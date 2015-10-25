Пассивный дом (термин «Passivhaus», пришел к нам из Германии), энергоэффективный дом или экодом – сооружение, основной особенностью которой является отсутствие необходимости в отоплении или наличие незначительного показателя энергопотребления. Пассивный Дом предлагает доказанный и эффективный метод по снижению затрат на 90% на отопление и на 70% на электроэнергию.

Основные преимущества пассивных домов: комфортность проживания; энергоэффективность; снижение затрат на создание систем отопления и кондиционирования; применение нетрадиционных источников энергии; уменьшение эксплуатационных затрат; экологически прогрессивный объект, снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду.

Недостатки пассивных домов: пассивные дома, как правило, создаются на базе коттеджного, малоэтажного домостроения; требуется высокая квалификация архитекторов, проектировщиков, строителей; применение дорогостоящих строительных материалов, систем и оборудования; высокие эксплуатационные затраты на обслуживание объекта; обслуживание дома требует от жильцов профессиональных навыков.

А теперь давайте рассмотрим эти преимущества, недостатки и издержки пассивных домов подробнее.