Элегантный дом для современной семьи

Могут ли дома, имеющие традиционные архитектурные формы, быть современными в отношении комфорта и оправдывать наши сегодняшние, высокие ожидания и требования? В проекте, который мы представляем вашему вниманию сегодня, идеально сочетается традиционная элегантность и текущие ожидания современной семьи в плане дизайна интерьера, его удобства и комфорта. Проект этой семейной виллы был разработан и внедрен польским архитектурным бюро MG Projekt, в нем удачно переплелась традиционная архитектура и современные дизайнерские идеи. Великолепный просторный дом, который впечатляет своей элегантностью и изысканностью – идеальное решение для современной семьи.
На этой фотографии мы имеем возможность увидеть, как выглядит дом со двора. На эту сторону выходит только два небольших окна. Этот большой и просторный дом уже полностью построен и отделан, но сад еще имеет не совсем незаконченный вид. Территория за домом подготовлена для того, чтобы устроить здесь зону с газоном и клумбой, на которой высажены пока немногочисленные растения. Хозяева могут на свое усмотрение создать собственные красивые клумбы из любимых растений. Дом довольно просторный и имеет 400 квадратных метров. В распоряжении собственников находится достаточно пространства для комфортной семейной жизни.
В правой части дома располагается просторная крытая терраса со встроенным грилем и открытым камином, выход из дома на которую осуществляется через большую стеклянную дверь.
На террасе достаточно места для того, чтобы расположить удобную мебель, обустроить обеденную зону и готовить различные блюда на гриле, греться у камина и отдыхать в кругу семьи или большой компании. Традиционную элегантность внешнему виду этого шикарного дома придают классические белые колонны и окна. Они добавляют этому строению больше шарма и делают его еще более элегантным.
С первого взгляда фасадная часть дома также излучает величие и благородное спокойствие. В передней части окна выполнены практически во всю высоту, они позволяют максимально наполнить дом естественным светом и теплом. Гараж на два автомобиля встроен в общую конструкцию дома, и идеально с ней сочетается. Крыльцо на входе обрамлено строгими колоннами, поддерживающими статный и величественный козырек.
Перед домом просторно и достаточно свободного места для того, чтобы можно было комфортно подъезжать на автомобиле. Передняя часть двора также разделена, здесь предусмотрено место для газона, вторая часть двора выложена светлой плиткой, сочетающейся по цвету с общей цветовой гаммой дома. Входная зона также отделана каменной плиткой больших размеров, она выглядит гостеприимно, и как бы приглашает войти в дом, что мы сейчас и сделаем. Но прежде рассмотрим поближе сам вход.
Какой величественный и помпезный вид у этой части дома! Это гостеприимное семейное гнездо тепло приветствует своих жильцов и гостей. Применение натурального камня делает эту входную зону более теплой и приятной для восприятия. Округлая форма окон над входной дверью делает их оригинальными и элегантными. Форма крыши подчеркивает это впечатление и добавляет еще больше шарма.
Уютный вход благодаря такому статному и добротному накрытию защитит от дождя и ветра гостей, если это будет необходимо. Освещение входной зоны обеспечивают строгих форм фонари, которые создают мягкий и спокойный свет.
Ступени служат своеобразным разделителем между дворовой зоной и входной.
Интерьер дома является не менее впечатляющим, чем вид дома с его наружной стороны. На первом этаже его расположена гостиная, столовая и кухня, эти зоны, имеющие различное предназначение образуют единое открытое пространство, в котором четко прослеживается разделение.
Гостиную от столовой и кухни отделяют мягкие, огромные, современные диваны, а также белоснежные колонны. Шикарная белая кухня выглядит изыскано и элегантно, она оборудована всеми необходимыми современными аксессуарами и техникой, чтоб делает ее максимально комфортной и удобной. Столовая сделана из светлого дерева, она прекрасно вписывается в общее настроение дома и гармонично сочетается со стилем первого этажа.
Самой просторной и шикарной является гостиная. Это место, предназначенное для отдыха, и выглядит оно восхитительно. Центральное место здесь занимает большой круглый стол с вычурными ножками. Комнату согревает тепло камина, а просторные оконные проемы позволяют наполнить дом ярким солнечным светом, уютом и приятным теплом.
Особое, неизгладимое впечатление производят люстры в зоне гостиной – полупрозрачные, воздушные и изысканные.
Для удобства всей семьи на первом этаже также расположена спальня с просторной ванной и туалетом.
Второй этаж дома занимает 70 квадратных метров жилой площади и предназначен для расположения гостей в гостевой спальне. На втором этаже также оборудован кабинет и комната для отдыха.
Потолок над гостиной довольно высокий – на два этажа, он имеет куполообразную форму – интересный и необычный подход. Такой прием позволил придать этой комнате легкий и воздушный характер, сделать ее более объемной и наполненной особой акустикой.
Если вам понравился дизайн гостиной, можете взять для себя некоторые идеи, присутствующие в этом проекте и разработать свой собственный, особенный проект современного дома.
Дом имеет большие размеры, он довольно просторный и светлый. Этого удалось достичь благодаря применению нейтральных тонов в отделке помещения, а также использованию больших оконных проемов, сквозь которые пространство наполняется ярким солнечным светом. Здесь традиционная элегантность гармонично сочетается с современными элементами в интерьере. Использование качественных, добротных материалов во внутренней отделке дома, а также наполнение его элегантной мебелью, тонкими деталями, привносит свое очарование в этот успешный и современный интерьер. Интересно выглядит гостиная, в которой созданы все условия для полноценного отдыха: шикарная библиотека занимает всю стену в зоне гостиной, великолепно задекорирован уголок с домашним кинотеатром, удобные, мягкие диваны эргономичной формы позволяют наслаждаться всеми благами современного быта.