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Идеи для крыши: 6 оригинальных решений

Перла Вереника Перла Вереника
CASA DE CAMPO, HEXSAL ARQUITECTOS HEXSAL ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
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Такая часть архитектуры дома, как крыша, имеет большое значение в оригинальности стиля всего строения. В этот раз мы решили показать вам совершенно разные крыши и варианты их использования, расширяющие наше представление о возможностях такого привычного для всех элемента.  

1. Игра узоров

Casa en Valle de Bravo, Revah Arqs Revah Arqs Дома в стиле модерн
Revah Arqs

Revah Arqs
Revah Arqs
Revah Arqs

Крыша с традиционным черепичным покрытием выглядит весьма необычно благодаря узору деревянного навеса. Эта конструкция расположена над террасой с бассейном, защищая площадку от солнца. Тонкие деревянные рейки пропускают достаточное количество солнечного света, выглядят легко и формируют прекрасный рисунок теней. 

2. Жалюзи над небом

Capulín, InteriorEs Silvana McColgan InteriorEs Silvana McColgan Балкон и терраса в стиле модерн
InteriorEs Silvana McColgan

InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan
InteriorEs Silvana McColgan

Традиционный дворик за домом оформлен функционально и уютно, а особый стиль этому пространству придает раскинувшаяся над ним крыша навеса – легкая, полупрозрачная. Деревянные рейки, словно жалюзи, придают затененность площадке, но не закрывают полностью небо, что делает отдых на террасе намного более уютным. 

3. Волна из бетона

CASA DE CAMPO, HEXSAL ARQUITECTOS HEXSAL ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
HEXSAL ARQUITECTOS

HEXSAL ARQUITECTOS
HEXSAL ARQUITECTOS
HEXSAL ARQUITECTOS

В этом проекте архитекторам удалось сделать действительно нечто удивительное! Словно волна, линия бетонной крыши поднимается плавно от земли вверх, накрывает собой здание и террасу. Форма этого дома мягкая и очень естественная, эко-дизайн строения включен в окружающую природу. Даже дерево возле дома решили сохранить, сделав для него специальное отверстие в кровле. 

4. Бамбуковая крыша навеса

CASA MANGULICA, Alberto Zavala Arquitectos Alberto Zavala Arquitectos Балкон и терраса в стиле модерн
Alberto Zavala Arquitectos

Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos
Alberto Zavala Arquitectos

Украшением этого загородного дома служит легкая крыша навеса над террасой, сделанная из бамбуковых прутьев. Несмотря на кажущуюся хрупкость, материал этот очень прочный, надежный и безусловно, экологичный. Бамбук хорошо выдерживает и солнечные лучи, и осадки, и перепады температур. Он легко гнется и используя это его свойство можно сделать крышу очень оригинальной формы. 

5. Сад камней на крыше дома

Casa MT, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Сад в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Всегда интересны примеры многофункционального использования архитектурных элементов. Так, в данном случае, поверхность плоской крыши решили преобразовать в минималистичный сад: под ногами россыпь камушков, а в качестве зеленого декора – растения в горшках. 

Другие способы размещения сада камней в интерьере: Как сделать мини-сад камней в своем доме.

6. Крыша из стекла и прекрасный вид на небо круглые сутки

Casa GS, Iluminarq Iluminarq Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Iluminarq

Iluminarq
Iluminarq
Iluminarq

Мы привыкли, что крыша нашего дома защищает нас – от дождя, холода, ветра… Но! кроме этого именно под крышей дома можно оборудовать место, расширяющее наши горизонты. Стальные конструкции перекрытий и стеклянная поверхность кровли формируют под крышей прекрасную обзорную площадку с видом на небо: рассветные лучи солнца и звезды в ночной темноте, красота полночной Луны и прекрасное дневное освещение всего внутреннего пространства дома.

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