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30 сказочных идей для оформления входа в дом

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
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На какие только вопросы не приходится искать ответы во время строительства дома – какой материал выбрать для отделки фасада, стоит ли красить стены и если да, то в какой цвет, поддаться ли веянию моды и купить в гостиную камин или лучше вложить деньги в теплоизоляцию. Забот и хлопот у будущих обладателей собственных коттеджей хватает, и неудивительно, что в этой бесконечной суете они забывают продумать оформление визитной карточки их дома – входной двери. 

В этой книге идей мы представляем 30 неординарных идей для входа в дом, среди которых обязательно найдется та, что подходит именно для вашей маленькой крепости

1. Полное слияние с ландшафтом

RESIDENCIA 02 - S. J. CAMPOS, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Сад в рустикальном стиле
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

2. Мраморные ступени на подходе к дому

RESIDENCIA EN MÉRIDA, JC-ROA, AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO Экодома
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
AIDA TRACONIS ARQUITECTOS EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

3. Деревянные ступеньки с подсветкой

Casa em Taquara/RS, Plena Madeiras Nobres Plena Madeiras Nobres Гараж в стиле модерн
Plena Madeiras Nobres

Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres
Plena Madeiras Nobres

4. Элегантный союз: металл, камень и стекло

RESIDENCIA LOPEZ, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле модерн
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

5. Многоуровневость и сочетание текстур

N14, aaestudio aaestudio Дома в стиле модерн
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

6. Цветовой контраст

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

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Обратитесь к нам!

7. Входная дверь, которую сложно найти с первого раза

Casa La Lagartija, alexandro velázquez alexandro velázquez Дома в стиле модерн
alexandro velázquez

alexandro velázquez
alexandro velázquez
alexandro velázquez

8. Бетонная дорожка и рама из натурального дерева

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura Коридор, прихожая и лестница в тропическом стиле Бамбук Эффект древесины
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

9. В мексиканском стиле

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group Дома в стиле модерн
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

10. Теплота и элегантность дерева. Особый штрих – растения в кашпо

Moradia no Cadaval, MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA Окна и двери в стиле модерн
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

Moradia no Cadaval

MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA
MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA

11. Каменная арка для современного фасада

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

12. Гостеприимный вход

Casas de Playa - El Patio -, LUCAS MC LEAN ARQUITECTO LUCAS MC LEAN ARQUITECTO Дома в стиле модерн
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO
LUCAS MC LEAN ARQUITECTO

13. Сказочная беседка

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

14. Навес, который защитит от непогоды

Casa con estructura de madera VDP, RIBA MASSANELL S.L. RIBA MASSANELL S.L. Дома в средиземноморском стиле Дерево
RIBA MASSANELL S.L.

RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.
RIBA MASSANELL S.L.

15. Добавляем световые эффекты

residencia Chapultepec, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в стиле модерн Дерево Белый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

16. Ступеньки с подсветкой – очень стильный ход

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos Дома в стиле модерн
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

17. Высокий вход!

Residencia Unifamiliar, Marcelo John Arquitetura e Interiores Marcelo John Arquitetura e Interiores Сад в тропическом стиле
Marcelo John Arquitetura e Interiores

Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores
Marcelo John Arquitetura e Interiores

18. Классическое решение

San José del Tajo, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Окна и двери в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

19. Полная защита

Casa SL, Elias Braun Architecture Elias Braun Architecture Дома в стиле модерн
Elias Braun Architecture

Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture
Elias Braun Architecture

20. Максимальная элегантность

CASA RR8, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Дома в стиле модерн
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

21. Для тех, кто любит привлекать внимание

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

22. Современный и простой сад

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura Входные двери Железо / Сталь Белый
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

23. Длинный коридор

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS Дома в стиле модерн
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

24. Яркие розовые решетки – смелое решение

CASA GABRIELA, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual Дома в стиле модерн
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

25. Дерзкая монументальность

Casa Sierra Alta, fc3arquitectura fc3arquitectura Дома в колониальном стиле
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

26. Правильное освещение

Casa La Escondida, fc3arquitectura fc3arquitectura Окна и двери в стиле модерн
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

27. Роскошный вход в дом

homify Домашнее хозяйство Растения Мрамор Серый
homify

homify
homify
homify

28. Широкий вход

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Окна и двери в колониальном стиле Твердая древесина Коричневый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

29. Небольшой сад

Diseno de Interiores, D.I. Liliana López Zanatta D.I. Liliana López Zanatta Сад в стиле модерн
D.I. Liliana López Zanatta

D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta
D.I. Liliana López Zanatta

30. Дверь очень нестандартного размера

Fachada frontal Santos Arquitetura Гараж в стиле минимализм
Santos Arquitetura

Fachada frontal

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
17 простых способов украсить сад

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