Интерьер в стиле ретро – хитрости и советы

Стиль ретро в интерьере – это вовсе не рюшечки с запахом нафталина, дизайн 50-70-х годов прошлого века привнес столько ярких идей в оформление помещений, что их до сих пор продолжают успешно применять, придавая настроение активной позитивности, свежести и радости самым разнообразным типам современных интерьеров.
Эпоха 50-70-х годов прошлого века подарила интерьеру огромное количество ярких и эргономичных предметов, известные дизайнеры того времени заложили основу развития целых направлений в производстве мебели и аксессуаров, с успехом используемых и сейчас. Так, например, знаменитое «Кресло-яйцо» (Egg Chair), появившееся в 1958 году в результате работы дизайнера и скульптора Арне Якобсена над интерьером для лобби отеля Royal Hotel в столице Дании, Копенгагене, приобрело за годы использования различные модификации – от эргономичного кожаного кресла до подвесного прозрачной пластиковой полусферы. При этом неизменным остается узнаваемость и оригинальность этого предмета в интерьере, придающего и легкость, и изюминку ретро-стилистики любому помещению.
Эргономичный стул дизайнеров Чарлз и Рэй Имз, формой своего сидения напоминающий округлую раковину – еще один образец ретро-стилистики, неизменно яркой и функциональной. В свое время эти простые фанерные стулья завоевали свое место практически в каждом доме, ну а сейчас – станут и удобным, и стильным аксессуаром любого интерьера.
Любой лаконичный интерьер приобретает с использованием предметов ретро-стилистики особую индивидуальность и яркий образ. Так, светлый лофт, с добавлением в него нескольких характерных акцентов ретро-стиля в виде стеганного кожаного дивана и аутентичного Egg Chair, выполненного по технологии состаренных материалов, преображает обычное пространство не только в комфортное, но и в гармоничным.
«Главное — это пропорции. Пропорции делают древние храмы такими прекрасными. Когда мы смотрим на самые выдающиеся здания прошлого, мы видим, что все они имеют идеальные пропорции. Это самое важное».
- Arne Jacobsen
Предметы в стиле 50-70-х годов прошлого века отличаются неизменной позитивностью, сочными цветами, простыми и легкими материалами. Это было сложное время для экономики многих стран мира, переживших тяжелые испытания второй мировой войны, поэтому в тот период стали активно применяться синтетические, экономичные и простые в использовании материалы, которые своими активными желтыми, насыщенными красными, динамичными зелеными оттенками, помогали людям украсить свою жизнь, сделать ее светлее и оптимистичнее. Поэтому и сейчас, использую ретро-стилистику в интерьере комнаты, вы очень легко можете с помощью тех же несложных приемов декора сделать ваше пространство насыщенным и легким, наполняющим радостной надеждой и вдохновением.
Для ретро-стилистики характерна нарочитая простота материалов – пластик вместо камня, синтетические материалы вместо натуральной кожи, фанера вместо дерева. Но за счет простых форм и ярких деталей такой стиль смотрится простым, но не простоватым, элегантным и добротным без вычурности. В дизайне ретро-стилистики традиционно центральное место занимает человек, с его повседневными потребностями, что предъявляет высокие требования к функциональности каждого предмета: лаконичная, широкая столешница-подоконник вдоль окна успешно выполнит задачу столиков с видом на город, легкие удобные пластиковые стулья помогут поместиться большой семье или компании друзей вместе за этим столом, простые квадраты настенных стеллажей – сделают удобным хранение всей нужной для сервировки посуды.
Аксессуарами, декорирующими пространство в ретро-стилистике выступают простые и лаконичные предметы – полосатый уютный коврик, постеры в рамках, однотонные светильники и торшеры, чаши и вазы из пластика или полупрозрачного цветного стекла. Цвета – немного наивные, но безусловно позитивные, как россыпь детских леденцов. В 50-70-е годы прошлого века мир активно отходит от сдержанной буржуазной стилистики, дизайнеры воплощают в своих изобретениях мечты и представления о будущем – радостном, оптимистичном и добром.
Легкая и конструктивная, мебель в ретро-стиле обязательно не только украсит и освежит интерьер, но и будет честно выполнять в нем свою непосредственную функцию - ведь это и есть особая философия дизайна 50-70-х годов, считавшего непозволительной роскошью сибаритские аксессуары, не выполняющие какой-либо задачи. Приятная особенность мебели в ретро-стиле – сочетание простоты форм с неизменной эргономичностью. Шкаф, комод, любой самый простой стеллаж в ретро-стиле, будет содержать большое количество вместительных ящичков и полок. Да, такая мебель не станет радовать вас какой-то особо изящной отделкой, ручной резьбой декора, дорогими породами древесины, но прямолинейная надежность и доброжелательность таких предметов помогают придать интерьеру ностальгические и душевные нотки ретро-стилистики.
Очень интересным и колоритным дополнением любого интерьера, придающим ему теплоту ретро-стиля могут стать разнообразные винтажные постеры, оформленные в виде настенных картин, панно или других аксессуаров. В 50-70-е годы предметы поп-культуры активно использовались для декора помещений, поэтому разместив такие яркие постеры с персонажами той эпохи в своем помещении, вы безоговорочно превратите обычное серое помещение в своеобразную интерьерную экспозицию, содержащую не только и не столько аксессуары ретро-стиля, как всю его неповторимую эмоциональную экспрессивность и нетривиальную простоту.
Любой предмет бытовой техники ретро-стиля в интерьере всегда просто отличить по своеобразной форме, придающей ему свой шарм и неповторимость. В исполнении бытовой техники дизайнеры той эпохи опирались на примеры конструкций автомобилей, поэтому и холодильники, и газовые плиты, и кухонные вытяжки, и магнитофоны, и телевизоры ретро-стилистики отдаленно напоминают округлые и достаточно массивные
Мерседесы и
Победы 50-х годов – хромированные ручки, основательные формы.
Конечно, исключительным примером работы с цветом в период 50-70-х годов прошлого года, являются работы в стиле поп-арт, с его особым отношением к формированию комбинаторики композиции, создание своеобразных коллажей образов и цветов. Для придания современному интерьеру желаемой ретро-стилистики вполне достаточно даже небольшого аксессуара, выполненного в ярком антураже поп-арт. Можно использовать и ставшие уже классикой этого стиля портреты-коллажи, и просто, сочетание активных оттенков в декоре обычных предметов, неоновую подсветку, пластиковые предметы мебели, придающие интерьеру и яркость, и нотки ретро-стилистики.
Подробнее рассмотреть приемы исполнения такого формата можно в статье Поп-арт в городской квартире.
Даже небольшой предмет эпохи 50-70-х годов прошлого века благодаря своей эмоциональной насыщенности придаст вашему интерьеру нужные нотки ретро-стилистики. Уютный ретро-светильник, выполненный с использованием традиционных для того периода иллюстраций, выглядит как винтажный аксессуар и впишется в любой интерьер – от классики до модерна.