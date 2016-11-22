Идеи для крыши: 6 оригинальных решений

Всегда интересны примеры многофункционального использования архитектурных элементов. Так, в данном случае, поверхность плоской крыши решили преобразовать в минималистичный сад: под ногами россыпь камушков, а в качестве зеленого декора – растения в горшках.

Другие способы размещения сада камней в интерьере: Как сделать мини-сад камней в своем доме.