13 стильных идей для небольших домов

Современный легкий и минималистичный стиль идеально подходит для декорирования небольших помещений, поскольку, прежде всего, дает простор, использует нейтральную, элегантную цветовую гамму, что способствует созданию атмосферы отдыха и покоя. Современные приемы дизайна также способствуют созданию практичных многофункциональных пространств, что очень актуально для компактных помещений. Давайте изучим несколько примеров дизайнерского оформления интерьеров небольших комнат, сочетающих яркий стиль и удобные решения для жизни.
Современная стилистика интерьеров использует очень простые средства для декора, что как нельзя лучше подходит небольшим помещениям, домам и квартирам. Цветовая палитра интерьера строится на базе нейтральных оттенков, натуральных материалов и неброских узоров. Как видите в данном примере теплые оттенки светлой древесины прекрасно сочетаются с гладкими белыми стенами, интерьер не выглядит скучным, хотя оформлен максимально просто.
Натуральные, природные оттенки материалов являются одной из наиболее часто используемых современных тенденций в оформлении интерьеров, поскольку они создают в комнате уютную и приятную атмосферу. Эти цвета придают пространству ощущение покоя и умиротворения, что идеально подходит как для общения, так и для отдыха. С помощью природных оттенков можно создать интерьер естественный и гармоничный, легко достичь баланса цветов.
Вы можете взять за основу интерьера нейтральную светлую гамму или просто белый цвет стен и на этом фоне использовать мебель из дерева, бежевую отделку элементов, теплые тона коричневого и глубину серого цвета.
Чтобы избежать ощущения скованности в небольших комнатах, хорошим решением станет размещение зеркал, расширяющих пространство, придающих глубину комнате и увеличивающих уровень освещенности. Для этого можно оформить стеклянное панно на стене или разместить большое зеркало в раме.
Особый шарм интерьеру придаст использование интересных арт-объектов. Проще всего найти место для такого декора на стене: яркое панно, картина или композиция добавит комнате элегантности и выразит ваш личный стиль жизни.
Оживить интерьер и придать ему свежих красок можно не прибегая к глобальному ремонту. Если базовым для вашего интерьера является нейтральная бежевая или благородно-серая цветовая гамма, достаточно лишь одно-двух ярких предметов, чтобы и обновить весь образ комнаты, и задать стилю нужное направление.
Если вам повезло иметь в квартире отдельный уголок для столовой, его стиль будет определяться балансом между общим оформлением помещений и чем-то особенным, чем вам хотелось бы украсить это гостеприимное пространство. Главный предмет столовой – это конечно же сам обеденный стол, и лучше выбрать модель пропорциональную пространству, простую, но элегантную. Стулья тоже следует подбирать особо тщательно, как по стилю, так и по комфортности использования. Небольшая хитрость от дизайнеров – не обязательно составлять обеденную группу из абсолютно одинаковых стульев. Очень оригинально выглядят стулья одного типа, но различных ярких цветов или еще более смелый эксперимент – столовая в экстравагантном стиле со стульями разного размера и конструкции.
Дубровка.
Даже в очень ограниченном пространстве прихожей можно найти место для декора. Учитывая размеры помещения и тот факт, что большие предметы здесь не поместятся, нужно выбирать вещи максимально элегантные и красивые. Комод из натуральной древесины, строгой формы, нетривиальное настенное панно, привлекающее внимание с самого порога – такие предметы не займут много места, но действительно украсят прихожую.
Торцевая часть длинного и узкого коридора часто остается некрасивым заброшенным углом, слишком тесным для полноценного использования в интерьере. Но для мини-сада здесь вполне подходящее место. Можно сделать небольшой сад камней в японском стиле, используя неприхотливые карликовые растения.
Возможность использовать нейтральную цветовую гамму не подведет в любом интерьере. Что примечательно, оттенки нейтральной палитры хорошо сочетаются друг с другом, поэтому ваш интерьер может быть построен на тонком балансе светло-бежевых, золотисто-охристых, приглушенно-розовых, жемчужно-серых тонов. Такое сочетание полутонов в интерьере помогает придать глубину и разноплановость обстановке. И – словно искорки, можно использовать точечные вкрапления ярких деталей, например, кораллово-алую панель для нейтрально-оформленной кухни.
Если несмотря на то, что дом мал, вам посчастливилось иметь балкон или небольшую террасу под окнами, можно использовать это пространство по максимуму, сделав особым украшением интерьера. С помощью уютного текстиля и садовой мебели, сделайте этот уголок комфортным для отдыха. Ковры, подушки, мягкий плед – эти детали придадут домашнее ощущение покоя и гостеприимства, а зелень в напольных вазах подарит ощущение близости природы.
Эта спальня играет разными оттенками серого цвета, элегантна и сдержанна, что идеально подходит для отдыха. Бетонная фактура стен дает ощущение безопасности и надежности, а большое панорамное окно позволяет расширить границы пространства.
Залогом успеха при оборудовании ванной комнаты станет грамотная планировка пространства и расположение предметов. Таким образом вы сможете учесть все особенности вашего помещения и найти место для каждого элемента. Прозрачная перегородка для душевой кабины невесома, не уменьшает границы маленькой ванной комнаты и отлично сочетается с деревянной и бетонной отделкой. Ярким акцентом может стать узор плитки, придавая помещению ванной комнаты особую роскошь.
Отличный вариант, чтобы слегка отделить зоны открытого пространства – это использование различных напольных покрытий и отделки стен. Таким образом вам не понадобится воздвигать основательные перегородки, лишь визуально подчеркивая границы каждой части в комнате.
Замкнутое пространство без окон можно сделать более легким и эффектным с помощью небольшой оптической иллюзии: настенного панно с уходящей вдаль перспективой или фотообоями. В представленном примере комната оформлена в сочетаниях старинных элементов декора с современными деталями и индустриальной стилисткой аксессуаров. А настенное панно словно приглашает в путешествие по коридорам средневекового замка.
Еще больше возможностей для декора таких помещений: 6 ярких идей для комнаты без окон.