Дешево и эффектно: деревенский домик 67м2

Массивное дерево и камни придают этому маленькому домику особый характер, выделяя из ряда других строений. Рустикальная стилистика материалов использована здесь по максимуму. Общая площадь составляет всего 67 квадратных метра, но дом не смотрится маленьким и неприглядно-скучным. Простая архитектура идеально сочетается с использованием таких основательных материалов в конструкции дома, как бревна, толстые деревянные балки и тяжелая глиняная черепица и каменные стены.

Интересно, конечно, посмотреть – насколько уютен такой рустикальный образ в интерьере. Поэтому, приглашаем вас на небольшую экскурсию, чтобы исследовать все детали этого дома.