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10 необычных балконов

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
children's room for girls, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
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Балкон зачастую является небольшим помещением, которому отводят весьма хозяйственные функции. Именно там многие из нас сушат белье, хранят консервацию и складируют старые вещи. 

Но почему бы не использовать его как полноценную, хоть и маленькую, комнату? 

Это невозможно – подумали вы? Спешим вас уверить – очень даже возможно! Капелька фантазии, немного финансов и ваше вдохновение подарят новую жизнь балкону и сделают его любимым местом для отдыха. 

В самом начале хорошенько продумайте функциональную сторону данного пространства. Если у вас не хватает места для детских игр – соорудите там игровую комнату, не знаете, где бы заняться любимым хобби – располагайтесь там. Встречаются стилизованные балконы под мини сад, кальянную комнату, рабочий уголок и даже библиотеку. 

Приступать к работам по обустройству нового дизайна своего балкона лучше в теплое время года, чтобы быстрее высыхали отделочные материалы и была возможность проветривания. Перед эстетическими работами важно завершить все манипуляции по утеплению, установить качественные окна и обновить проводку. Все это позволит реализовать на балконе вашу самую смелую идею в полной мере. 

Оцените 10 необычных балконов, которые стали полноценными комнатами со своим стилем.

Работаем и отдыхаем на балконе

Балкон meandr.pro Балконы и веранды в эклектичном стиле
meandr.pro

Балкон

meandr.pro
meandr.pro
meandr.pro

Вы будете удивлены, но на крохотном балконе можно обустроить сразу две разные зоны. 

В одной части сделайте комфортабельное рабочее место. Это получится, если поставить стол с лампой, стул и соорудить на стене несколько полочек для книг.

С другой же стороны совсем просто сделать место для отдыха. Мягкая кожаная мебель и ароматный кальян позволят вам и вашим друзьям коротать вечера в приятной атмосфере. 

Такой необычный балкон можно с уверенностью назвать небольшой дополнительной комнатой в квартире.

Французский шик на балконе

" Французский штрих " Квартира 68 кв.м, МО, Krupp Interiors Krupp Interiors Веранда и терраса в стиле кантри
Krupp Interiors

Французский штрих Квартира 68 кв.м, МО

Krupp Interiors
Krupp Interiors
Krupp Interiors

Этот необычный балкон насквозь пропитан провинциальными французскими мотивами. Здесь и потертое белое дерево, и винтажная клетка на полу, и ламинат естественного оттенка. Посмотрите, какие эффектные стальные конструкции удерживают горшки с цветами. Они специально подвешены на цепи разной длины, чтобы растения не мешали друг другу, грациозно опуская свои ветви. 

Единственный минус такого балкона – то, что он не застеклен. Это может стать помехой для того, чтобы находится на нем в холодное время года. Также атмосферные осадки и перепад температур со временем повредят отделочные материалы и заставят вас спрятать живые растения в теплом доме. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вначале установить современные оконные конструкции, а после облагораживать балкон.

Зажигательные тропики круглый год

children's room for girls, Your royal design Your royal design Веранда и терраса в стиле кантри
Your royal design

children's room for girls

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Вы любитель лета, солнца и зажигательных вечеринок на пляже? Тогда обустраивайте балкон в тропическом стиле!

Наполняйте интерьер множеством ярких деталей – игривые занавески с бантиками, картина на стене и декоративные подушки станут его неотъемлемой частью. Удобное плетенное кресло овальной формы можно подвесить к потолку, чтобы сидя в нем неспешно покачиваться. Это расслабит вас после тяжелого дня и позволит отвлечься от проблем и рутинных мыслей.

Отлично дополняет дизайн кирпичная кладка на стене, ведь цвет кирпича выбран довольно позитивный и солнечный. Стильный светильник в виде фонаря добавит пространству колорита и позволит создать в вечернее время приглушенный свет на балконе. 

Уютное место для детворы

Детский балкон Olesya Parkhomenko Балконы и веранды в эклектичном стиле Синий
Olesya Parkhomenko

Детский балкон

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

Сделайте праздник своим детям –  устройте для них на балконе настоящую игровую комнату. 

Подобрав приятный оттенок для отделки стен, украсьте их красивым декором. На полу можно соорудить настоящую халабуду, где так любят проводить время дети. И это понятно, ведь там удобно заниматься абсолютно всем – читать, рисовать и просто отдыхать после школы. Откройте окна – и возникнет ощущение, что дело происходит на природе.

Для наибольшего комфорта в холодное время года, рекомендуем для такого необычного балкона использовать теплый пол. Это позволит детям находится на нем безо всяких подстилок, а родителям – не беспокоится о их здоровье. 

Балкон для отдыха

Современная квартира для молодой пары, Katerina Butenko Katerina Butenko Балкон и веранда в стиле лофт
Katerina Butenko

Современная квартира для молодой пары

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

На маленьком балконе тоже можно создать уникальную обстановку. Для этого стоит провести эксперименты с различными цветами и фактурами.

Соединяя контрастные участки между собой, вы сможете визуально зонировать пространство и немного его расширить. Совмещайте светлую мебель изысканных форм с темными стенами, отделанными грубоватой кирпичной кладкой. Выбирайте модели с встроенными шкафчиками, куда можно спрятать различные вещи. Особое внимание уделите освещению. Стильные подвесные лампы украсят балкон и наполнят его светом. Картина на стене и цветы на подоконнике сделают дизайн домашним и по-настоящему уютным. 

Барная стойка на балконе

Балкон Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений. Балкон и терраса в стиле минимализм
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Балкон

Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.
Цунёв_Дизайн. Студия интерьерных решений.

Еще одна необычная идея для балкона состоит в том, чтобы устроить там бар. Для этого достаточно соорудить полочки и шкафчики для хранения напитков, поставить мини холодильник, а вдоль окна разместить стильную барную стойку. 

Теперь совсем необязательно куда-то идти, чтобы выпить любимый коктейль и пообщаться с друзьями – устраивайте вечеринки на свое балконе! Позаботьтесь об интересном световом решении и музыке, чтобы такой необычный балкон стал центром веселья. 

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Уголок классики

ЖК Тушино, Home Emotions Home Emotions Балкон и веранда в стиле лофт
Home Emotions

ЖК Тушино

Home Emotions
Home Emotions
Home Emotions

Довольно нетривиальное сочетание традиционных предметов с эклектикой можно увидеть на данном фото. Роскошное мягкое кресло с фигурными деревянными ножками соответствует лучшим традициям классического интерьера. Рядом с ним – едва заметный журнальный столик из прозрачного материала. Отделка стен и пола выдержана в сдержанных мягких тонах, которые отлично сочетаются с укороченными гардинами. 

И только необычное устройство на стене сигнализирует о неповторимом стиле помещения. Эта конструкция напоминает ни то старую систему коммуникации, ни то часть газопровода, хотя на самом деле является светильником. Неожиданно, правда?

Устройте на балконе сад

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Балкон и терраса в стиле модерн
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Даже не обращаясь за помощью к дизайнерам интерьера, можно самостоятельно превратить балкон в зеленый уголок. Это лучше делать в том случае, если он расположен на солнечной стороне. 

Сперва позаботьтесь о привлекательной отделке стен и пола, а также утеплении балкона, чтобы ваши растения радовали вас круглый год. Рекомендуем активно использовать конструкции из дерева, лозы, плетенные предметы. Можно комбинировать разные оттенки одного цвета выбранных материалов, тогда дизайн балкона будет выглядеть более колоритно.

Далее приступайте к выбору растений. Их можно подвешивать или устанавливать на полочках. Очень красиво смотрятся экземпляры со свисающими ветвями, крупными листьями и вьющимися стволами. Также можно подобрать несколько цветущих растений, желательно с длительным периодом цветения. 

В любом случае, здесь все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей. 

Стиль и цвет – превыше всего

дизайн квартиры 42м2, sreda sreda Балкон в скандинавском стиле
sreda

дизайн квартиры 42м2

sreda
sreda
sreda

Необычный дизайн балкона может получится, если как следует продумать цветовые решения. На фото мы видим помещение, где выбраны два главных цвета – белый и красный. С учетом этого и построен весь дизайн. 

Уютный ламинат естественного деревянного цвета хорошо оттеняет белоснежные пластиковые панели на стенах. В тон к ним подобраны горшки растений, которые являются центральным декоративным элементом пространства. Панорамные окна во всю стену и дополнительно на потолке нарочито подчеркнуты ярко-красными рамами. И завершает картину лаконичный подвесной светильник. Согласитесь, что такой балкон при всей своей простоте выглядит очень стильно и современно. 

Место для любимого дела

Элегантный интерьер для гостиной с балконом, Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Балкон и терраса в стиле модерн
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Элегантный интерьер для гостиной с балконом

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

На балконе можно обустроить уютное местечко для занятий хобби. На фото данная идея реализована просто отлично и балкон превратился в небольшое ателье. Здесь получилось разместить манекен для шитья, стол со швейной машинкой, многочисленные полочки и шкафчики с необходимыми мелочами. 

Другие интересные варианты обустройства указанного пространства вы найдете в Книге идей Дизайн маленького балкона.

Удивительно уютный современный дом
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