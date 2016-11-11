Как преобразить ванную комнату без полной реконструкции

Чтобы преобразить внешний вид ванной комнаты не обязательно иметь большой бюджет и тратить много времени на основательный ремонт. Вооружитесь белым листом бумаги и карандашами и начинайте рисовать свои идеи по обустройству пространства ванной комнаты. Сделайте эскиз помещения, укажите где расположена ванна, мебель и отделка, которые вы хотите оставить на своих местах. И раскрашивайте остальные детали в новый цвет, экспериментируйте с текстурами и стилями, дополняйте комнату новыми предметами и формами. А если вам требуются для этого советы профессионалов и немного вдохновения, мы собрали для вас несколько примеров интересных планировочный решений и декора в ванной комнате.