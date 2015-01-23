До & После: Реконструкция жилого дома в Кельне

Герой ставшей уже традиционной рубрики До & После – жилой дом в одном из спальных районов немецкого города Кельна, тендер на реконструкцию которого выиграли специалисты из архитектурного бюро Beissel Schmidt Architekten.
План реконструкции предполагал полное переоборудование всех этажей, включая мансардный. Между двухуровневыми апартаментами на первом и втором этажах была установлена новая лестница, третий этаж превратили в отдельную большую квартиру, а четвертый соединили с мансардой, предложив потенциальным квартиросъемщикам шикарный дуплекс с выходом на террасу.
Фасад дома выглядит старомодно. Белый кирпич покрылся пылью и пожелтел за давностью лет. В общем, перед нами – ничем непримечательный стандартный жилой комплекс типовой немецкой архитектуры прошлого века.
После реконструкции фасад дома изменился кардинально. Самой значительной переменой стало появление четвертого этажа, преобразовавшего контуры здания. Все окна были заменены. На месте мансардных окон появился полноценный этаж, над которым возвышается заново построенная пристройка.
Задний фасад дома до реконструкции находился в еще более плачевном состоянии. Из-за того, что это сторона здания всегда находилась в тени, стены покрылись мхом. Мансарда производит впечатление помещения мало пригодного к жизни. Одним словом, постройка нуждалась в срочной реконструкции.
В новом обличье здание выглядит свежо и современно. Наружные стены были отремонтированы, структура верхних этажей полностью изменилась, предоставив в распоряжение жителей много дополнительного пространства. Удачно проведенная реконструкция фасада подарила вторую жизнь дряхлеющему и постепенно приходящему в негодность зданию.
А теперь давайте посмотрим как выглядит преобразившийся дом изнутри. В прошлом остались не только фасад знания, но и его типовые квартиры. Теперь здание занимают лишь три семьи. Судя по фотографиям, у жителей новых апартаментов не возникло затруднений с тем, чтобы оформить интерьер по последнему слову моды. Комнаты выглядят стильно и современно. Ограниченное по высоте пространство верхнего этажа было использовано с максимальной эффективностью. Низкий диван, и несколько книжных полок сформировали уютный уголок отдыха.
Когда-то эта обычная серая лестница соединяла два верхних этажа. Теперь она обеспечивает связь между несколькими комнатами одной и той же квартиры. В целях безопасности балясины заменили на сплошную стену из бетона.
Интерьер домашнего офиса в одной из квартир представляет собой сочетание классики и стиля лофт. Деревянный потолок и белые бетонные столбы образуют четкую и симметричную структуру комнаты. Основную часть пространства рабочего кабинета занимают широкие письменные столы, за которыми наверняка очень удобно работать.
Белый цвет всегда хорошо смотрится в комбинации с естественными цветами древесных пород. Комната имеет стандартную для кухонь прямоугольную форму. Чтобы внести разнообразие в ее композицию, дизайнеры поместили мойку и газовую плиту в причудливую конструкцию, напоминающую прописную букву
и. С помощью этого решения пространство кухни было визуально разделено на зону готовки и зону принятия пищи.
Потолок этой комнаты кажется не совсем обычным, чего, впрочем, и старались добиться дизайнеры, покрыв его специальной фольгой, выполненной из ПВХ-пленки. Как правило, натяжные потолки из ПВХ-пленок делают в офисах, однако владельцы квартиры решили поэкспериментировать с ней в пространстве ванной. Наклеить пленку самому – задача не из простых, однако затраченные усилия обязательно окупятся. ПВХ-пленки отличаются низкой стоимостью, не впитывают запахи и их очень легко вымыть.
Планировка кухни в другой квартире существенно отличается от кухни этажом выше, однако цветовая палитра осталась без изменений – пол из светлого дерева, белые четко очерченные стены.
Напротив кухни расположен длинный коридор, ведущий на террасу. Кирпичная стена и деревянный пол вызывают ассоциации с деревенским домиком и словно готовят нас к столь редкой для городского пространства встрече с природой.
Картина в золотой рамке с завитками создает практически королевскую атмосферу в ванной комнате на первом этаже. Пол в черно-белую клетку напоминает шахматный поединок из сказки
Алиса в стране чудес. Кажется, что стоящая у стены тумбочка куплена на блошином рынке, и может поведать владельцем квартиры много увлекательных историй. Интерьер этой ванной на первый взгляд кажется немного несуразным, но, возможно, именно в таком непосредственном подходе к оформлению пространства кроется истинный секрет гармонии.
Не секрет, что жители больших городов предпочитают жить на высоких этажах. Объясняется это просто – чем выше находится квартира, тем больше проникает в нее дневного света. Однако, благодаря стараниям архитекторов, владельцы квартиры на первом этаже получат естественный свет в неменьшем объеме, чем жильцы сверху. Достигается это за счет больших и широких окон, а также белых стен и деревянного пола из светлого дерева.