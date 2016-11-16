Маленькие дома: 5 интересных и красивых проектов

Все больше и больше людей предпочитают выбирать для постоянного проживания дома маленького и среднего размера. Это не только очень практично и удобно, такие варианты домов позволяют существенно экономить в финансовом плане. Тем не менее, небольшой размер жилья не означает, что оно является менее красивым и комфортным. Если несколько квадратных метров хорошо распределены и рационально спланированы, они будут значительно комфортнее больших, плохо организованных пространств. Компактное жилье имеет очень много преимуществ, и благодаря этому оно становится с каждым днем популярнее среди многих семей, предпочитающих простоту, комфорт и удобство, а также высокую экономичность.

Доказательством данного факта служат компактные дома, представленные в этом обзоре. Исключительный порядок, простой дизайн, универсальность и отличный вкус – это главные черты такого привлекательного сегодня для многих и практичного жилья.

Давайте вместе ближе познакомимся с этими восхитительными строениями и увидим их множественные преимущества!