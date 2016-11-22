Идеи для крыши: 6 оригинальных решений

Такая часть архитектуры дома, как крыша, имеет большое значение в оригинальности стиля всего строения. В этот раз мы решили показать вам совершенно разные крыши и варианты их использования, расширяющие наше представление о возможностях такого привычного для всех элемента.
Крыша с традиционным черепичным покрытием выглядит весьма необычно благодаря узору деревянного навеса. Эта конструкция расположена над террасой с бассейном, защищая площадку от солнца. Тонкие деревянные рейки пропускают достаточное количество солнечного света, выглядят легко и формируют прекрасный рисунок теней.
Традиционный дворик за домом оформлен функционально и уютно, а особый стиль этому пространству придает раскинувшаяся над ним крыша навеса – легкая, полупрозрачная. Деревянные рейки, словно жалюзи, придают затененность площадке, но не закрывают полностью небо, что делает отдых на террасе намного более уютным.
В этом проекте архитекторам удалось сделать действительно нечто удивительное! Словно волна, линия бетонной крыши поднимается плавно от земли вверх, накрывает собой здание и террасу. Форма этого дома мягкая и очень естественная, эко-дизайн строения включен в окружающую природу. Даже дерево возле дома решили сохранить, сделав для него специальное отверстие в кровле.
Украшением этого загородного дома служит легкая крыша навеса над террасой, сделанная из бамбуковых прутьев. Несмотря на кажущуюся хрупкость, материал этот очень прочный, надежный и безусловно, экологичный. Бамбук хорошо выдерживает и солнечные лучи, и осадки, и перепады температур. Он легко гнется и используя это его свойство можно сделать крышу очень оригинальной формы.
Всегда интересны примеры многофункционального использования архитектурных элементов. Так, в данном случае, поверхность плоской крыши решили преобразовать в минималистичный сад: под ногами россыпь камушков, а в качестве зеленого декора – растения в горшках.
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Мы привыкли, что крыша нашего дома защищает нас – от дождя, холода, ветра… Но! кроме этого именно под крышей дома можно оборудовать место, расширяющее наши горизонты. Стальные конструкции перекрытий и стеклянная поверхность кровли формируют под крышей прекрасную обзорную площадку с видом на небо: рассветные лучи солнца и звезды в ночной темноте, красота полночной Луны и прекрасное дневное освещение всего внутреннего пространства дома.