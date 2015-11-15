Интерьер в стиле ретро – хитрости и советы

Эпоха 50-70-х годов прошлого века подарила интерьеру огромное количество ярких и эргономичных предметов, известные дизайнеры того времени заложили основу развития целых направлений в производстве мебели и аксессуаров, с успехом используемых и сейчас. Так, например, знаменитое «Кресло-яйцо» (Egg Chair), появившееся в 1958 году в результате работы дизайнера и скульптора Арне Якобсена над интерьером для лобби отеля Royal Hotel в столице Дании, Копенгагене, приобрело за годы использования различные модификации – от эргономичного кожаного кресла до подвесного прозрачной пластиковой полусферы. При этом неизменным остается узнаваемость и оригинальность этого предмета в интерьере, придающего и легкость, и изюминку ретро-стилистики любому помещению.

Эргономичный стул дизайнеров Чарлз и Рэй Имз, формой своего сидения напоминающий округлую раковину – еще один образец ретро-стилистики, неизменно яркой и функциональной. В свое время эти простые фанерные стулья завоевали свое место практически в каждом доме, ну а сейчас – станут и удобным, и стильным аксессуаром любого интерьера.