хрустальный дворец, но до этого здание послужило павильоном для выставки. Автором проекта стал английский садовник Джозеф Пакстон. Выставка прошла в 1851 году, и после её завершения здание предполагалось разобрать. Однако сам Пакстон и общество поощрения искусств противостояли сносу, предложив парламенту устроить в здании постоянный зимний сад.  К сожалению, Хрустальный дворец был уничтожен пожаром в 1936 году.

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Coca Cola HQ Roof Terrace Biotecture Балкон, веранда и террасаРастения
Biotecture

Coca Cola HQ Roof Terrace

Biotecture
Biotecture
Biotecture

Наш первый пример предоставлен студией Biotecture. Перед вами крыша здания, где расположена штаб-квартира крупнейшей корпорации по производству безалкогольных напитков – Coca-Cola. Архитекторам было поручено создать такое место, где бы сотрудники компании могли передохнуть, выпить свежезаваренный кофе или в посовещаться в неформальной обстановке. Перед вами яркий пример востребованности зимнего сада в бизнес-центрах или на коммерческих площадках.

Спрятанные сокровища

Canonbury Square, IQ Glass UK IQ Glass UK Гараж в стиле модерн
IQ Glass UK

Canonbury Square

IQ Glass UK
IQ Glass UK
IQ Glass UK

Создателями этой комнаты из стали и стекла являются дизайнеры и архитекторы студии IQ Glass UK. Примыкающая к дому стена и небольшие размеры земельного участка препятствовали строительству отдельно стоящего здания зимнего сада. Дизайнеры использовали светоотражающее стекло, которое создает оптические иллюзии, зрительно увеличивает пространство, а также скрывает от любопытных взглядов, что именно находится внутри стеклянной комнаты. Вполне вероятно, здесь может быть не только зимний сад, но и мастерская хозяина дома.

Фитостены

Фитостена в цветочном салоне г.Минск, Зеленый мир Зеленый мир Зимний сад в классическом стиле
Зеленый мир

Фитостена в цветочном салоне г.Минск

Зеленый мир
Зеленый мир
Зеленый мир

Вертикальное озеленение или фитостены встречаются все чаще и чаще в зимних садах и зданиях бизнес-центров. Закрепленная на стене компактная вертикальная конструкция с живыми растениями остается зеленой круглый год с минимальным вмешательством человека. Растения обеспечиваются автоматическим поливом, не занимают пространство, поэтому подобные системы озеленения присутствуют во многих оригинальных проектах. Работы дизайнеров российской студии «Зеленый мир» не повторяются. Каждая фитостена – это настоящее произведение искусства. 

Полное погружение

White on White, Gianni Botsford Architects Gianni Botsford Architects Зимний сад
Gianni Botsford Architects

White on White

Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects

Хозяевам предстоит наслаждаться всеми прелестями природы внутри этой минималистичной оранжереи – проекта студии Gianni Botsford Architects. Только представьте волшебство снегопада или мистицизм грозы, которые можно наблюдать в этой необычной стеклянной комнате.

На открытом воздухе

Georgian Conservatory Vale Garden Houses Зимний сад в классическом стиле
Vale Garden Houses

Georgian Conservatory

Vale Garden Houses
Vale Garden Houses
Vale Garden Houses

Vale Garden Houses создали гостиную, которая находится на открытом воздухе, но в то же время остается частью загородного дома. Отдыхая в этой невероятно уютной комнате с раздвижными стенами, хозяева могут наслаждаться свежим летним ветерком и цветением собственного сада. Отдыхать в такой гостиной приятно и в зимнее время года.

Дизайнерская мебель для винного погреба
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