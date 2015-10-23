Сельский дом с самыми надежными стенами

Кто из нас хотя бы раз в жизни не мечтал иметь собственный дом в идиллической деревушке? Все без исключения комнаты принадлежат только тебе, нет нужды делить коридор с назойливыми соседями, никто не устраивает по вечерам шумных вечеринок и каждое утро можно завтракать на уютной террасе под шум деревьев и пение птиц?

Владельцам дома, речь о котором пойдет в сегодняшней статье, повезло. Они стали хозяевами не просто дома, а очень красивого и практичного дома. Его мощные каменные стены надежно защитят хозяев от капризов природы, а современное оформление позволит им почувствовать себя аристократией XXI века.