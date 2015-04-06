Шале в Сибири – сочетание современного стиля и традиционных форм

Альпийские домики шале с характерной двускатной, покатой крышей знакомы нам по путешествиям на горнолыжные курорты. В последнее время хижины пастухов начали пользоваться все большей популярностью, их строят по всему миру, даже в тех местах, где гор и близко нет. Главное, чтобы шале окружали живописная природа и романтические пейзажи.

Отличительными особенностями интерьера в стиле шале являются преобладание экологически чистых материалов, простая и удобная мебель и альпийские мотивы в декоре. Любимые цвета – пастельный, терракотовый, бежевый, черный и всевозможные естественные цвета дерева с его природными узорами. Шале, которое мы представляем в этой статье, не является временным домиком для отдыхающих на горнолыжном курорте. Его интерьер был создан для людей, которые будут проживать в шале постоянно. Сохранив типичное для стиля кантри внутреннее убранство, дизайнер привнесла во все комнаты шале немного роскоши.