Элегантный дом для современной семьи

На этой фотографии мы имеем возможность увидеть, как выглядит дом со двора. На эту сторону выходит только два небольших окна. Этот большой и просторный дом уже полностью построен и отделан, но сад еще имеет не совсем незаконченный вид. Территория за домом подготовлена для того, чтобы устроить здесь зону с газоном и клумбой, на которой высажены пока немногочисленные растения. Хозяева могут на свое усмотрение создать собственные красивые клумбы из любимых растений. Дом довольно просторный и имеет 400 квадратных метров. В распоряжении собственников находится достаточно пространства для комфортной семейной жизни.

В правой части дома располагается просторная крытая терраса со встроенным грилем и открытым камином, выход из дома на которую осуществляется через большую стеклянную дверь.

На террасе достаточно места для того, чтобы расположить удобную мебель, обустроить обеденную зону и готовить различные блюда на гриле, греться у камина и отдыхать в кругу семьи или большой компании. Традиционную элегантность внешнему виду этого шикарного дома придают классические белые колонны и окна. Они добавляют этому строению больше шарма и делают его еще более элегантным.