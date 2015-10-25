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Преимущества, недостатки и издержки пассивных домов

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The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
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Пассивный дом (термин «Passivhaus», пришел к нам из Германии), энергоэффективный дом или экодом – сооружение, основной особенностью которой является отсутствие необходимости в отоплении или наличие незначительного показателя энергопотребления. Пассивный Дом предлагает доказанный и эффективный метод по снижению затрат на 90% на отопление и на 70% на электроэнергию.

Основные преимущества пассивных домов: комфортность проживания; энергоэффективность; снижение затрат на создание систем отопления и кондиционирования; применение нетрадиционных источников энергии; уменьшение эксплуатационных затрат; экологически прогрессивный объект, снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Недостатки пассивных домов: пассивные дома, как правило, создаются на базе коттеджного, малоэтажного домостроения; требуется высокая квалификация архитекторов, проектировщиков, строителей; применение дорогостоящих строительных материалов, систем и оборудования; высокие эксплуатационные затраты на обслуживание объекта; обслуживание дома требует от жильцов профессиональных навыков.

А теперь давайте рассмотрим эти преимущества, недостатки и издержки пассивных домов подробнее.

Возможен любой архитектурный стиль

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА В ХАРЬКОВЕ «УЛИЦА 77», IK-architects IK-architects Дома в стиле минимализм Дерево Белый
IK-architects

ПРОЕКТ ЧАСТНОГО ДОМА В ХАРЬКОВЕ «УЛИЦА 77»

IK-architects
IK-architects
IK-architects

Существует мнение о том, что пассивные дома угловатые, грубые, незамысловатые. При строительстве первых домов так и было. Их форму диктовали технологии строительства. Поэтому приходилось строить максимально удобно с точки зрения сохранения тепла в доме. По мере развития данного направления, технологии, материалы, способы монтажа совершенствовались, по этим причинам архитектурная составляющая перестала быть сдерживающим фактором.

Вывод: проектирование и строительство пассивного дома возможно в любом архитектурном стиле.

Низкие затраты на отапление

Дом под Москвой ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Москвой

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Главными плюсами пассивных домов можно назвать низкие затраты на отопление. В этих домах небольшие окна располагают только там, где нужно. Благодаря этому тепло солнечных лучей помогает поднять температуру в помещениях, но при этом через рамы и стекла происходят лишь минимальные теплопотери.

Максимальное снижение теплопотерь достигается еще за счет высокой степени герметизации стен и крыш. Использование в качестве утеплителя эковаты позволяет создать однородный плотный слой, надежно защищающий от холода или жары. Особое внимание при этом уделяется так называемым «мостикам холода», которыми обычно выступают металлические опорные конструкции, примыкающие непосредственно к наружным стенам. Не секрет, что металл отлично проводит тепло, из-за чего снижает температуру примыкающей стены под изоляцией.

Миф о сложности строительства

Sub & Add, Marty Häuser AG Marty Häuser AG Загородные дома
Marty Häuser AG

Marty Häuser AG
Marty Häuser AG
Marty Häuser AG

Еще одно мнение о том, что пассивные дома сложны с точки зрения строительства – ложное. Материалы при строительстве пассивного дома применяются идентичные строительству классических домов. Пенобетон, газобетон, кирпич все эти материалы применяются и в пассивных домах. Нужно только доверить возведение пассивного дома профессионалам.

Наличие сложной вентиляционной системы

homify Дома в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Однако стоит отметить, что особенностью таких построек является наличие сложной вентиляционной системы. Если помещения обычного здания можно проветривать, сколько душе угодно, то в пассивный дом воздух попадает только через специальные воздухозаборные отверстия. 

С одной стороны это позволяет поддерживать комфортную температуру в доме с минимальными энергозатратами, а с другой – в определенной степени снижает и нормирует попадание свежего воздуха. Можно считать это минусом, но стоит учесть, что в летний период, например, комфортная температура в помещениях дома обеспечивается без помощи кондиционера.

Более высокая стоимость по сравнению с обычными домами

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd Дома в стиле модерн
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

Недостатком энергоэффективных домов можно считать их более высокую стоимость по сравнению с обычными домами, но они окупаются в течение 7-10 лет.  Они все больше становятся популярными особенно в Европе, так как позволяют экономить энергоресурсы, дают возможность относиться бережней к окружающей природе.

Актуальность пассивных домов в наших широтах

Haus S34, msm D.Schneck msm D.Schneck Дома в стиле модерн
msm D.Schneck

msm D.Schneck
msm D.Schneck
msm D.Schneck

Как указывалось ранее, Родиной «пассивных домов» является Германия. У многих людей рассуждающих о строительстве пассивного дома в наших широтах появляются сомнения, основанные на разности климатов и зимних температур России и Германии. Давайте обратимся к фактам.

Первые дома были построены в г. Дармштадт (Германия). Если вы посмотрите статистику метеорологов по этому городу, то увидите, что температура в январе 2014 отличалась всего на 4-5 градусов от температуры Московского региона, например. Применяя принципы пассивного дома с некоторыми поправками на климат можно и в наших широтах построить дом с минимальнами теплопотерями.

Стоимость строительства пассивного дома

Single Family House in Heppenheim, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Дома в стиле модерн
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Single Family House in Heppenheim, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Строительство энергоэффективного дома обойдется на 10-30% дороже, чем возведение аналогичного неэнергоэффективного здания. Однако при достижении стандарта пассивного дома можно не тратиться на стандартные системы отопления и охлаждения,  а сэкономленные средства могут быть направлены на повышение качества других компонентов дома. Ежемесячные же эксплуатационные расходы снижаются в несколько раз. Это долгосрочное энергосбережение делает пассивный дом привлекательным для инвестирования, особенно в условиях истощения энергоресурсов и роста цен на энергию. 

Можно находить определенные недостатки в конструкции пассивного дома, но стоит понимать, что существующие тенденции в области энергосбережения просто не оставляют другого варианта, кроме как находить все более эффективные варианты с точки зрения затрат ресурсов и получаемого результата. На сегодняшний день в данном вопросе однозначно лидирует данная технология строительства.

Коттедж в стиле модерн

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