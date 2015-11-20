Балкон зачастую является небольшим помещением, которому отводят весьма хозяйственные функции. Именно там многие из нас сушат белье, хранят консервацию и складируют старые вещи.

Но почему бы не использовать его как полноценную, хоть и маленькую, комнату?

Это невозможно – подумали вы? Спешим вас уверить – очень даже возможно! Капелька фантазии, немного финансов и ваше вдохновение подарят новую жизнь балкону и сделают его любимым местом для отдыха.

В самом начале хорошенько продумайте функциональную сторону данного пространства. Если у вас не хватает места для детских игр – соорудите там игровую комнату, не знаете, где бы заняться любимым хобби – располагайтесь там. Встречаются стилизованные балконы под мини сад, кальянную комнату, рабочий уголок и даже библиотеку.

Приступать к работам по обустройству нового дизайна своего балкона лучше в теплое время года, чтобы быстрее высыхали отделочные материалы и была возможность проветривания. Перед эстетическими работами важно завершить все манипуляции по утеплению, установить качественные окна и обновить проводку. Все это позволит реализовать на балконе вашу самую смелую идею в полной мере.

Оцените 10 необычных балконов, которые стали полноценными комнатами со своим стилем.