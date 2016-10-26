Проект деревянного дома из бруса в стиле Райта

Дома «в стиле Райта» уже давно завоевали сердца почитателей лаконичной и функциональной архитектуры. Основанный на этих идеях прием так называемого свободного плана вошел в число средств, используемых всеми направлениями современного зодчества. Наша новая книга идей призвана рассказать читателю об особенностях этого направления в архитектуре на примере одной из работ студии WAY-PROJECTARCHITECTURE & DESIGN.
Фрэнк Ллойд Райт — американский архитектор-новатор, сделавший для развития современной архитектуры больше, чем кто либо другой. Именно он оказал огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX века, создав «органическую архитектуру» и пропагандируя открытый план. Райтом была сформулирована идея непрерывности архитектурного пространства, противопоставляемая артикуляции, подчеркнутому выделению частей в классической архитектуре. Однако влияние Райта выходит далеко за пределы основанного им направления. Повсеместно профессионалы всего мира черпают вдохновение в его работах, создавая при этом новые архитектурные шедевры.
«Стиль прерий» Райта не зря так называется, ведь его прообразом стали бескрайние степи Великих равнин США. Эти постройки почерпнули свою горизонтальную направленность и некоторую приземистость именно в идеальных стелящихся линиях, созданных самой природой. Органичность ландшафта с постройкой стирает границы с тем, что было создано руками человека.
Проект деревянного дома из бруса с террасой предполагает наличие двух входов: со стороны главного фасада и с гаража. Такой вариант в последнее время используется довольно часто, а жители могут выбирать, каким из входов им воспользоваться удобнее в конкретный момент.
Отдельного внимания заслуживает крыша дома. Ее особенностью стала сегментированность, где снова горизонтальные линии самой крыши и межэтажного покрытия делят здание на вытянутые сегменты. Для визуальной поддержки используются колонны, что дарит ощущение вертикально-горизонтального деления. Может создастся впечатление, что дом создан из нескольких цельных блоков.
Мотивы восточных храмов создают особый антураж: мы видим навесные парящие крыши, выходящие далеко за пределы основного фундамента. Именно поэтому такие постройки практически всегда оснащены террасами и длинными балконами. Лаконичный дизайн, надёжность и продуманность до миллиметра – вот что отличает этот проект дома из бруса с террасой от других построек.
Предлагаем изучить книгу идей, посвященную подражанию европейской архитектуре в Японии.
В плане цветовых решений, стиль опирается на минимализм — нейтральный, спокойный и сдержанный. Чаще всего встречаются нейтрально воспринимающиеся глазом природные оттенки, такие как белый, серый, песочный и коричневый. В действительности именно они подчеркивают основные характерные черты направления: угловатость, сегментированность, естественность и простоту. Использование дерева как основного материала привносит в дом особое тепло.
Безусловным условием класса органических стилей является способность вписываться в природу. Поэтому стекло используется как способ отражения пространства вокруг дома. Панорамные окна, таким образом, работают и на архитектуру, и на интерьер, а внутренние площади кажутся при этом больше и получают достаточно количество света.
Территория вокруг дома ориентирована на комфортный отдых и приятные прогулки. Здесь нет буйной растительности и капризных растений. Перед фасадом расположена комфортная открытая терраса с местом для огня и удобной мягкой мебелью.