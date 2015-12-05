Три в одном: гостиная, столовая, кухня

Ремонт в квартире – необходимость, продиктованная временем и модой. Многие сходятся во мнении, что преобразить облик жилья можно и собственными силами, уделив процессу лишь собственные время и немного фантазии. Производители мебели могут пытаться убедить вас в приобретении дорогостоящих новинок, рассказывая о современных тенденциях в оформлении интерьера. Тем не менее, если вам нужно вдохновение для того, чтобы понять, каким именно вы хотите видеть свой дом, прислушайтесь к советамспециалистов homify. Сегодня мы хотим показать вам пример недорогого оформления интерьера, в котором нашлось место для кухни, столовой и гостиной.