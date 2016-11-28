Все, что нужно знать о водонепроницаемых крышах

Крыша каждого дома – главный барьер для защиты имущества внутри от влаги. То, насколько она способна обезопасить здание от проникновения воды, является главной характеристикой ее надежности. Дождитесь, пока закончатся дожди, и принимайтесь за создание водонепроницаемого покрытия крыши. Если вы не сделали этого во время строительства – никогда не поздно усовершенствовать свой дом. Предлагаем ознакомиться с основными шагами по созданию надежного крова, чтобы навсегда позабыть о протеканиях!
Выбирая материалы для крыши, важно учитывать не только их эстетичность, но и гидроизоляционные особенности. Перед непосредственным монтажом последних нужно хорошо очистить поверхность. Для этого удалите пыль, строительный или прочий мусор, остатки предыдущей гидроизоляции, если таковые имеются. Обязательно промойте крышу и дайте поверхности хорошенько высохнуть, прежде чем приступить к дальнейшим этапам.
После очистки осмотрите поверхность крыши на наличие всевозможных недостатков: трещин, неровностей, перепадов высот. Все это может повлечь протекание или задержку воды на ней. Поэтому обязательно устраните обнаруженные проблемы с помощью специальных материалов – цемента, пластика, герметиков. Если вы не большой специалис в этих делах – лучше пригласить профессиональных кровельщиков.
Когда все недостатки устранены и крыша ровная, чистая и сухая, приступайте к непосредственной гидроизоляции. Перед укладкой выбранного материала обработайте поверхность специальной жидкостью для грунтования. Она устранит пористость крыши и создаст на поверхности защитную пленку шероховатого типа, что обеспечит улучшенное сцепление гидроизоляционного слоя, который был выбран.
Первый гидроизоляционный слой может быть изготовлен с применением асфальто-бетонного покрытия из расчета в среднем 1 литр на квадратный метр. Названная толщина позволит добиться отменного гидроизоляционного эффекта для вашей крыши. Укладку такого покрытия делайте в солнечный и жаркий день, чтобы оно быстро высохло и зафиксировалось.
Второй слой гидроизоляции укладывается аналогично первому. На этом этапе можно использовать специальную подложку мембранного типа, чтобы повысить гидроизоляционные свойства крыши. Дайте всем слоям хорошенько просохнуть.
Далее рекомендуем поместить поверхностный слой, которые отражает солнечный свет. Это позволит избежать жары в доме.
Закончив работы, протестируйте свою крышу, залив ее водой. Если нет протеканий и вода не застаивается – значит вы все сделали правильно!
Когда гидроизоляция крыши уже произведена, вы можете украсить ее вид по своему усмотрению. С этой целью рекомендуем использовать искусственную или натуральную растительность, керамику, полированный бетон или дерево.