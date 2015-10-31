Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Принты в интерьере

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
ALGAS MARINAS, LA CASA DE LOS CUADROS LA CASA DE LOS CUADROS Стены и пол в средиземноморском стиле
Loading admin actions …

Что представляет собой слово принт, что за ним кроется? Принт означает просто печать. Печать может быть сделана на ткани, на бумаге, рисунок можно выбить на коже, также ею является и окрашенная шерсть. Существует множество способов того, как нанести графический рисунок на поверхность. Благодаря этому открывается широчайший простор использования принтов. 

Узоры и принты считаются одними из важнейших частей интерьера. С их помощью значительно преображается интерьер, он становится насыщенным и ярким, они создают подходящее для вас настроение и индивидуальную атмосферу в квартире или доме. Даже может визуально измениться геометрия помещения. Принты в интерьере могут использоваться на полу, на стенах, на потолке и мебели. Они бывают романтичными, нежными, яркими, креативными, спокойными, утонченными и экстравагантными. То есть выбор огромен и вы найдете то, что нужно. 

В данной статье рассмотрены виды и варианты использования печати. Вы узнаете, какие бывают принты в интерьере, как их использовать.

Создание индивидуальных шедевров

Illustrationen / Prints , hellicopter hellicopter Произведения искусстваКартины и принты
hellicopter

hellicopter
hellicopter
hellicopter

Если вам нравится самовыражаться путем искусства, то смело реализуйте потенциал в своем доме. Создайте любую идею, сделайте эскиз и в специализированном учреждении можете заказать печатное панно. Вы можете выбрать и любой размер – от самого маленького до большого. Такое панно будет представлять что-то среднее между фотообоями и обоями, но с личным, эксклюзивным дизайном.

Особенности принтов и их применение

QUAND LA PEINTURE SUR VERRE DEVIENT TABLEAU, Verre et Vitrail Verre et Vitrail Произведения искусстваКартины и принты
Verre et Vitrail

Verre et Vitrail
Verre et Vitrail
Verre et Vitrail

При использовании узоров интерьеру придается домашний уют, гармония и изысканность. Такое художественное решение сделает комнату оригинальной. С помощью принтов помещение может или визуально увеличиться, или уменьшиться, ему можно добавить объем. При применении вертикальных полосок комната станет зрительно выше. Для придания ширины нужны горизонтальные полоски. Крупные узоры подойдут только для большой комнаты, так как они могут уменьшить пространство. Мелкие рисунки наоборот визуально увеличивают его. Хорошо сочетаются большие и маленькие принты между собой, если крупный рисунок будет располагаться на больших поверхностях (к примеру, шторы, пол, стены), а маленький узор на небольшой площади.

Ботанические принты на картинах

ALGAS MARINAS, LA CASA DE LOS CUADROS LA CASA DE LOS CUADROS Стены и пол в средиземноморском стиле
LA CASA DE LOS CUADROS

LA CASA DE LOS CUADROS
LA CASA DE LOS CUADROS
LA CASA DE LOS CUADROS

Хотелось бы подробнее остановиться именно на данном виде принтов, поскольку именно ботанические принты все чаще используются в интерьере, так как привносят в него частичку природы. Листья, веточки, плоды, цветы, стебли – все это создает особую атмосферу в доме. 

Вне зависимости от того, в каком стиле сделан интерьер, изящный вид растений в рамке всегда украсит комнату и найдет свое место в ней. Если вы найдете старую книгу с изображениями растений, то вы станете обладателем винтажного декора. Если таких вещей в доме нет, то подойдут открытки или картины с флористическими мотивами. К примеру, картину можно оформить так – ботанический принт дополнить гербарием. Книгу можно еще заменить искусственно состаренной бумагой, на которую наносится современная цифровая печать. При желании так можно украсить всю поверхность стены. Для паспарту подойдет мешковина и натуральный лен, такие натуральные ткани лишь подчеркивают природные мотивы.

Ботанические узоры на стене

Lara Costafreda, Bloompapers Bloompapers Стены и полОбои Бумага Зеленый
Bloompapers

Bloompapers
Bloompapers
Bloompapers

Обои или просто поверхность стен с рисунком растений хорошо подойдут для интерьера в эко-стиле, особенно в рабочем кабинете или для детской школьника. К стене можно еще добавить плакат, по которому отлично будет изучать строение цветов и растений. Помните, что ботанические принты буквально оживают в окружении цветов в вазах и вазонов.

Веселье и радость – цветочные принты

Интерьер квартиры 80 м2, Apolonov Interiors Apolonov Interiors Стены и полКартины и рамы
Apolonov Interiors

Интерьер квартиры 80 м2

Apolonov Interiors
Apolonov Interiors
Apolonov Interiors

Цветочные принты помогут сделать интерьер более жизнерадостным. Не нужно скупиться на цвета, так как в такой тематике с ними невозможно переусердствовать. Если вы остановились на флористических мотивах (для текстиля на окнах или для диванных подушек), то пусть они будут максимально красочными. Цветочные принты подходят почти для любого стиля интерьера, исключением может стать только строгий минимализм и хай-тек. Такие узоры больше всего подходят для использования на стенах и текстильных аксессуарах. Чтобы помещение не было перегруженным, не нужно создавать такой рисунок на каждой стене, достаточно будет одной стены, а остальное следует оформить нейтрально.

Графические принты

Карта мира из надписей (укрупненно) Rebel Walls Russia Стены и полОбои
Rebel Walls Russia

Карта мира из надписей (укрупненно)

Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia
Rebel Walls Russia

Особую популярность на сегодняшний день получили именно графические принты в интерьере. Они представлены в виде слоганов, цитат и фраз. Такие принты иногда оформляют в рамке или же пишут просто на поверхности стены и мебели. Старайтесь контролировать смысл тех фраз, которыми будет наполняться ваш дом, так как они все же имеют определенное влияние.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Праздничные принты

Reindeer presents Christmas decoration wall sticker Vinyl Impression Стены и полНастенный декор
Vinyl Impression

Reindeer presents Christmas decoration wall sticker

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

Принты в интерьере могут быть созданы специально в тематику какого-либо праздника. В таких случаях их обычно располагают на стене, на самом видном месте. К примеру, на данном фото принты созданы в новогодней тематике. Присутствует не только изображение, но и графический принт. Такие узоры на стене будут радовать не только детей, но и взрослых.

Животные принты

Tapis Zèbre, Leone edition Leone edition Стены и полКовры и ковровые покрытия Шерсть Черный
Leone edition

Leone edition
Leone edition
Leone edition

Люди всегда стремились быть ближе к природе. С появлением современных тенденций это стремление стало еще больше. Имея квартиры, люди стараются их заполнить чем-то натуральным и естественным. Животные принты в интерьере всегда найдут для себя укромное место. Особенно хорошо они смотрятся на ткани. 

Живо и эффектно всегда выглядит окрас зебры. Один из элементов декора можно оформить только таким образом. Благодаря такому принту интерьер получит новый облик. Шкура зебры с черно-белыми полосками хорошо подойдет монохромному интерьеру, добавит ему яркости даже без применения других цветов. Дополнить ее может миниатюра на стене, обивка кресла и пара подушек с таким же принтом. Помните, что в подобных случаях дополнительные декоративные акценты не нужны, иначе помещение будет выглядеть слишком перегружено. Фон подбирайте максимально нейтральный.

Напольные принты

Апартаменты TriBeCa в стилистике Ар Деко Anna Clark Interiors Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
Anna Clark Interiors

Апартаменты TriBeCa в стилистике Ар Деко

Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors
Anna Clark Interiors

Заметьте, что принты можно использовать не только на стенах и подобных поверхностях. Для этого также подходит и пол. Вы можете выбрать плитку с интересными узорами, ковровое покрытие с геометрическим рисунком, подходящим по тону к мебели. Не должно быть никаких контрастов. Сыграйте не на контрасте, а на вертикальной и горизонтальной плоскостях. Идентичный в двух случаях будет выглядеть совсем по-разному.

Принты в интерьере

Калейдоскоп Наталия Миронова Произведения искусстваКартины и принты
Наталия Миронова

Калейдоскоп

Наталия Миронова
Наталия Миронова
Наталия Миронова

Таким образом, вы узнали, что принты в интерьере являются просто незаменимыми элементами декора. Из всех предложенных вариантов вы можете выбрать что-то, что подойдет именно для вашего интерьера. Какой бы вы принт и способ нанесения не выбрали бы, помните, что это ваш дом, и вы знаете лучше всех, как его оформить. Но советы дизайнера также можно использовать. Главное – не бойтесь экспериментировать, чтобы интерьер дома не стал скучным.

Банный дом в стиле люкс

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо