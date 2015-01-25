Топ 5: лучшие проекты недели

На этой недели мы продолжили знакомить читателей с проектами дизайнеров и архитекторов из России и стран СНГ, работы которых оказались необычными и увлекательными. В этой подборке вы найдете ответ на такие животрепещущие вопросы, как
что представляет из себя стиль шебби шик,
как совместить кухню с гостиной и жить комфортно и
как выбрать столешницу для кухни.
Цель этой Книги идей -- развенчать миф о том, что главная задача специалиста по интерьеру заключается в том, чтобы обставить помещение дорогой мебелью. На самом деле, дизайнеры интерьера – это вовсе не обслуживающий персонал для богатых и знаменитых. Эти специалисты каждый день сталкиваются с необходимостью находить нестандартные решения, и статья ’Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?’ – лучшее тому подтверждение.
Тема комфорта в пространстве маленьких помещений вызвала положительный резонанс и была продолжена в статье ’Дизайн интерьера для маленьких квартир’. Ограниченное количество квадратных метров – это вовсе не приговор, а наоборот – повод проявить фантазию и почувствовать себя проектировщиком своего собственного жилого помещения. В помощь начинающим дизайнерам – несколько простых и полезных советов, как оформить интерьер в маленьких квартирах.
Вновь становится популярным шебби шик или потертый лоск – стиль, пришедший к нам из Великобритании. Бережливые жители туманного Альбиона приобретали мебель и предметы декора на блошиных рынках. Именно следы времени, такие как потертости и незначительные сколы и стали выделять антикварные или винтажные вещи среди прочих. Таким образом, и появилось новое направление в дизайне интерьера – искусственное состаривание мебели. В чем заключаются основные особенности стиля и подойдет ли он интерьеру вашей квартиры, читайте здесь.
В этой статье мы подробно разбираем проект превращения пришедшей в упадок графской усадьбы в роскошный отель в неоклассическом стиле. На примере интерьера гостиничного комплекса мы подробно разбираем характеные особенности неоклассического стиля и его отличия от схожих с ним направлений в оформлении помещений.
Столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно. При выборе материала изготовления и цвета столешницы, стоит помнить, что она должна быть прочной и долговечной. Не забывайте, что это завершающий штрих в отделке кухни, где наверняка будут проводиться многочисленные кулинарные эксперименты и дегустации. В помощь тем, кто еще не определился с выбором кухонной столешницы, специалисты Homify подготовили несколько удачных примеров.