Что представляет собой слово принт, что за ним кроется? Принт означает просто печать. Печать может быть сделана на ткани, на бумаге, рисунок можно выбить на коже, также ею является и окрашенная шерсть. Существует множество способов того, как нанести графический рисунок на поверхность. Благодаря этому открывается широчайший простор использования принтов.
Узоры и принты считаются одними из важнейших частей интерьера. С их помощью значительно преображается интерьер, он становится насыщенным и ярким, они создают подходящее для вас настроение и индивидуальную атмосферу в квартире или доме. Даже может визуально измениться геометрия помещения. Принты в интерьере могут использоваться на полу, на стенах, на потолке и мебели. Они бывают романтичными, нежными, яркими, креативными, спокойными, утонченными и экстравагантными. То есть выбор огромен и вы найдете то, что нужно.
В данной статье рассмотрены виды и варианты использования печати. Вы узнаете, какие бывают принты в интерьере, как их использовать.
Если вам нравится самовыражаться путем искусства, то смело реализуйте потенциал в своем доме. Создайте любую идею, сделайте эскиз и в специализированном учреждении можете заказать печатное панно. Вы можете выбрать и любой размер – от самого маленького до большого. Такое панно будет представлять что-то среднее между фотообоями и обоями, но с личным, эксклюзивным дизайном.
При использовании узоров интерьеру придается домашний уют, гармония и изысканность. Такое художественное решение сделает комнату оригинальной. С помощью принтов помещение может или визуально увеличиться, или уменьшиться, ему можно добавить объем. При применении вертикальных полосок комната станет зрительно выше. Для придания ширины нужны горизонтальные полоски. Крупные узоры подойдут только для большой комнаты, так как они могут уменьшить пространство. Мелкие рисунки наоборот визуально увеличивают его. Хорошо сочетаются большие и маленькие принты между собой, если крупный рисунок будет располагаться на больших поверхностях (к примеру, шторы, пол, стены), а маленький узор на небольшой площади.
Хотелось бы подробнее остановиться именно на данном виде принтов, поскольку именно ботанические принты все чаще используются в интерьере, так как привносят в него частичку природы. Листья, веточки, плоды, цветы, стебли – все это создает особую атмосферу в доме.
Вне зависимости от того, в каком стиле сделан интерьер, изящный вид растений в рамке всегда украсит комнату и найдет свое место в ней. Если вы найдете старую книгу с изображениями растений, то вы станете обладателем винтажного декора. Если таких вещей в доме нет, то подойдут открытки или картины с флористическими мотивами. К примеру, картину можно оформить так – ботанический принт дополнить гербарием. Книгу можно еще заменить искусственно состаренной бумагой, на которую наносится современная цифровая печать. При желании так можно украсить всю поверхность стены. Для паспарту подойдет мешковина и натуральный лен, такие натуральные ткани лишь подчеркивают природные мотивы.
Обои или просто поверхность стен с рисунком растений хорошо подойдут для интерьера в эко-стиле, особенно в рабочем кабинете или для детской школьника. К стене можно еще добавить плакат, по которому отлично будет изучать строение цветов и растений. Помните, что ботанические принты буквально оживают в окружении цветов в вазах и вазонов.
Цветочные принты помогут сделать интерьер более жизнерадостным. Не нужно скупиться на цвета, так как в такой тематике с ними невозможно переусердствовать. Если вы остановились на флористических мотивах (для текстиля на окнах или для диванных подушек), то пусть они будут максимально красочными. Цветочные принты подходят почти для любого стиля интерьера, исключением может стать только строгий минимализм и хай-тек. Такие узоры больше всего подходят для использования на стенах и текстильных аксессуарах. Чтобы помещение не было перегруженным, не нужно создавать такой рисунок на каждой стене, достаточно будет одной стены, а остальное следует оформить нейтрально.
Особую популярность на сегодняшний день получили именно графические принты в интерьере. Они представлены в виде слоганов, цитат и фраз. Такие принты иногда оформляют в рамке или же пишут просто на поверхности стены и мебели. Старайтесь контролировать смысл тех фраз, которыми будет наполняться ваш дом, так как они все же имеют определенное влияние.
Принты в интерьере могут быть созданы специально в тематику какого-либо праздника. В таких случаях их обычно располагают на стене, на самом видном месте. К примеру, на данном фото принты созданы в новогодней тематике. Присутствует не только изображение, но и графический принт. Такие узоры на стене будут радовать не только детей, но и взрослых.
Люди всегда стремились быть ближе к природе. С появлением современных тенденций это стремление стало еще больше. Имея квартиры, люди стараются их заполнить чем-то натуральным и естественным. Животные принты в интерьере всегда найдут для себя укромное место. Особенно хорошо они смотрятся на ткани.
Живо и эффектно всегда выглядит окрас зебры. Один из элементов декора можно оформить только таким образом. Благодаря такому принту интерьер получит новый облик. Шкура зебры с черно-белыми полосками хорошо подойдет монохромному интерьеру, добавит ему яркости даже без применения других цветов. Дополнить ее может миниатюра на стене, обивка кресла и пара подушек с таким же принтом. Помните, что в подобных случаях дополнительные декоративные акценты не нужны, иначе помещение будет выглядеть слишком перегружено. Фон подбирайте максимально нейтральный.
Заметьте, что принты можно использовать не только на стенах и подобных поверхностях. Для этого также подходит и пол. Вы можете выбрать плитку с интересными узорами, ковровое покрытие с геометрическим рисунком, подходящим по тону к мебели. Не должно быть никаких контрастов. Сыграйте не на контрасте, а на вертикальной и горизонтальной плоскостях. Идентичный в двух случаях будет выглядеть совсем по-разному.
Таким образом, вы узнали, что принты в интерьере являются просто незаменимыми элементами декора. Из всех предложенных вариантов вы можете выбрать что-то, что подойдет именно для вашего интерьера. Какой бы вы принт и способ нанесения не выбрали бы, помните, что это ваш дом, и вы знаете лучше всех, как его оформить. Но советы дизайнера также можно использовать. Главное – не бойтесь экспериментировать, чтобы интерьер дома не стал скучным.