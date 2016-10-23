Дом в Финляндии, в котором все хорошо

Финляндия – страна с красивейшими пейзажами и достаточно суровым климатом. Именно поэтому местная архитектура проста и лаконична, в ней нет излишних украшений и изысков. Привычные финские постройки успокаивают, умиротворяют и одновременно удивляют, а то, как финны любят свет и открытые пространства, как органично вписывают свои здания в окружающий пейзаж, просто завораживает.

В нашей новой статье мы расскажем о частном проекте, выполненном архитектурным бюро и студией дизайна интерьера международного уровня из Санкт-Петербурга — Юдин&Новиков. Создание дома, который нам предстоит сегодня увидеть, основано на индивидуальном и творческом подходе авторов, сумевших реализовать фантазии заказчика.