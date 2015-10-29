Фартук на кухне – яркие примеры

В интерьере современной кухни важно все – и мебель, и отделка стен, и оформление окон. Позаботившись об удобстве рабочей зоны, уделите особое внимание кухонному фартуку.
Так принято называть зону над столешницей, которая бывает разной по своему размеру и дизайну. Она может растянутся до самого потолка, а иногда заканчивается у начала навесных конструкций кухонного гарнитура.
Главное предназначение фартука – это защита стены от негативного воздействия воды, брызг жира и прочих неблагоприятных моментов, возникающих во время использования комнаты по ее прямому назначению. Поэтому, кроме безусловных эстетических характеристик, фартук на кухне должен быть прочным и надежным. Он будет подвергаться постоянному влиянию высоких температур и влажности, так что первое, о чем нужно позаботиться – это выбор правильного материала для его создания.
Сегодня чаще всего встречается фартук на кухне из керамической плитки, стекла, пластиковых панелей и зеркальных элементов. Оригинальный дизайн помещения может подразумевать наличие фартука из других материалов, таких как дерево, камень, штукатурка или металл. У каждого из приведенных вариантов есть свои достоинства и слабые стороны, поэтому нужно взвесить все
за и
против.
Несколько привлекательных и практичных примеров кухонных фартуков мы уже подобрали для вас и с удовольствием расскажем о них подробнее.
Дерево используется в интерьере кухни не так часто, как керамика. Но при грамотном подходе к данному типу отделки оно может стать достойным украшением комнаты.
Кухонный фартук на кухне может содержать деревянные элементы, если соблюдены несколько условий. Материал качественный, обработан специальными влагоотталкивающими веществами и гармонирует с общим дизайнерским настроем. Если вы готовы следить за чистотой такого фартука и обеспечивать достойный уход за деревянной поверхностью – тогда смело реализуйте подобную идею. Этот вариант недорогой и смотрится в интерьере кухни очень презентабельно и уютно.
Отделка кухонного фартука керамической плиткой – это самый распространенный на сегодня вариант. Он идеально подходит для помещений любой стилистики и размера. Учитывая огромный ассортимент плитки в магазинах, каждый сможет подобрать удачный образец. И, что немаловажно, ценовая политика также достаточно гибкая, поэтому отделка кухонного фартука керамикой может оказаться довольно бюджетным вариантом.
Не бойтесь ярких акцентов на кухне – пусть фартук над рабочей поверхностью наполняет пространство оптимизмом и красками.
Современные дизайнеры убеждены, что цвет – это основа любого интерьера. Именно поэтому, подбирая стилистику фартука на кухне, продумайте его оттенок. Если вы уже определили гамму для оформления кухонной комнаты, то фартук создавайте в ее рамках. На фото отлично продемонстрировано данное правило. Бело-красные мотивы кухни гармонируют с ярким фартуком над рабочей зоной. Для достижения его дополнительной привлекательности, плитка уложена под углом.Так фартук на кухне выглядит более стильно и красочно.
Мечтаете об эффектном фартуке на кухне? Попробуйте воспользоваться для его создания следующим советом. Подберите плитку одинакового размера и фактуры, но отличающуюся по цвету. Далее комбинируйте разные элементы керамики, разрезав плитку по диагонали. В результате вы увидите потрясающую картину, где правит балом четкая геометрия. Такой фартук на кухне сделает ярким даже самый скромный интерьер. Единственное неудобство – это дополнительно затраченное время на разрез плитки. Но будьте уверены, что ваши труды окупятся сторицей, и оригинальный геометрический фартук на кухне будет радовать долгие годы своей красотой и практичностью.
Для кухни в стиле модерн можно подобрать необычный фартук из стекла. Он обладает главными достоинствами керамической плитки, такими как прочность и легкость в уходе, но при этом выглядит более утонченно. Стеклянную конструкцию легко монтировать, работы займут всего несколько часов и не потребуют длительной уборки после окончания.
Цветовую гамму такого фартука на кухне выбирайте на свое усмотрение. Для белого гарнитура подойдет что-то яркое, а для красочной мебели наоборот – сдержанный оттенок фартука. Особенно красиво смотрится подобное решение при включенной подсветке рабочей области, создавая блики.
К недостаткам стеклянного фартука на кухне можно отнести его стоимость и возможное потускнение поверхности со временем. Это связано с известковым налетом от воды, который заметен на стекле.
Шикарный фартук на кухне можно соорудить с помощью зеркальных элементов. Этот вариант отделки рабочей зоны встречается не так часто, ведь он требует тщательного подхода и идеальных просчетов. Безусловно, зеркальный фартук станет центральным акцентом комнаты, он отвлечет внимание от несовершенного гарнитура и скромной мебели. Но сам при этом требует постоянного ухода, ведь зеркальная поверхность склонна к заметным загрязнениям.
Зеркальный фартук наполняет кухню светом и зрительно расширяет пространство, он может скорректировать неровности стены и усовершенствовать дизайн. Но учтите, что такая поверхность отражает не только вас, но и все, что стоит на столе, так что может создаваться впечатление беспорядка на кухне.
Использование пластика для создания стильного фартука на кухне – рациональный и доступный вариант. Сегодня названный материал производится с соблюдением высоких стандартов качества и обладает отличными свойствами. Кроме доступной цены, стоит отметить простоту его монтажа, легкость в уходе и огромное разнообразие фактуры и цветов. Применив капельку фантазии, с пластиковыми панелями можно превратить кухню в настоящий шедевр дизайнерского искусства.
На фото мы видим фартук из двух видов пластиковых материалов, которые визуально зонируют стену и гармонично сочетаются с мебелью.
Очень необычно смотрится фартук на кухне из штукатурки. Этот вариант удобен, если вы решили сделать одинаковую отделку на всей стене у рабочей зоны. Штукатурка считается экологичным материалом, она легко наносится и способна придать поверхности любую желаемую фактуру. Ее рекомендуют использовать для стен с неровностями, чтобы снивелировать последние. Декоративная штукатурка отлично поддается влажной уборке, она не впитывает запахи и загрязнение, которые так свойственны для кухни.
Детальнее о разновидностях этого отделочного материала можно узнать в Книге идей
Виды декоративной штукатурки.
Интересный вариант фартука на кухне можно сделать без лишних сложностей. Достаточно использовать для стены такую же керамическую плитку, как и для пола. Это сразу же сделает дизайн кухонного помещения целостным и необычным. Особенно, если с белым гарнитуром сочетать цветную плитку, как показано на фото.
На современным кухнях встречаются фартуки из камня. Это один из самых дорогих вариантов, даже при условии использования искусственного аналога. Но результат однозначно вас порадует – фартук на кухне будет выглядеть фундаментально и очень солидно.
Каменная отделка обычно используется в сочетании с другими элементами из камня, такими как столешница и пол. Это практичный подход, ведь камень прослужит вам не одно десятилетие. Поэтому отнеситесь к выбору материала осознано, потому что демонтаж подобного фартука на кухне – занятие трудоемкое и пыльное.