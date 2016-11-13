9 красивых идей для напольных душевых кабин

Сегодня мы предлагаем вам посетить несколько красивых немецких ванных комнат, в которых установлены шикарные душевые кабины на уровне пола. Во время оформления таких помещений дизайнеры применяют интересные приемы декорирования, используют различные стили, поражающие воображение своим великолепием.

В ванных комнатах устанавливается разнообразная сантехника – ванны, раковины и другие устройства самых необычных и интересных форм, моделей и видов. Но особое место отводится душевым кабинам, которые также могут выполняться в самых необычных видах и формах, и способны стать украшением любой ванной комнаты. При этом общий дизайн и гармония всех составляющих интерьера играет не последнюю роль, что делает планирование ванны с душевой кабиной очень непростым и сложным процессом.

Чтобы помочь вам найти наиболее подходящее решение для обустройства своей ванной комнаты и душа в ней, мы предлагаем познакомиться с девятью различными вариантами – от довольно простых до очень необычных и роскошных.