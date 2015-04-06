Шале в Сибири – сочетание современного стиля и традиционных форм

Альпийские домики
шале с характерной двускатной, покатой крышей знакомы нам по путешествиям на горнолыжные курорты. В последнее время
хижины пастухов начали пользоваться все большей популярностью, их строят по всему миру, даже в тех местах, где гор и близко нет. Главное, чтобы шале окружали живописная природа и романтические пейзажи.
Отличительными особенностями интерьера в стиле шале являются преобладание экологически чистых материалов, простая и удобная мебель и альпийские мотивы в декоре. Любимые цвета – пастельный, терракотовый, бежевый, черный и всевозможные естественные цвета дерева с его природными узорами. Шале, которое мы представляем в этой статье, не является временным домиком для отдыхающих на горнолыжном курорте. Его интерьер был создан для людей, которые будут проживать в шале постоянно. Сохранив типичное для стиля кантри внутреннее убранство, дизайнер привнесла во все комнаты шале немного роскоши.
Необычная архитектура шале требует от дизайнеров интерьера готовности к нестандартным решениям. Покатая кровля – обязательный элемент архитектуры шале. Она является своего рода шапкой дома, удерживая снег на крыше и защищая таким образом его фундамент и стены от намокания. Пространство огромного потолка было использовано с максимальной пользой. Посреди гостиной висит стильная и современная люстра с множеством маленьких плафонов, а по боковым линиям потолка установлено точечное освещение.
Неоспоримым преимуществом загородной жизни является не только возможность всегда быть рядом с природой, но и привнести ее частичку в собственный дом. В самом центре просторной гостиной расположен двусторонний дровяной камин, который одинаково согреет ее обе стороны и сможет приютить у своего очага немало гостей.
Интерьер большой спальни бескомпромиссно указывает на основное предназначение комнаты, которое заключается в бережной заботе о спокойном и непрерывном сне хозяев шале. Никаких ярких цветов и отвлекающего декора, вместо этого – черные абажуры светильников, темные шторы из плотной ткани, а также серые текстильные панели и такой же серый ковер, покрывающий всю площадь комнаты.
Центральным объектом этой комнаты, разумеется, стала стоящая особняком ванна-джакузи. Как тут не позавидуешь белой завистью жителям этого шале, которые каждое утро могут наслаждаться гидромассажем и видом на живописную сибирскую природу. Однако джакузи – не единственное достоинство этой комнаты. Обратить внимание здесь также стоит на пол из керамогранита – материала, обладающего не только высокой экологичностью, но такими свойствами как влаго- и морозоустойчивость, без которых непросто выдержать суровый сибирский климат.
В такой прекрасной альпийской хижине наверняка живут очень доброжелательные люди, которые искренне любят принимать гостей. Ярко, с душой оформленный интерьер гостевой комнаты – лучшее тому подтверждение.
Какой ребенок не мечтает жить в комнате, которая находится как можно дальше от родительской? Маленьким жителям альпийской хижины не просто повезло, а очень повезло, ведь им досталась самая высокая комната в доме с большим мансардным окном, из которого перед сном можно любоваться на ночное небо с бесконечным количеством звезд.
Жизнь удалась, – именно эти слова хочется произнести, глядя на эту идиллическую комнату с бассейном, находящуюся в одном из крыльев шале. Впрочем, еще неизвестно, что на самом деле приятнее – плавать в бассейне с кристально чистой водой или отдыхать на гигантской плетеной лежанке.
В качестве отделки для хамама традиционно используют красочную мозаику, подчеркивающую колоритность турецкой бани. Когда-то в жаркой Турции посещение хамама было не только гигиенической процедурой, но и божественным ритуалом очищения себя перед Богом. Главным отличием хамама от русской бани является отдельный подогрев каждой из поверхностей помещения, за счет чего достигается более глубокое воздействие температуры на организм человека.
Представленная на фото постройка обладает всеми обязательными для архитектуры шале свойствами. Здание построено из массива древесины, в качестве отделочных материалов использован камень. Просторная терраса – один из незаменимых элементов шале. Здесь обязательно должны стоять деревянные скамьи, кресла и лавки, чтобы хозяева могли в любой момент подышать свежим воздухом и полюбоваться на красоты природы.