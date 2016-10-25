Маленькие, но удаленькие! 20 мини-домиков

В этой статье мы продемонстрируем вашему вниманию 20 небольших домиков, построенных в разных странах и разными специалистами. Объединяет их одно – невероятная креативность, с которой они были спроектированы. Согласитесь, что построить яркий, необычный, выделяющийся среди других дом на маленьком приусадебном участке – задача не из легких. Каждый из 20 коттеджей имеет свой неповторимый стиль. Кто знает, может среди них найдется тот самый дом мечты, который вы так долго искали?