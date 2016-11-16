Маленькие дома: 5 интересных и красивых проектов

Все больше и больше людей предпочитают выбирать для постоянного проживания дома маленького и среднего размера. Это не только очень практично и удобно, такие варианты домов позволяют существенно экономить в финансовом плане. Тем не менее, небольшой размер жилья не означает, что оно является менее красивым и комфортным. Если несколько квадратных метров хорошо распределены и рационально спланированы, они будут значительно комфортнее больших, плохо организованных пространств. Компактное жилье имеет очень много преимуществ, и благодаря этому оно становится с каждым днем популярнее среди многих семей, предпочитающих простоту, комфорт и удобство, а также высокую экономичность.
Доказательством данного факта служат компактные дома, представленные в этом обзоре. Исключительный порядок, простой дизайн, универсальность и отличный вкус – это главные черты такого привлекательного сегодня для многих и практичного жилья.
Давайте вместе ближе познакомимся с этими восхитительными строениями и увидим их множественные преимущества!
В окружении роскошной природы и на ее великолепном фоне домик, созданный в стиле кантри, является украшением этого пространства. Он очень простой, без вычурных форм и различных внешних пристроек, кроме террасы на заднем дворе. И в то же время это уютное жилье, идеально подходящее для тех, кто делает ставку на спокойную жизнь в зрелом возрасте в идеальном для отдыха месте, полном спокойствия и тишины. Хотя здесь кроме дома ничего практически нет, но открытое пространство – это как раз и есть то главное преимущество, которое позволяет наслаждаться свежим, чистым воздухом, в окружении живой природы, красивой растительности и достаточного количества солнца и света. Благодаря применению дерева такой компактный дом обеспечен свежестью и теплом. Кроме того, дерево – натуральный материал, и высокая экологичность такого жилья неоспорима.
Этот дом имеет два этажа. Он состоит из столовой, расположенной на первом этаже вместе с кухней и ванной комнатой, и одной комнаты и балкона, обустроенных на втором этаже. Это не только комфортно, такая планировка, несмотря на небольшие размеры дома, делает жилье довольно просторным и удобным. Открытое пространство, отсутствие разделения между комнатами первого этажа позволяет свободно перемещаться из одной зоны в другую, имея больше свободы. Это практично даже при том, что какую-то часть помещения занимает лестница, и по ней нужно будет подниматься на второй этаж.
Фасад этого современного дома окрашен в белый цвет не случайно. Он позволяет визуально расширить пространство, при этом четко прослеживаются формы строения, оно выглядит ярко, свежо и оптимистично. Оригинально выполнен вход в дом – он имеет элегантный, чистый и стильный вид.
В случае отсутствия достаточного количества места для постройки дома, наиболее приемлемым считается решение о строительстве двух этажей. Приведенный на этом фото пример – отличное подтверждение того, что именно такой вариант является наиболее подходящим в случае ограниченной площади. Благодаря тому, что в доме есть большие оконные проемы, каждый этаж получает достаточное количество естественного освещения и качественную вентиляцию. Это жилье имеет также и небольшой внутренний дворик, в котором хоть и не много места, но очень уютно. Комнаты не очень большие, но они удачно обставлены и здесь достаточно места для того, чтобы комфортно себя чувствовать в любом уголке дома. Во время планировки подобного жилья спальню можно спроектировать и обустроить на втором этаже, гостиную, кухню и столовую – на первом. И если в доме будет проживать небольшая семья, второй этаж можно даже сдавать в аренду.
Во время строительства второго этажа необходимо использовать прочные и устойчивые колонны, качественные материалы, правильно распределить нагрузки, чтобы обеспечить стопроцентную устойчивость такого строения.
Возможности двух этажей в доме многочисленны. Такая планировка позволяет организовать на небольших площадях пространство наиболее рационально и практично, что позволит обеспечить комфортное проживание каждому члену семьи. Традиционно спланировано размещение зон для общего использования, таких как кухня, столовая, гостиная, ванная комната – на первом этаже. Второй этаж больше всего подходит для сна и отдыха. Также можно предусмотреть на верхнем уровне кабинет, если в этом есть необходимость.
Кроме того, большинство подобных домов имеют прилегающую территорию, на которой всегда можно организовать восхитительный небольшой сад или патио. Дворик может стать отличным продолжением гостиной, расположенной на нижнем уровне. Отдых в таком совершенном доме наполнится новым смыслом и станет более разнообразным.
Дом, представленный на этом фото, выглядит потрясающе. Снаружи он компактный и небольшой, внутри просторный и светлый. Здесь достаточно места даже для большой семьи, внутреннее пространство спланировано идеально и жить здесь очень комфортно.
Шикарный пример небольшого домика, окруженного восхитительным садом, кирпичные стены – это оригинально! интересная структура кирпича и специальная технология его кладки делает этот дом внешне очень колоритным и впечатляющим. Окна и двери выделяются на фоне стен необычной формой откосов и нестандартной отделкой. Дизайн этого небольшого дома захватывающий! Мощные колонны, поддерживающие деревянную крышу над входом и перголу, выглядят впечатляюще. Сочетание камня и дерева, необычных форм и высокой крыши в наружной отделке этого компактного дома делает его более элегантным и стильным. Дом внешне напоминает небольшой замок, это впечатление подчеркивает также и интересная форма крыши.
Используемые во время строительства материалы и небольшой размер жилья объединены в плане удешевления стоимости, но при этом архитекторы создали шикарный проект, который был отлично реализован. Дизайн дома хоть и довольно простой, но при этом не только снаружи, но и внутри, ни у кого не возникает впечатления, что это жилье непрактичное и небольшое. Здесь вполне достаточно места для большой семьи.
Очень удачно это архитектурное чудо интегрировано в окружающую среду. Такое впечатление, что никакое другое строение в этом месте не будет выглядеть столь гармонично и привлекательно на фоне природы!