9 красивых идей для напольных душевых кабин

Сегодня мы предлагаем вам посетить несколько красивых немецких ванных комнат, в которых установлены шикарные душевые кабины на уровне пола. Во время оформления таких помещений дизайнеры применяют интересные приемы декорирования, используют различные стили, поражающие воображение своим великолепием.
В ванных комнатах устанавливается разнообразная сантехника – ванны, раковины и другие устройства самых необычных и интересных форм, моделей и видов. Но особое место отводится душевым кабинам, которые также могут выполняться в самых необычных видах и формах, и способны стать украшением любой ванной комнаты. При этом общий дизайн и гармония всех составляющих интерьера играет не последнюю роль, что делает планирование ванны с душевой кабиной очень непростым и сложным процессом.
Чтобы помочь вам найти наиболее подходящее решение для обустройства своей ванной комнаты и душа в ней, мы предлагаем познакомиться с девятью различными вариантами – от довольно простых до очень необычных и роскошных.
В этой просторной ванной комнате есть все, что вы бы могли пожелать для своей души и тела: шикарный душ, восхитительная ванна, удобные раковины и много простора. Теперь мы хотим сосредоточиться на левой части этой фантастической ванной комнаты. С этой стороны находится душ, отделенный от остальной части помещения невысокой стеной. Плитка антрацитового цвета, использованная для отделки стен и пола, создает потрясающее впечатление изысканности и шика. Для отделки остальной части комнаты применено натуральное светлое дерево. Оно уравновешивает строгость темной плитки и удачно сочетается с ней по цвету. Огромные оконные проемы позволяют обеспечить не только великолепный вид, но и наполняют комнату максимальным количеством естественного света.
Завершают эту идеальную композицию выполненные в едином стиле утонченная белоснежная ванна и две раковины.
Было бы неплохо гордо назвать себя владельцем великолепной сауны, в непосредственной близости к которой можно обустроить душевую кабину. При этом обе отдельных зоны разграничены только стеклянной перегородкой и занимают совсем немного места. Нет ничего лучше, чем принять контрастный душ после горячего, длительного и часто повторяющегося пребывания в сауне. Сауна, отделанная в дереве, имеет стеклянные стены, она выглядит потрясающе! Комфортные полки, приглушенный свет, возможность удобно расположиться, несмотря на небольшие размеры сауны – все это создает отличные условия для отдыха. А если рядом расположен душ – это все, что нужно для приятного времяпрепровождения.
В душевой кабине есть возможность воспользоваться разными видами душа, что довольно практично и полезно.
В этом варианте душевая кабина сделана с особым комфортом, какой только возможен в небольшом помещении ванной комнаты, потому что в дополнение в этой простой кабине обустроены места для сидения. На этих низких скамейках можно очень комфортно принимать душ сидя. Душ, обустроенный на уровне пола, плотно закрывается при помощи стеклянных дверей. Оригинально придумана небольшая скамеечка за пределами душевой кабины, которая может служить полочкой – как продолжение сидения, оборудованного в кабинке. Восхитительная идея!
Минималисты берегитесь! Этот душ потребовал совсем немного творческих средств и, тем не менее, он выглядит не только очень благородно, но и ярко. Здесь как бы отсутствуют границы, отделяющие душ. Пол внутри кабины такой же, как и в остальной части ванной комнаты. А стекло, использованное в качестве стен для душевой кабины, полностью прозрачное, при этом комната кажется большой, просторной и светлой. Выделить душ и акцентировать на нем внимание помог прием с использованием более темного и насыщенного цвета в отделке стены. Напольная душевая кабина здесь полностью сливается с общим пространством ванной комнаты.
Если мы представим себе ванную комнату, расположенную в королевских покоях, вероятно, этот пример будет наиболее реальным воплощением этой фантазии. Очень шикарный вид ванной создан при помощи невероятно красивых материалов, примененных в отделке. Особое настроение создается здесь при помощи камня, которым отделан пол и стены: завораживающая фактура, неповторимый рисунок и невероятно красивый блеск. Стекло служит только условной, легкой и воздушной перегородкой между душем и ванной. Конструкция душевой кабины навевает космические фантазии, это ощущение подчеркивается так же удачно интегрированным окном.
Невероятное впечатление производит также необычной конструкции светильник над ванной. Роскошь и великолепие этой по-настоящему королевской ванной комнаты впечатляет!
Совсем другую модель ванной комнаты с душевой кабиной мы представляем для вас с этом варианте. Несмотря на расположение на разных уровнях, эта душевая зона имеет открытый вид. Каскад различных уровней как раз и создает здесь функциональный фон и является элементом дизайна – необычного, креативного и супер современного. Оригинальные и необычные, фантастические формы стен, потолка над ванной, очевидно, вызваны формой самого дома, но как эффектно все продумано и реализовано! Светлые тона, примененные в отделке ванной комнаты, делают ее как бы невесомой, воздушной и легкой.
Эта ванная комната источает чистую роскошь! Изысканная, утонченная люстра над ванной тому подтверждение. Здесь ванная является как бы продолжением спальни и ее полноценной частью, она отделена только светлыми шторами, что делает эту комнату необычной и интересной. А кроме всего прочего, такой вариант размещения и оформления ванны является максимально практичным и удобным. Восхитительный дизайн, роскошная ванна, раковина, как бы парящая в воздухе – все это поражает воображение и восхищает своим великолепием. Душ, расположенный на уровне пола комнаты, просто фантастичен!
Белое на черном – это девиз следующего нашего примера, предлагаемого вам для рассмотрения. Здесь также душевая кабина расположена на уровне пола по отношению к остальной части ванной комнаты. Но при этом вода не вытекает из душевой кабины, и ваши ноги будут всегда сухими за пределами зоны душа. В этом варианте дизайна ванной комнаты все идеально и совершенно, светло и оптимистично.
В последнем варианте ванной комнаты также все прекрасно. Этот пример хоть и последний, но он ничем не хуже других, предложенных вашему вниманию. Сплошной плиточный пол подчеркивает ощущение широты пространства, и этот эффект усиливается благодаря применению ярких цветных элементов дизайна. Огромные оконные проемы позволяют наслаждаться очаровательными видами, они наполняют комнату светом, солнцем и теплом. Корпус душевой кабины выполнен из стекла, которое не только защищает от брызг и капель, но и делает эту зону более яркой и сияющей. Невероятно красивая ванная комната!