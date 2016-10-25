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Маленькие, но удаленькие! 20 мини-домиков

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
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В этой статье мы продемонстрируем вашему вниманию 20 небольших домиков, построенных в разных странах и разными специалистами. Объединяет их одно – невероятная креативность, с которой они были спроектированы. Согласитесь, что построить яркий, необычный, выделяющийся среди других дом на маленьком приусадебном участке – задача не из легких. Каждый из 20 коттеджей имеет свой неповторимый стиль. Кто знает, может среди них найдется тот самый дом мечты, который вы так долго искали? 

1. Простой и элегантный дизайн

ルーフバルコニーから富士山＆江ノ島ビュー。進化し続ける葉山のスケルトンハウス, エンジョイワークス一級建築士事務所 エンジョイワークス一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
エンジョイワークス一級建築士事務所

エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所
エンジョイワークス一級建築士事務所

2. Необычный фасад и еще более необычный выбор строительных материалов

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Дома в стиле модерн
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

3. Когда дом и природа становятся единым целым

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Дома в стиле модерн
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

4. Гармоничное сочетание красного дерева и бетона

Front facade and entrance The Chase Architecture Дома в стиле модерн
The Chase Architecture

Front facade and entrance

The Chase Architecture
The Chase Architecture
The Chase Architecture

5. Этот компактный и красочный дом невозможно не заметить

軒家／NOKIYA, 株式会社濱田昌範建築設計事務所 株式会社濱田昌範建築設計事務所 Дома в стиле модерн
株式会社濱田昌範建築設計事務所

株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所
株式会社濱田昌範建築設計事務所

6. Деревенская эстетика

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

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7. Красота в четкости и строгости линий

記憶を繋ぐコリドー, スタジオアウラ一級建築士事務所 スタジオアウラ一級建築士事務所 Дома в эклектичном стиле
スタジオアウラ一級建築士事務所

スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所
スタジオアウラ一級建築士事務所

8. Крошечный, но очень удобный дом

M邸, 長谷雄聖建築設計事務所 長谷雄聖建築設計事務所 Дома в эклектичном стиле
長谷雄聖建築設計事務所

長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所
長谷雄聖建築設計事務所

9. Идеальный дом под настроение захотелось все бросить и уехать на природу

One Bedroom Bespoke Wee House, The Wee House Company The Wee House Company Дома в стиле кантри
The Wee House Company

One Bedroom Bespoke Wee House

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

10. Этот дом – воплощение всего лучшего, что предлагает современная японская архитектура

姫路市飾磨区の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Дома в эклектичном стиле Дерево Серый
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

11. Мой дом – моя крепость

土佐漆喰の家, 大森建築設計室 大森建築設計室 Дома в эклектичном стиле
大森建築設計室

大森建築設計室
大森建築設計室
大森建築設計室

12. Интерьер впечатляет не меньше, чем сам дом

Wohnhaus Köln Junkersdorf, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Бассейн в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

13. Теплый и смелый дом

姫路市飾磨区大浜の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Дома в стиле модерн
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

14. Коттедж из Кельна – рациональность и шик

Wohnhaus Sürth, Corneille Uedingslohmann Architekten Corneille Uedingslohmann Architekten Дома в стиле модерн
Corneille Uedingslohmann Architekten

Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten
Corneille Uedingslohmann Architekten

15. Летний домик со всеми удобствами

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

16. Страстный, яркий, необычный

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Дома в стиле кантри Желтый
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

17. Никто не останется равнодушным при виде этого дома

心地良いスキップハウス, ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES Дома в стиле модерн
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES
ラブデザインホームズ／LOVE DESIGN HOMES

18. Серый кардинал

守山の家, Nobuyoshi Hayashi Nobuyoshi Hayashi Дома в стиле модерн
Nobuyoshi Hayashi

Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi
Nobuyoshi Hayashi

19. Яркий и красочный дом, который излучает очарование тропического домика

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Балкон и терраса в рустикальном стиле Твердая древесина Белый
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

20. Черно-белый, таинственный, особенный…

佐用町の家, 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） 中村建築研究室 エヌラボ（n-lab） Дома в стиле модерн Дерево Белый
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）

中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
中村建築研究室 エヌラボ（n-lab）
Современная пристройка к дому

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