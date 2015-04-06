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Шале в Сибири – сочетание современного стиля и традиционных форм

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Nature and modern life, Omela Omela Гостиная в стиле модерн
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Альпийские домики шале с характерной двускатной, покатой крышей знакомы нам по путешествиям на горнолыжные курорты. В последнее время хижины пастухов начали пользоваться все большей популярностью, их строят по всему миру, даже в тех местах, где гор и близко нет. Главное, чтобы шале окружали живописная природа и романтические пейзажи. 

Отличительными особенностями интерьера в стиле шале являются преобладание экологически чистых материалов, простая и удобная мебель и альпийские мотивы в декоре. Любимые цвета – пастельный, терракотовый, бежевый, черный и всевозможные естественные цвета дерева с его природными узорами. Шале, которое мы представляем в этой статье, не является временным домиком для отдыхающих на горнолыжном курорте. Его интерьер был создан для людей, которые будут проживать в шале постоянно. Сохранив типичное для стиля кантри внутреннее убранство, дизайнер привнесла во все комнаты шале немного роскоши.

Просторная гостиная с двусторонним дровяным камином

Nature and modern life Omela Гостиная в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Необычная архитектура шале требует от дизайнеров интерьера готовности к нестандартным решениям. Покатая кровля – обязательный элемент архитектуры шале. Она является своего рода шапкой дома, удерживая снег на крыше и защищая таким образом его фундамент и стены от намокания.  Пространство огромного потолка было использовано с максимальной пользой. Посреди гостиной висит стильная и современная люстра с множеством маленьких плафонов, а по боковым линиям потолка установлено точечное освещение.

Двусторонний камин

Nature and modern life Omela Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Неоспоримым преимуществом загородной жизни является не только возможность всегда быть рядом с природой, но и привнести ее частичку в собственный дом.  В самом центре просторной гостиной расположен двусторонний дровяной камин, который одинаково согреет ее обе стороны и сможет приютить у своего очага немало гостей.

Спальная комната

Nature and modern life Omela Спальня в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Интерьер большой спальни бескомпромиссно указывает на основное предназначение комнаты, которое заключается в бережной заботе о спокойном и непрерывном сне хозяев шале. Никаких ярких цветов и отвлекающего декора, вместо этого – черные абажуры светильников, темные шторы из плотной ткани, а также серые текстильные панели и такой же серый ковер, покрывающий всю площадь комнаты.

Ванная комната

Nature and modern life Omela Ванная комната в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Центральным объектом этой комнаты, разумеется, стала стоящая особняком ванна-джакузи. Как тут не позавидуешь белой завистью жителям этого шале, которые каждое утро могут наслаждаться гидромассажем и видом на живописную сибирскую природу. Однако джакузи – не единственное достоинство этой комнаты. Обратить внимание здесь также стоит на пол из керамогранита – материала, обладающего не только высокой экологичностью, но такими свойствами как влаго- и морозоустойчивость, без которых непросто выдержать суровый сибирский климат.

Гостевая комната

Nature and modern life Omela Детская комната в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

В такой прекрасной альпийской хижине наверняка живут очень доброжелательные люди, которые искренне любят принимать гостей. Ярко, с душой оформленный интерьер гостевой комнаты – лучшее тому подтверждение.

Детская комната на мансардном этаже

Nature and modern life Omela Детская комната в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Какой ребенок не мечтает жить в комнате, которая находится как можно дальше от родительской? Маленьким жителям альпийской хижины не просто повезло, а очень повезло, ведь им досталась самая высокая комната в доме с большим мансардным окном, из которого перед сном можно любоваться на ночное небо с бесконечным количеством звезд.

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Жизнь удалась

Nature and modern life Omela Бассейн в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Жизнь удалась, – именно эти слова хочется произнести, глядя на эту идиллическую комнату с бассейном, находящуюся в одном из крыльев шале. Впрочем, еще неизвестно, что на самом деле приятнее – плавать в бассейне с кристально чистой водой или отдыхать на гигантской плетеной лежанке.

Хамам

Nature and modern life Omela Бассейн в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

В качестве отделки для хамама традиционно используют красочную мозаику, подчеркивающую колоритность турецкой бани. Когда-то в жаркой Турции посещение хамама было не только гигиенической процедурой, но и божественным ритуалом очищения себя перед Богом. Главным отличием хамама от русской бани является отдельный подогрев каждой из поверхностей помещения, за счет чего достигается более глубокое воздействие температуры на организм человека.

Фасад здания

Nature and modern life Omela Балкон и терраса в стиле модерн
Omela

Nature and modern life

Omela
Omela
Omela

Представленная на фото постройка обладает всеми обязательными для архитектуры шале свойствами. Здание построено из массива древесины, в качестве отделочных материалов использован камень. Просторная терраса –  один из незаменимых элементов шале. Здесь обязательно должны стоять деревянные скамьи, кресла и лавки, чтобы хозяева могли в любой момент подышать свежим воздухом и полюбоваться на красоты природы.

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