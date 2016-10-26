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Проект деревянного дома из бруса в стиле Райта

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homify Дома в стиле минимализм
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Дома «в стиле Райта» уже давно завоевали сердца почитателей лаконичной и функциональной архитектуры. Основанный на этих идеях прием так называемого свободного плана вошел в число средств, используемых всеми направлениями современного зодчества. Наша новая книга идей призвана рассказать читателю об особенностях этого направления в архитектуре на примере одной из работ студии WAY-PROJECTARCHITECTURE & DESIGN.

Новаторство набирает популярность

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект дома в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

Фрэнк Ллойд Райт — американский архитектор-новатор, сделавший для развития современной архитектуры больше, чем кто либо другой. Именно он оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX века, создав «органическую архитектуру» и пропагандируя открытый план. Райтом была сформулирована идея непрерывности архитектурного пространства, противопоставляемая артикуляции, подчеркнутому выделению частей в классической архитектуре. Однако влияние Райта выходит далеко за пределы основанного им направления. Повсеместно профессионалы всего мира черпают вдохновение в его работах, создавая при этом новые архитектурные шедевры.

Органичность с природой

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект дома в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

«Стиль прерий» Райта не зря так называется, ведь его прообразом стали бескрайние степи Великих равнин США. Эти постройки почерпнули свою горизонтальную направленность и некоторую приземистость именно в идеальных стелящихся линиях, созданных самой природой. Органичность ландшафта с постройкой стирает границы с тем, что было создано руками человека.

Проект деревянного дома из бруса с террасой предполагает наличие двух входов: со стороны главного фасада и с гаража. Такой вариант в последнее время используется довольно часто, а жители могут выбирать, каким из входов им воспользоваться удобнее в конкретный момент.

Идеальная геометрия

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект деревянного дома из бруса с террасой в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

Отдельного внимания заслуживает крыша дома. Ее особенностью стала сегментированность, где снова горизонтальные линии самой крыши и межэтажного покрытия делят здание на вытянутые сегменты. Для визуальной поддержки используются колонны, что дарит ощущение вертикально-горизонтального деления. Может создастся впечатление, что дом создан из нескольких цельных блоков. 

Философия в архитектуре

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект дома в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

Мотивы восточных храмов создают особый антураж: мы видим навесные парящие крыши, выходящие далеко за пределы основного фундамента. Именно поэтому такие постройки практически всегда оснащены террасами и длинными балконами. Лаконичный дизайн, надёжность и продуманность до миллиметра – вот что отличает этот проект дома из бруса с террасой от других построек.

Предлагаем изучить книгу идей, посвященную подражанию европейской архитектуре в Японии.

Цвет и материал имеют значение

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект дома в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

В плане цветовых решений, стиль опирается на минимализм — нейтральный, спокойный и сдержанный. Чаще всего встречаются нейтрально воспринимающиеся глазом природные оттенки, такие как белый, серый, песочный и коричневый. В действительности именно они подчеркивают основные характерные черты направления: угловатость, сегментированность, естественность и простоту. Использование дерева как основного материала привносит в дом особое тепло.

Лаконичный дизайн, надёжность и продуманность

Проект дома в стиле райта homify Дома в стиле минимализм Проект дома в стиле райта
homify

Проект дома в стиле райта

homify
homify
homify

Безусловным условием класса органических стилей является способность вписываться в природу. Поэтому стекло используется как способ отражения пространства вокруг дома. Панорамные окна, таким образом, работают и на архитектуру, и на интерьер, а внутренние площади кажутся при этом больше и получают достаточно количество света.

Территория вокруг дома ориентирована на комфортный отдых и приятные прогулки. Здесь нет буйной растительности и капризных  растений. Перед фасадом расположена комфортная открытая терраса с местом для огня и удобной мягкой мебелью.

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