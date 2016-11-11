Как преобразить ванную комнату без полной реконструкции

Чтобы преобразить внешний вид ванной комнаты не обязательно иметь большой бюджет и тратить много времени на основательный ремонт. Вооружитесь белым листом бумаги и карандашами и начинайте рисовать свои идеи по обустройству пространства ванной комнаты. Сделайте эскиз помещения, укажите где расположена ванна, мебель и отделка, которые вы хотите оставить на своих местах. И раскрашивайте остальные детали в новый цвет, экспериментируйте с текстурами и стилями, дополняйте комнату новыми предметами и формами. А если вам требуются для этого советы профессионалов и немного вдохновения, мы собрали для вас несколько примеров интересных планировочный решений и декора в ванной комнате.
Воробьевы Горы
Достаточно просто обновить вид ванной комнаты, изменив отделку стен. Это не потребует реконструкции пространства и замены сантехники, но придаст интерьеру совершенно иной вид. Выбирая стиль отделки не обязательно стремится к совпадению цветовой гаммы стен и остальных элементов интерьера ванной комнаты, гораздо интереснее будет смотреться игра текстур, узоров и оттенков.
Шторы, жалюзи или декор стекол редко используются в ванной комнате, ведь окна здесь если и есть, то обычно небольшие по размеру и расположенные в верхней части стены. Тем не менее, используя оригинальный текстиль для штор или яркие жалюзи, вы сразу переформатируете стиль ванной комнаты.
Привычный интерьер ванной комнаты стал казаться слишком скучным и однообразным? Добавьте в пространство что-нибудь яркое и контрастное: настенное панно, цветастый коврик, зеркало в большой изысканной раме. Также можно сменить дверцы шкафов на более оригинальные по цвету и фактуре, это не потребует больших расходов, а комната сразу будет выглядеть обновленной.
Придать ванной комнате более свежий и утонченный вид можно лишь несколькими штрихами. Как известно, роскошь не должна быть кричащей и обильной. На фоне светлых стен ванной комнаты изысканно будет смотреться стеклянная отделка светильников, серебряные рамы для зеркал, белые вазы с зелеными растениями.
Профессионалы дизайна и декора помещений советуют активнее модифицировать функции предметов в интерьере. Например, в качестве тумбы для умывальника, совсем не обязательно использовать стандартные конструкции. В качестве подставки под умывальник подойдет и раритетная этажерка, и металлические станок в стиле industrial, и каменный постамент. Собственно выбор ограничивается лишь вашей фантазией.
Есть такие детали в ванной комнате, которые всегда на виду и именно их преображение даст наибольшие эффект всему интерьеру. Так, обновив отделку стены вокруг умывальника или зеркало, вы сразу заметите смену настроения ванной комнаты. Включайте фантазию на максимум и украшайте это пространство по своему вкусу: изысканной текстурой штукатурки или оригинальными настенными панелями, яркими фотографиями пейзажей или абстрактным геометрическим рисунком плитки.
Освещение для ванной комнаты играет ключевое роль – и по количеству источников света, и по их конструктивному решению. Для обновления интерьера можно использовать как смену светильников, так и более креативные варианты: светодиодная подсветка периметра потолка, встроенные светильники в шкафчиках или даже необычное световое оформление умывальника.
Часто интерьер ванной комнаты постепенно становится неудобным и не выполняет все свои функциональные задачи, накапливаются лишние предметы, которым не находится нужного места. Пересмотрите заново устройство своей ванной комнаты: возможно часть вещей нужно переместить в другую комнату, разгрузив пространство. Например, корзину для белья можно хранить в кладовке, а крючки для полотенец расположить на двери.
Сделать компактный интерьер более элегантным помогут легкие визуальные разделители из стекла, пластика, тонких деревянных или металлических реек.