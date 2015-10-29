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Фартук на кухне – яркие примеры

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Кухня в стиле модерн
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В интерьере современной кухни важно все – и мебель, и отделка стен, и оформление окон. Позаботившись об удобстве рабочей зоны, уделите особое внимание кухонному фартуку.

Так принято называть зону над столешницей, которая бывает разной по своему размеру и дизайну. Она может растянутся до самого потолка, а иногда заканчивается у начала навесных конструкций кухонного гарнитура. 

Главное предназначение фартука – это защита стены от негативного воздействия воды, брызг жира и прочих неблагоприятных моментов, возникающих во время использования комнаты по ее прямому назначению. Поэтому, кроме безусловных эстетических характеристик, фартук на кухне должен быть прочным и надежным. Он будет подвергаться постоянному влиянию высоких температур и влажности, так что первое, о чем нужно позаботиться – это выбор правильного материала для его создания.

Сегодня чаще всего встречается фартук на кухне из керамической плитки, стекла, пластиковых панелей и зеркальных элементов. Оригинальный дизайн помещения может подразумевать наличие фартука из других материалов, таких как дерево, камень, штукатурка или металл. У каждого из приведенных вариантов есть свои достоинства и слабые стороны, поэтому нужно взвесить все за и против.

Несколько привлекательных и практичных примеров кухонных фартуков мы уже подобрали для вас и с удовольствием расскажем о них подробнее. 

Фартук для кухни из дерева

Креатив лофта AbcDesign Кухня в стиле лофт
AbcDesign

Креатив лофта

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Дерево используется в интерьере кухни не так часто, как керамика. Но при грамотном подходе к данному типу отделки оно может стать достойным украшением комнаты.

Кухонный фартук на кухне может содержать деревянные элементы, если соблюдены несколько условий. Материал качественный, обработан специальными влагоотталкивающими веществами и гармонирует с общим дизайнерским настроем. Если вы готовы следить за чистотой такого фартука и обеспечивать достойный уход за деревянной поверхностью – тогда смело реализуйте подобную идею. Этот вариант недорогой и смотрится в интерьере кухни очень презентабельно и уютно. 

Яркая плитка – отличный выбор!

Малогабаритная однушка для молодой семьи, Мария Трифанова Мария Трифанова Кухня в скандинавском стиле
Мария Трифанова

Малогабаритная однушка для молодой семьи

Мария Трифанова
Мария Трифанова
Мария Трифанова

Отделка кухонного фартука керамической плиткой – это самый распространенный на сегодня вариант. Он идеально подходит для помещений любой стилистики и размера. Учитывая огромный ассортимент плитки в магазинах, каждый сможет подобрать удачный образец. И, что немаловажно, ценовая политика также достаточно гибкая, поэтому отделка кухонного фартука керамикой может оказаться довольно бюджетным вариантом. 

Не бойтесь ярких акцентов на кухне – пусть фартук над рабочей поверхностью наполняет пространство оптимизмом и красками. 

Цвет решает все

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем, YOUSUPOVA YOUSUPOVA Кухни в эклектичном стиле
YOUSUPOVA

Яркий, сложный, всеми любимый Ход Конем

YOUSUPOVA
YOUSUPOVA
YOUSUPOVA

Современные дизайнеры убеждены, что цвет – это основа любого интерьера. Именно поэтому, подбирая стилистику фартука на кухне, продумайте его оттенок. Если вы уже определили гамму для оформления кухонной комнаты, то фартук создавайте в ее рамках. На фото отлично продемонстрировано данное правило. Бело-красные мотивы кухни гармонируют с ярким фартуком над рабочей зоной. Для достижения его дополнительной привлекательности, плитка уложена под углом.Так фартук на кухне выглядит более стильно и красочно. 

Геометрия – это стильно и оригинально

Стильная однушка 40м2 в Москве, IdeasMarket IdeasMarket Кухни в эклектичном стиле
IdeasMarket

Стильная однушка 40м2 в Москве

IdeasMarket
IdeasMarket
IdeasMarket

Мечтаете об эффектном фартуке на кухне? Попробуйте воспользоваться для его создания следующим советом. Подберите плитку одинакового размера и фактуры, но отличающуюся по цвету. Далее комбинируйте разные элементы керамики, разрезав плитку по диагонали. В результате вы увидите потрясающую картину, где правит балом четкая геометрия. Такой фартук на кухне сделает ярким даже самый скромный интерьер. Единственное неудобство – это дополнительно затраченное время на разрез плитки. Но будьте уверены, что ваши труды окупятся сторицей, и оригинальный геометрический фартук на кухне будет радовать долгие годы своей красотой и практичностью. 

Стеклянный фартук на кухне

Küchen, Schreinerei Mayle Schreinerei Mayle Кухня в стиле модерн
Schreinerei Mayle

Schreinerei Mayle
Schreinerei Mayle
Schreinerei Mayle

Для кухни в стиле модерн можно подобрать необычный фартук из стекла. Он обладает главными достоинствами керамической плитки, такими как прочность и легкость в уходе, но при этом выглядит более утонченно. Стеклянную конструкцию легко монтировать, работы займут всего несколько часов и не потребуют длительной уборки после окончания. 

Цветовую гамму такого фартука на кухне выбирайте на свое усмотрение. Для белого гарнитура подойдет что-то яркое, а для красочной мебели наоборот – сдержанный оттенок фартука. Особенно красиво смотрится подобное решение при включенной подсветке рабочей области, создавая блики.

К недостаткам стеклянного фартука на кухне можно отнести его стоимость и возможное потускнение поверхности со временем. Это связано с известковым налетом от воды, который заметен на стекле. 

Добавьте немного гламура

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces Кухня в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Шикарный фартук на кухне можно соорудить с помощью зеркальных элементов. Этот вариант отделки рабочей зоны встречается не так часто, ведь он требует тщательного подхода и идеальных просчетов. Безусловно, зеркальный фартук станет центральным акцентом комнаты, он отвлечет внимание от несовершенного гарнитура и скромной мебели. Но сам при этом требует постоянного ухода, ведь зеркальная поверхность склонна к заметным загрязнениям. 

Зеркальный фартук наполняет кухню светом и зрительно расширяет пространство, он может скорректировать неровности стены и усовершенствовать дизайн. Но учтите, что такая поверхность отражает не только вас, но и все, что стоит на столе, так что может создаваться впечатление беспорядка на кухне. 

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Пластиковые панели – рациональный выбор

The Original British Standard Kitchen British Standard by Plain English Кухня в стиле кантри Дерево Черный
British Standard by Plain English

The Original British Standard Kitchen

British Standard by Plain English
British Standard by Plain English
British Standard by Plain English

Использование пластика для создания стильного фартука на кухне – рациональный и доступный вариант. Сегодня названный материал производится с соблюдением высоких стандартов качества и обладает отличными свойствами. Кроме доступной цены, стоит отметить простоту его монтажа, легкость в уходе и огромное разнообразие фактуры и цветов. Применив капельку фантазии, с пластиковыми панелями можно превратить кухню в настоящий шедевр дизайнерского искусства. 

На фото мы видим фартук из двух видов пластиковых материалов, которые визуально зонируют стену и гармонично сочетаются с мебелью. 

Штукатурка творит чудеса

Cocinas con Curvatura como Diseño Innovador por Cucine Cassandra, Decoration Digest blog Decoration Digest blog Кухня в стиле модерн
Decoration Digest blog

Decoration Digest blog
Decoration Digest blog
Decoration Digest blog

Очень необычно смотрится фартук на кухне из штукатурки. Этот вариант удобен, если вы решили сделать одинаковую отделку на всей стене у рабочей зоны. Штукатурка считается экологичным материалом, она легко наносится и способна придать поверхности любую желаемую фактуру. Ее рекомендуют использовать для стен с неровностями, чтобы снивелировать последние. Декоративная штукатурка отлично поддается влажной уборке, она не впитывает запахи и загрязнение, которые так свойственны для кухни. 

Детальнее о разновидностях этого отделочного материала можно узнать в Книге идей Виды декоративной штукатурки.

Просто и со вкусом

homify Кухня в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Интересный вариант фартука на кухне можно сделать без лишних сложностей. Достаточно использовать для стены такую же керамическую плитку, как и для пола. Это сразу же сделает дизайн кухонного помещения целостным и необычным. Особенно, если с белым гарнитуром сочетать цветную плитку, как показано на фото.

Каменная отделка кухонного фартука

View from the Utility PAN|brasilia UK Ltd Кухни в эклектичном стиле
PAN|brasilia UK Ltd

View from the Utility

PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd
PAN|brasilia UK Ltd

На современным кухнях встречаются фартуки из камня. Это один из самых дорогих вариантов, даже при условии использования искусственного аналога. Но результат однозначно вас порадует – фартук на кухне будет выглядеть фундаментально и очень солидно.

Каменная отделка обычно используется в сочетании с другими элементами из камня, такими как столешница и пол. Это практичный подход, ведь камень прослужит вам не одно десятилетие. Поэтому отнеситесь к выбору материала осознано, потому что демонтаж подобного фартука на кухне – занятие трудоемкое и пыльное.

Игра на контрастах

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Фартук на кухне может быть довольно интересным, если он сочетает контрастные оттенки одного материала. Можно придумать любые конфигурации из плитки или пластика, дерева или камня. Не бойтесь экспериментировать и результат превзойдет ваши ожидания. 

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А какой фартук на кухне понравился вам?

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