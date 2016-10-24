30 сказочных идей для оформления входа в дом

На какие только вопросы не приходится искать ответы во время строительства дома – какой материал выбрать для отделки фасада, стоит ли красить стены и если да, то в какой цвет, поддаться ли веянию моды и купить в гостиную камин или лучше вложить деньги в теплоизоляцию. Забот и хлопот у будущих обладателей собственных коттеджей хватает, и неудивительно, что в этой бесконечной суете они забывают продумать оформление визитной карточки их дома – входной двери.

В этой книге идей мы представляем 30 неординарных идей для входа в дом, среди которых обязательно найдется та, что подходит именно для вашей маленькой крепости .