Что представляет собой слово принт, что за ним кроется? Принт означает просто печать. Печать может быть сделана на ткани, на бумаге, рисунок можно выбить на коже, также ею является и окрашенная шерсть. Существует множество способов того, как нанести графический рисунок на поверхность. Благодаря этому открывается широчайший простор использования принтов.

Узоры и принты считаются одними из важнейших частей интерьера. С их помощью значительно преображается интерьер, он становится насыщенным и ярким, они создают подходящее для вас настроение и индивидуальную атмосферу в квартире или доме. Даже может визуально измениться геометрия помещения. Принты в интерьере могут использоваться на полу, на стенах, на потолке и мебели. Они бывают романтичными, нежными, яркими, креативными, спокойными, утонченными и экстравагантными. То есть выбор огромен и вы найдете то, что нужно.

В данной статье рассмотрены виды и варианты использования печати. Вы узнаете, какие бывают принты в интерьере, как их использовать.