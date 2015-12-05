Три в одном: гостиная, столовая, кухня

Ремонт в квартире – необходимость, продиктованная временем и модой. Многие сходятся во мнении, что преобразить облик жилья можно и собственными силами, уделив процессу лишь собственные время и немного фантазии. Производители мебели могут пытаться убедить вас в приобретении дорогостоящих новинок, рассказывая о современных тенденциях в оформлении интерьера. Тем не менее, если вам нужно вдохновение для того, чтобы понять, каким именно вы хотите видеть свой дом, прислушайтесь к советамспециалистов homify. Сегодня мы хотим показать вам пример недорогого оформления интерьера, в котором нашлось место для кухни, столовой и гостиной.
Окрашивание стен — достаточно популярный и простой способ изменения цветовой палитры интерьера помещения. Выбор красок для внутренних отделок велик, они безопасны для здоровья и окружающей среды. Руководствуясь собственными вкусовыми пристрастиями, был получен интересный результат сочетания цвета марсала с изумрудным. На стыках с потолком по периметру стены декорированы молдингами.
Перед нами интерпретация загородного интерьера в стенах обычной квартиры. Одна просторная комната разделена сразу на три функциональных пространства: гостиная, столовая и кухня. Фактически, интерьер спланирован вокруг дивана, расположенного в центральной части помещения. Приставленный к нему обеденный стол, может также использоваться в качестве места для работы – на это указывают уже расположившиеся на нем электронные девайсы: телефон и ноутбук. Занимая такую позицию, можно всегда оставаться в центре событий, будь то обсуждение новостей, показанных по телевизору, или дегустация только что приготовленных на кухне блюд.
Кухня в стиле прованс создает в атмосферу
дачной жизни. Она была оборудована современной плитой, духовым шкафом и сильной вытяжкой. Холодильник расположился возле другой стены у входа в комнату. Гарнитур имеет дополнительную поверхность для работы, также он оборудован барной стойкой – такое решение не является новым, однако, до сих пор остается востребованным (особенно в городских квартирах) с точки зрения функциональности.
Одну из стен украшает рисунок совы – символ мудрости и пророчества. Игра цвета также отражена и в выборе яркой мебели для гостиной. Вместе с тем, пространство выглядит в достаточной степени уютно, молодёжно и эклектично.