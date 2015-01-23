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До & После: Реконструкция жилого дома в Кельне

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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Герой ставшей уже традиционной рубрики До & После – жилой дом в одном из спальных районов немецкого города Кельна, тендер на реконструкцию которого выиграли специалисты из архитектурного бюро Beissel Schmidt Architekten

План реконструкции предполагал полное переоборудование всех этажей, включая мансардный. Между двухуровневыми апартаментами на первом и втором этажах была установлена новая лестница, третий этаж превратили в отдельную большую квартиру, а четвертый соединили с мансардой, предложив потенциальным квартиросъемщикам шикарный дуплекс с выходом на террасу.

До: Фронтальный фасад

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Фасад дома выглядит старомодно. Белый кирпич покрылся пылью и пожелтел за давностью лет. В общем, перед нами – ничем непримечательный стандартный жилой комплекс типовой немецкой архитектуры прошлого века.

После: Фронтальный фасад

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

После реконструкции фасад дома изменился кардинально. Самой значительной переменой стало появление четвертого этажа, преобразовавшего контуры здания. Все окна были заменены. На месте мансардных окон появился полноценный этаж, над которым возвышается заново построенная пристройка.

До: Вид на задний двор

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Задний фасад дома до реконструкции находился в еще более плачевном состоянии. Из-за того, что это сторона здания всегда находилась в тени, стены покрылись мхом. Мансарда производит впечатление помещения мало пригодного к жизни. Одним словом, постройка нуждалась в срочной реконструкции.

После: Вид на задний двор

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

В новом обличье здание выглядит свежо и современно. Наружные стены были отремонтированы, структура верхних этажей полностью изменилась, предоставив в распоряжение жителей много дополнительного пространства. Удачно проведенная реконструкция фасада подарила вторую жизнь дряхлеющему и постепенно приходящему в негодность зданию.

Чердак

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Гостиная в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

А теперь давайте посмотрим как выглядит преобразившийся дом изнутри. В прошлом остались не только фасад знания, но и его типовые квартиры. Теперь здание занимают лишь три семьи. Судя по фотографиям, у жителей новых апартаментов не возникло затруднений с тем, чтобы оформить интерьер по последнему слову моды. Комнаты выглядят стильно и современно. Ограниченное по высоте пространство верхнего этажа было использовано с максимальной эффективностью. Низкий диван, и несколько книжных полок сформировали уютный уголок отдыха.

Лестничный проем

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Когда-то эта обычная серая лестница соединяла два верхних этажа. Теперь она обеспечивает связь между несколькими комнатами одной и той же квартиры. В целях безопасности балясины заменили на сплошную стену из бетона.

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Рабочий кабинет

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Рабочий кабинет в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Интерьер домашнего офиса в одной из квартир представляет собой сочетание классики и стиля лофт. Деревянный потолок и белые бетонные столбы образуют четкую и симметричную структуру комнаты. Основную часть пространства рабочего кабинета занимают широкие письменные столы, за которыми наверняка очень удобно работать.

Кухня

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Кухня в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Белый цвет всегда хорошо смотрится в комбинации с естественными цветами древесных пород. Комната имеет стандартную для кухонь прямоугольную форму. Чтобы внести разнообразие в ее композицию, дизайнеры поместили мойку и газовую плиту в причудливую конструкцию, напоминающую прописную букву и. С помощью этого решения пространство кухни было визуально разделено на зону готовки и зону принятия пищи.

Ванная комната

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Ванная комната в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Потолок этой комнаты кажется не совсем обычным, чего, впрочем, и старались добиться дизайнеры, покрыв его специальной фольгой, выполненной из ПВХ-пленки. Как правило, натяжные потолки из ПВХ-пленок делают в офисах, однако владельцы квартиры решили поэкспериментировать с ней в пространстве ванной. Наклеить пленку самому – задача не из простых, однако затраченные усилия обязательно окупятся. ПВХ-пленки отличаются низкой стоимостью, не впитывают запахи и их очень легко вымыть.

Кухня этажом ниже

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Кухня в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Планировка кухни в другой квартире существенно отличается от кухни этажом выше, однако цветовая палитра осталась без изменений – пол из светлого дерева, белые четко очерченные стены.

Жилое пространство

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Гостиная в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Напротив кухни расположен длинный коридор, ведущий на террасу. Кирпичная стена и деревянный пол вызывают ассоциации с деревенским домиком и словно готовят нас к столь редкой для городского пространства встрече с природой.

Ванная комната на первом этаже

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Ванная комната в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Картина в золотой рамке с завитками создает практически королевскую атмосферу в ванной комнате на первом этаже. Пол в черно-белую клетку напоминает шахматный поединок из сказки Алиса в стране чудес.  Кажется, что стоящая у стены тумбочка куплена на блошином рынке, и может поведать владельцем квартиры много увлекательных историй. Интерьер этой ванной на первый взгляд кажется немного несуразным, но, возможно, именно в таком непосредственном подходе к оформлению пространства кроется истинный секрет гармонии.

Жизнь в самом низу

UMBAU LEO_66 MFH in 50823 köln ehrenfeld, beissel schmidt architekten beissel schmidt architekten Гостиная в стиле модерн
beissel schmidt architekten

beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten
beissel schmidt architekten

Не секрет, что жители больших городов предпочитают жить на высоких этажах. Объясняется это просто – чем выше находится квартира, тем больше проникает в нее дневного света. Однако, благодаря стараниям архитекторов, владельцы квартиры на первом этаже получат естественный свет в неменьшем объеме, чем жильцы сверху. Достигается это за счет больших и широких окон, а также белых стен и деревянного пола из светлого дерева.

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