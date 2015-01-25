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Топ 5: лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
KIM & DANNY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
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На этой недели мы продолжили знакомить читателей с проектами дизайнеров и архитекторов из России и стран СНГ, работы которых оказались необычными и увлекательными. В этой подборке вы найдете ответ на такие животрепещущие вопросы, как что представляет из себя стиль шебби шик, как совместить кухню с гостиной и жить комфортно и как выбрать столешницу для кухни

1. Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?

Izumrudniye Kholmy, Alfia Ilkiv Interior Designer Alfia Ilkiv Interior Designer Гостиные в эклектичном стиле
Alfia Ilkiv Interior Designer

Izumrudniye Kholmy

Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer
Alfia Ilkiv Interior Designer

Цель этой Книги идей -- развенчать миф о том, что главная задача специалиста по интерьеру заключается в том, чтобы обставить помещение дорогой мебелью. На самом деле, дизайнеры интерьера – это вовсе не обслуживающий персонал для богатых и знаменитых. Эти специалисты каждый день сталкиваются с необходимостью находить нестандартные решения, и статья ’Как совместить кухню с гостиной и жить комфортно?’ – лучшее тому подтверждение.

2. Дизайн интерьера для маленьких квартир

загородный дом 450 кв м, point-design.ru point-design.ru Столовая комната в стиле модерн
point-design.ru

загородный дом 450 кв м

point-design.ru
point-design.ru
point-design.ru

Тема комфорта в пространстве маленьких помещений вызвала положительный резонанс и была продолжена в статье ’Дизайн интерьера для маленьких квартир’. Ограниченное количество квадратных метров – это вовсе не приговор, а наоборот – повод проявить фантазию и почувствовать себя проектировщиком своего собственного жилого помещения.  В помощь начинающим дизайнерам – несколько простых и полезных советов, как оформить интерьер в маленьких квартирах.

3. Сделай сам: стиль шебби шик

PARIS ROSE Cabbages & Roses Окна и двериШторы и драпировка
Cabbages &amp; Roses

PARIS ROSE

Cabbages & Roses
Cabbages &amp; Roses
Cabbages & Roses

Вновь становится популярным шебби шик или потертый лоск – стиль, пришедший к нам из Великобритании. Бережливые жители туманного Альбиона приобретали мебель и предметы декора на блошиных рынках. Именно следы времени, такие как потертости и незначительные сколы и стали выделять антикварные или винтажные вещи среди прочих. Таким образом, и  появилось новое направление в дизайне интерьера  – искусственное состаривание мебели. В чем заключаются основные особенности стиля и подойдет ли он интерьеру вашей квартиры, читайте здесь.

4. Превращение графской усадьбы в роскошную гостиницу

Ресторан Павел Авсюкевич Столовая комната в классическом стиле
Павел Авсюкевич

Ресторан

Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич
Павел Авсюкевич

В этой статье мы подробно разбираем проект превращения пришедшей в упадок графской усадьбы в роскошный отель в неоклассическом стиле. На примере интерьера гостиничного комплекса мы подробно разбираем характеные особенности неоклассического стиля и его отличия от схожих с ним направлений в оформлении помещений.

5. Кухонные столешницы

KIM & DANNY'S KITCHEN, Diane Berry Kitchens Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

KIM & DANNY'S KITCHEN

Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens
Diane Berry Kitchens

Столешница несет особые функциональные нагрузки, выполняя эстетическую и практическую роли одновременно. При выборе материала изготовления и цвета столешницы, стоит помнить, что она должна быть прочной и долговечной. Не забывайте, что это завершающий штрих в отделке кухни, где наверняка будут проводиться многочисленные кулинарные эксперименты и дегустации. В помощь тем, кто еще не определился с выбором кухонной столешницы, специалисты Homify подготовили несколько удачных примеров

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