7 фото просторной кухни всем на зависть!

Городская толпа, шум переполненных автомобилями улиц, напряжение вашей работы вызывает усталость, которую вы приносите каждый день домой, и в первую очередь, идете с ней на свою кухню. Усталость не самый лучший помощник на кухне, тем более, если нет нормальных условий для приготовления еды. Основным фактором, способствующим в приготовлении вкусных и аппетитных блюд, является функциональная, элегантная и визуально привлекательная кухня. Ее яркий и интересный декор, функциональная наполненность позволят сделать ваше пребывание здесь приятным, а приготовление разнообразных блюд легким и комфортным, только в таком случае вы сможете забыть об усталости, накопившейся на протяжении дня.
Если у вас большая кухня, нужно более пристально на нее взглянуть и подумать, как можно сделать ее еще более комфортной и практичной, еще более привлекательной и красивой. Особенностью современных кухонь является разнообразие их дизайна, широкие возможности в плане размещения и практичность. Поэтому создать свою, особенную кухню не сложно, если есть возможность ознакомиться с различными способами ее обустройства.
Как можно оформить просторную кухню в современном стиле, чтобы она стала самым приятным местом в доме и радовала вас каждый день? Давайте посмотрим, как может выглядеть интерьер современной, просторной кухни, выполненной нашими дизайнерами в стиле кантри.
Кухня в этом доме расположена на солнечной стороне, и весь день вы можете наслаждаться приятным естественным освещением, которое благоприятно действует на настроение, наполняет это помещением солнечным светом, и делает кухню еще более уютной и теплой, особенно в холодные зимние дни. Кроме того, крытая терраса, с которой кухня непосредственно сообщается – это самое приятное место в летние дни, когда хочется каждую свободную минуту проводить на свежем воздухе, наслаждаясь во время завтрака, обеда или ужина свежим теплым ветерком, яркими солнечными лучами и запахом свежескошенной травы или дождя.
Кухня в этом доме выходит на две его стороны, поэтому здесь есть более широкие возможности наслаждаться видами, открывающимися на красивый сад.
Войдя внутрь этой роскошной кухни, оформленной в стиле кантри, вы имеете великолепную возможность увидеть необыкновенно красивый интерьер. Захватывающий визуальный эффект создает дерево и элементы освещения, которые не позволят остаться равнодушным к стильному дизайну этого помещения. Уют, которым обычно отличается кантри стиль – это именно то, что делает кухню очень привлекательной, по-домашнему теплой и приветливой. Здесь хочется задержаться подольше, готовить вкусные блюда и наслаждаться ими в кругу семьи или в приятной, веселой компании друзей. Места здесь достаточно для размещения огромной компании.
Эта кухня захватывает своей простотой, элегантностью и уютом. Функциональная наполненность делает ее удобной и практичной, тут легко заниматься приготовлением пищи, удобно ее подавать и приятно наслаждаться ею в такой милой обстановке.
При посещении зоны, в которой осуществляется непосредственно приготовление пищи, вы будете поражены ее отличной функциональностью. Рабочие поверхности довольно просторные, длинный стол с наиболее приемлемой шириной позволяет нескольким людям одновременно работать здесь, не мешая друг другу.
Ткани, которыми задекорированы полки в нижней части стола выполнены в традиционном стиле, они гармонично сочетаются с общим оформлением помещения кухни. В этой зоне есть практически все, что может понадобиться во время приготовления пищи, так как в просторной кухне есть все: навесные полочки и шкафчики, вместительные тумбочки и пеналы. Вся кухонная техника расположена в наиболее удобных местах, что делает ее легкой в использовании, а саму кухню практичной. Готовить в таких условиях – сплошное удовольствие!
Гриль, который также размещен на этой кухне, отлично вписывается в общую обстановку и в то же время, выделяется своей простотой и удобством расположения. Он установлен в самом краю зоны приготовления пищи. Это практично и очень удобно, так как во время приготовления блюд на гриле выделяется много тепла, что не всегда комфортно. Кроме того, рядом расположена также печка, в которой можно готовить различные блюда, практически так же, как и в обычной каменной печи.
Просторная кухня имеет довольно много места для размещения столовой. Здесь есть барная стойка, за которой можно пить кофе или чай, удобно расположившись на высоких деревянных стульях, но есть также и большой деревянный обеденный стол, рассчитанный на размещение 12 персон. Хотя обедать за таким шикарным столом комфортно даже и в небольшой компании. Этому способствует общий интерьер, спокойный и красивый, а также возможность наслаждаться прекрасными видами, открывающимися из двух сторон сквозь стеклянные стены. Шикарный сад, вид на который открывается из кухни, никого не оставит равнодушным!
Интерьер этой великолепной просторной комнаты очень простой, и в то же время стильный, это является отличительной особенностью данного помещения, и делает его неповторимым и особенным.
Необходимо обратить ваше внимание также и на освещение кухни. Оно размещено так, чтобы условно разделять помещение на кухонную зону и столовую. Над обеденным столом расположены уникальные люстры, выполненные в соответствующем стиле, они выглядят захватывающе!
Как видно на фото, кухня действительно поражает своими немаленькими размерами. Соответственно, такое помещение требует достаточного количества света, искусственного и естественного. Поэтому наиболее приемлемым и в то же время, удачным решением было создание стен со стеклянными раздвижными панелями. Это практично, удобно и комфортно. В летнее время пространство кухни может быть полностью открытым, это дополнительная возможность наполнить его прохладой и свежестью. Зимой раздвижная система полностью закрывается, при этом кухня всегда в дневное время наполнена светом, солнечным теплом, в ней ярко и уютно.
Дизайн этой просторной кухни создан таким образом, что здесь можно комфортно чувствовать себя в любое время, даже в ночное. Садовая мебель, расположенная в наружной части дома, соединенной с кухней и столовой, максимально этому способствует, она эргономична, удобна и способствует приятному отдыху.
Крыша, которая оборудована над этой зоной, превращает ее в патио, такое же просторное и красивое, как и сама кухня. Здесь можно отдыхать, развлекаться, нежиться на солнце после приятного обеда или мечтать и строить различные планы, наблюдая ночью за звездным небом.