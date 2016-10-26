Проект деревянного дома из бруса в стиле Райта

«Стиль прерий» Райта не зря так называется, ведь его прообразом стали бескрайние степи Великих равнин США. Эти постройки почерпнули свою горизонтальную направленность и некоторую приземистость именно в идеальных стелящихся линиях, созданных самой природой. Органичность ландшафта с постройкой стирает границы с тем, что было создано руками человека.

Проект деревянного дома из бруса с террасой предполагает наличие двух входов: со стороны главного фасада и с гаража. Такой вариант в последнее время используется довольно часто, а жители могут выбирать, каким из входов им воспользоваться удобнее в конкретный момент.