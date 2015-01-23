До & После: Реконструкция жилого дома в Кельне

Герой ставшей уже традиционной рубрики До & После – жилой дом в одном из спальных районов немецкого города Кельна, тендер на реконструкцию которого выиграли специалисты из архитектурного бюро Beissel Schmidt Architekten.

План реконструкции предполагал полное переоборудование всех этажей, включая мансардный. Между двухуровневыми апартаментами на первом и втором этажах была установлена новая лестница, третий этаж превратили в отдельную большую квартиру, а четвертый соединили с мансардой, предложив потенциальным квартиросъемщикам шикарный дуплекс с выходом на террасу.