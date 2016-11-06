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Дешево и эффектно: деревенский домик 67м2

Перла Вереника Перла Вереника
Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в рустикальном стиле
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Массивное дерево и камни придают этому маленькому домику особый характер, выделяя из ряда других строений. Рустикальная стилистика материалов использована здесь по максимуму. Общая площадь составляет всего 67 квадратных метра, но дом не смотрится маленьким и неприглядно-скучным. Простая архитектура идеально сочетается с использованием таких основательных материалов в конструкции дома, как бревна, толстые деревянные балки и тяжелая глиняная черепица и каменные стены. 

Интересно, конечно, посмотреть – насколько уютен такой рустикальный образ в интерьере. Поэтому, приглашаем вас на небольшую экскурсию, чтобы исследовать все детали этого дома.

Традиционные формы и отделка

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в рустикальном стиле
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Деревенский стиль дома определяет, прежде всего, его простая и традиционная архитектура. Двускатная крыша с красной черепицей, четкие углы фасада подчеркнуты деревянным балками. Интенсивность фактуры камня и древесины отлично вписывается в такой стиль и формы дома кажутся еще более внушительными и солидными.  Еще одно достоинство натуральных материалов – сочетание цены и качества. Толстые стены из камня делают дом теплым и не нуждаются в дополнительных затратах на декор. 

Крыльцо

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в рустикальном стиле
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Входная часть дома оформлена широким крыльцом с деревянными опорами и основательным навесом. Текстуру деревянных конструкций подчеркивает темное тонирование, придавая дому особую красоту. В тон дереву подобраны и жалюзи на окнах насыщенного темно-коричневого цвета, что великолепно сочетается с натуральными оттенками серого и бежевого камня. 

Несущие конструкции строения

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Дома в рустикальном стиле
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

В основе дома – деревянный каркас, придающий дому прочность и экологичность. Основательные стены из камня надежно поддерживают тяжелую крышу с черепичным покрытием. Если вы решите построить такой дом в рустикальном стиле самостоятельно, то можете использовать для возведения стен и другие натуральные материалы: саман, глиняные кирпичи, деревянные панели и брус.

Контраст белой и темной древесины

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Гостиная в рустикальном стиле
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Удачным решением для небольших деревянных домов станет использование светлых тонов древесины, тонирование стен в белый цвет. Здесь, как мы видим, светлые стены придают объем комнате, а контрастная темная крыша выглядит особенно стильно. Визуально подчеркивают высоту потолка и деревянные балки, расположенные вдоль комнаты. 

Атмосфера простая и умиротворенная

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Спальня в рустикальном стиле
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Интерьер дома вполне традиционен: в прихожей расположены двери в комнаты. Площадь дома невелика, поэтому рустикальный стиль в интерьере используется очень лаконично: деревянные двери, балочное перекрытия потолка и светлая деревянная отделка стен. Этого вполне достаточно, чтобы придать уют и ощущение домашнего тепла в интерьере. 

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