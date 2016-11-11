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Как преобразить ванную комнату без полной реконструкции

Перла Вереника Перла Вереника
homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Серый
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Чтобы преобразить внешний вид ванной комнаты не обязательно иметь большой бюджет и тратить много времени на основательный ремонт. Вооружитесь белым листом бумаги и карандашами и начинайте рисовать свои идеи по обустройству пространства ванной комнаты. Сделайте эскиз помещения, укажите где расположена ванна, мебель и отделка, которые вы хотите оставить на своих местах. И раскрашивайте остальные детали в новый цвет, экспериментируйте с текстурами и стилями, дополняйте комнату новыми предметами и формами. А если вам требуются для этого советы профессионалов и немного вдохновения, мы собрали для вас несколько примеров интересных планировочный решений и декора в ванной комнате. 

1. Декор стен

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery Ванная в азиатском стиле
Sky Gallery

ЖК Воробьевы Горы

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

Достаточно просто обновить вид ванной комнаты, изменив отделку стен. Это не потребует реконструкции пространства и замены сантехники, но придаст интерьеру совершенно иной вид. Выбирая стиль отделки не обязательно стремится к совпадению цветовой гаммы стен и остальных элементов интерьера ванной комнаты, гораздо интереснее будет смотреться игра текстур, узоров и оттенков. 

2. Шторы для окон в ванной комнате

Casa SDLV, sanzpont [arquitectura] sanzpont [arquitectura] Ванная комната в стиле модерн
sanzpont [arquitectura]

sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]
sanzpont [arquitectura]

Шторы, жалюзи или декор стекол редко используются в ванной комнате, ведь окна здесь если и есть, то обычно небольшие по размеру и расположенные в верхней части стены. Тем не менее, используя оригинальный текстиль для штор или яркие жалюзи, вы сразу переформатируете стиль ванной комнаты.  

3. Украсьте ванную комнату ярким деталями и декором

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Привычный интерьер ванной комнаты стал казаться слишком скучным и однообразным? Добавьте в пространство что-нибудь яркое и контрастное: настенное панно, цветастый коврик, зеркало в большой изысканной раме. Также можно сменить дверцы шкафов на более оригинальные по цвету и фактуре, это не потребует больших расходов, а комната сразу будет выглядеть обновленной. 

4. Стильные элементы для ванной комнаты

homify Ванная комната в стиле модерн Гранит Серый
homify

homify
homify
homify

Придать ванной комнате более свежий и утонченный вид можно лишь несколькими штрихами. Как известно, роскошь не должна быть кричащей и обильной. На фоне светлых стен ванной комнаты изысканно будет смотреться стеклянная отделка светильников, серебряные рамы для зеркал, белые вазы с зелеными растениями. 

5. Используйте нестандартные предметы в качестве мебели

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Ванная в стиле лофт
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Профессионалы дизайна и декора помещений советуют активнее модифицировать функции предметов в интерьере. Например, в качестве тумбы для умывальника, совсем не обязательно использовать стандартные конструкции. В качестве подставки под умывальник подойдет и раритетная этажерка, и металлические станок в стиле industrial, и каменный постамент. Собственно выбор ограничивается лишь вашей фантазией.

7. Точечное обновление

Malibu Decor by Erika Winters Inc. Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванная комната в стиле модерн
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Есть такие детали в ванной комнате, которые всегда на виду и именно их преображение даст наибольшие эффект всему интерьеру. Так, обновив отделку стены вокруг умывальника или зеркало, вы сразу заметите смену настроения ванной комнаты. Включайте фантазию на максимум и украшайте это пространство по своему вкусу: изысканной текстурой штукатурки или оригинальными настенными панелями, яркими фотографиями пейзажей или абстрактным геометрическим рисунком плитки. 

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8. Игра света

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

Освещение для ванной комнаты играет ключевое роль – и по количеству источников света, и по их конструктивному решению. Для обновления интерьера можно использовать как смену светильников, так и более креативные варианты: светодиодная подсветка периметра потолка, встроенные светильники в шкафчиках или даже необычное световое оформление умывальника.

9. Организация и поддержание порядка в ванной комнате

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design Ванная комната в эклектичном стиле
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

Часто интерьер ванной комнаты постепенно становится неудобным и не выполняет все свои функциональные задачи, накапливаются лишние предметы, которым не находится нужного места. Пересмотрите заново устройство своей ванной комнаты: возможно часть вещей нужно переместить в другую комнату, разгрузив пространство. Например,  корзину для белья можно хранить в кладовке, а крючки для полотенец расположить на двери. 

9. Легкое зонирование пространства

Departamento ML, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

Сделать компактный интерьер более элегантным помогут легкие визуальные разделители из стекла, пластика, тонких деревянных или металлических реек. 

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