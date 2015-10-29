Фартук на кухне – яркие примеры

В интерьере современной кухни важно все – и мебель, и отделка стен, и оформление окон. Позаботившись об удобстве рабочей зоны, уделите особое внимание кухонному фартуку.

Так принято называть зону над столешницей, которая бывает разной по своему размеру и дизайну. Она может растянутся до самого потолка, а иногда заканчивается у начала навесных конструкций кухонного гарнитура.

Главное предназначение фартука – это защита стены от негативного воздействия воды, брызг жира и прочих неблагоприятных моментов, возникающих во время использования комнаты по ее прямому назначению. Поэтому, кроме безусловных эстетических характеристик, фартук на кухне должен быть прочным и надежным. Он будет подвергаться постоянному влиянию высоких температур и влажности, так что первое, о чем нужно позаботиться – это выбор правильного материала для его создания.

Сегодня чаще всего встречается фартук на кухне из керамической плитки, стекла, пластиковых панелей и зеркальных элементов. Оригинальный дизайн помещения может подразумевать наличие фартука из других материалов, таких как дерево, камень, штукатурка или металл. У каждого из приведенных вариантов есть свои достоинства и слабые стороны, поэтому нужно взвесить все за и против .

Несколько привлекательных и практичных примеров кухонных фартуков мы уже подобрали для вас и с удовольствием расскажем о них подробнее.