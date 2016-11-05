13 стильных идей для небольших домов

Натуральные, природные оттенки материалов являются одной из наиболее часто используемых современных тенденций в оформлении интерьеров, поскольку они создают в комнате уютную и приятную атмосферу. Эти цвета придают пространству ощущение покоя и умиротворения, что идеально подходит как для общения, так и для отдыха. С помощью природных оттенков можно создать интерьер естественный и гармоничный, легко достичь баланса цветов.

Вы можете взять за основу интерьера нейтральную светлую гамму или просто белый цвет стен и на этом фоне использовать мебель из дерева, бежевую отделку элементов, теплые тона коричневого и глубину серого цвета.