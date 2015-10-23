Сельский дом с самыми надежными стенами

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал иметь собственный дом в идиллической деревушке? Все без исключения комнаты принадлежат только тебе, нет нужды делить коридор с назойливыми соседями, никто не устраивает по вечерам шумных вечеринок и каждое утро можно завтракать на уютной террасе под шум деревьев и пение птиц?
Владельцам дома, речь о котором пойдет в сегодняшней статье, повезло. Они стали хозяевами не просто дома, а очень красивого и практичного дома. Его мощные каменные стены надежно защитят хозяев от капризов природы, а современное оформление позволит им почувствовать себя аристократией XXI века.
Совсем недавно мы довольно подробно описывали многочисленные плюсы каменных домов. Кратко остановимся на нескольких из них.
Камень был и остается вне конкуренции среди строительных материалов по своей прочности и надежности – вспомним средневековые замки, возраст которых насчитывает несколько столетий. Кроме того, камень – стойкий к возгоранию материал и при возникновении пожара каменной постройке не грозит выгореть до тла, как и не грозит быть разрушенной в результате ураганов, смерчей и наводнений.
За порогом нас ждал узкий коридор. Между каменной и деревянной стенами – слегка старомодная лестница, ведущая на второй этаж. Ее конструкция выглядит не совсем безопасной, зато находясь в этом полутемном проходе, можно почувствовать себя настоящим рыцарем средневековья.
Рустикальнный стиль характеризуется использованием натуральных текстур и материалов. В таких интерьерах простота сочетается с неоттесанностью и даже брутальностью. Жизнь среди грубо отесанного камня и искусственно состаренной древесиной вряд ли подойдет поклонникам городского стиля жизни. Уютно здесь будут чувствовать себя те, кто слегка подустал от техногенного общества и тоскует по простым радостям и гармонии с природой.
Кстати, если вы мечтаете оформить вашу кухню в рустикальном стиле, несколько полезных советов и примеров можно найти в Книге идей ’Рустикальный стиль для создания уюта на вашей кухне’.
Изящная кухонная мебель смотрелась бы как минимум нелепо рядом с массивными каменными стенами, поэтому дизайнеры интерьера сделали выбор в пользу большого кухонного острова и широкой столешницы. Встроенная плита и металлическая вытяжка на фоне стен из крупных каменных блоков образуют очень необычный и запоминающийся контраст.
Удивительно, но далеко не все комнаты в этом доме выполнены в рустикальном стиле. В ванной, вместо каменной отделки и громоздкой мебели, вы найдете современный фаянс и забавный шкафчик ярко-зеленого цвета.
Общее впечатление от интерьера дома можно охарактеризовать как положительное. Возможно, дизайнеры, работавшие над его оформлением, могли бы слегка смягчить
давящий эффект, возникающий из-за каменных стен. Сделать это можно было бы за счет улучшения освещения или добавления в интерьер необычных аксессуаров. Хотя не исключено, что эту роль в последующем возьмут на себя жители этого прекрасного замка.