Дом в Финляндии, в котором все хорошо

Финляндия – страна с красивейшими пейзажами и достаточно суровым климатом. Именно поэтому местная архитектура проста и лаконична, в ней нет излишних украшений и изысков. Привычные финские постройки успокаивают, умиротворяют и одновременно удивляют, а то, как финны любят свет и открытые пространства, как органично вписывают свои здания в окружающий пейзаж, просто завораживает.
В нашей новой статье мы расскажем о частном проекте, выполненном архитектурным бюро и студией дизайна интерьера международного уровня из Санкт-Петербурга — Юдин&Новиков. Создание дома, который нам предстоит сегодня увидеть, основано на индивидуальном и творческом подходе авторов, сумевших реализовать фантазии заказчика.
Этот дом предназначен для круглогодичного загородного проживания и выполнен в органическом стиле. Простые и понятные формы, качественные природные материалы идеально вписываются в окружающий ландшафт и подчеркивают целостность самой постройки.
Дом, построенный в американском стиле прерий с элементами шале стал отличным пристанищем для тех, кто долгое время провел в поисках обстоятельности и ощущения стабильности. Согласно канонам стиля, постройка не только не портит пейзаж, но и идеально вписывается в него, даря ощущение полной интеграции в природную среду. Одним из способов гармонизации является использование панорамного остекления, которое работает и на архитектуру, и на интерьер. Таким образом внутренние площади кажутся просторнее и получают достаточно количество света.
В отличие от традиционных компактных финских коттеджей, этот дом выглядит будто растянутым по поверхности. Постройка почерпнула свою горизонтальную направленность в стелящихся линиях ландшафта, особенности которого были использованы с максимальной выгодой для воплощения проекта. Таким образом авторы стерли визуальные границы с тем, что было создано руками человека. Когда-то это можно было считать экзотикой, а сейчас — необходимым фактором комфортной жизни на лоне природы.
Двускатная крыша дома является примером гармоничного единства красоты, лаконичности и функциональности. Для визуальной поддержки используются колонны. Возможно, будь в Финляндии климат помягче, а осадков поменьше, был бы реализован привычный для построек открытого плана вариант плоской крыши. Однако авторы проекта не отошли от традиции, создав горизонтальный навес по периметру, в том числе и над террасой.
Основными принципами работы стеля ярко выраженные визуальные оси, нейтральные органические фоновые материалы, а также возможность персонализации пространства вокруг. Совершенно определенно, этот дом обладает непревзойденной красотой и энергетикой, проект имеет свой собственный стиль и характер, индивидуальность и даже харизму.
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