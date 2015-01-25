Топ 5: лучшие проекты недели

На этой недели мы продолжили знакомить читателей с проектами дизайнеров и архитекторов из России и стран СНГ, работы которых оказались необычными и увлекательными. В этой подборке вы найдете ответ на такие животрепещущие вопросы, как что представляет из себя стиль шебби шик , как совместить кухню с гостиной и жить комфортно и как выбрать столешницу для кухни .