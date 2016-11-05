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13 стильных идей для небольших домов

Перла Вереника Перла Вереника
38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
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Современный легкий и минималистичный стиль идеально подходит для декорирования небольших помещений, поскольку, прежде всего, дает простор, использует нейтральную, элегантную цветовую гамму, что способствует созданию атмосферы отдыха и покоя. Современные приемы дизайна также способствуют созданию практичных многофункциональных пространств, что очень актуально для компактных помещений. Давайте изучим несколько примеров дизайнерского оформления интерьеров небольших комнат, сочетающих яркий стиль и удобные решения для жизни. 

1. Простота – лучшее украшение для небольшого дома

Evergreen, Officina design Officina design Столовая комната в стиле модерн Эффект древесины
Officina design

Officina design
Officina design
Officina design

Современная стилистика интерьеров использует очень простые средства для декора, что как нельзя лучше подходит небольшим помещениям, домам и квартирам. Цветовая палитра интерьера строится на базе нейтральных оттенков, натуральных материалов и неброских узоров. Как видите в данном примере теплые оттенки светлой древесины прекрасно сочетаются с гладкими белыми стенами, интерьер не выглядит скучным, хотя оформлен максимально просто.

2. Использование природных оттенков

Wrocław / Maślice, mieszkanie - 43m2, razoo-architekci razoo-architekci Гостиная в скандинавском стиле
razoo-architekci

razoo-architekci
razoo-architekci
razoo-architekci

Натуральные, природные оттенки материалов являются одной из наиболее часто используемых современных тенденций в оформлении интерьеров, поскольку они создают в комнате уютную и приятную атмосферу. Эти цвета придают пространству ощущение покоя и умиротворения, что идеально подходит как для общения, так и для отдыха. С помощью природных оттенков можно создать интерьер естественный и гармоничный, легко достичь баланса цветов. 

Вы можете взять за основу интерьера нейтральную светлую гамму или просто белый цвет стен и на этом фоне использовать мебель из дерева, бежевую отделку элементов, теплые тона коричневого и глубину серого цвета. 

3. Зеркала и элементы искусства в интерьере

homify Гостиная в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Чтобы избежать ощущения скованности в небольших комнатах, хорошим решением станет размещение зеркал, расширяющих пространство, придающих глубину комнате и увеличивающих уровень освещенности. Для этого можно оформить стеклянное панно на стене или разместить большое зеркало в раме. 

Особый шарм интерьеру придаст использование интересных арт-объектов. Проще всего найти место для такого декора на стене: яркое панно, картина или композиция добавит комнате элегантности и выразит ваш личный стиль жизни. 

4. Яркие акценты

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt Гостиная в скандинавском стиле
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

Оживить интерьер и придать ему свежих красок можно не прибегая к глобальному ремонту. Если базовым для вашего интерьера является нейтральная бежевая или благородно-серая цветовая гамма, достаточно лишь одно-двух ярких предметов, чтобы и обновить весь образ комнаты, и задать стилю нужное направление. 

5. Простое убранство столовой

homify Столовая комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если вам повезло иметь в квартире отдельный уголок для столовой, его стиль будет определяться балансом между общим оформлением помещений и чем-то особенным, чем вам хотелось бы украсить это гостеприимное пространство. Главный предмет столовой – это конечно же сам обеденный стол, и лучше выбрать модель пропорциональную пространству, простую, но элегантную. Стулья тоже следует подбирать особо тщательно, как по стилю, так и по комфортности использования. Небольшая хитрость от дизайнеров – не обязательно составлять обеденную группу из абсолютно одинаковых стульев. Очень оригинально выглядят стулья одного типа, но различных ярких цветов или еще более смелый эксперимент – столовая в экстравагантном стиле со стульями разного размера и конструкции. 

6. Точечный декор пространства прихожей

Проект квартиры ЖК "Дубровка"., Александра Петропавловская Александра Петропавловская Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Александра Петропавловская

Проект квартиры ЖК Дубровка.

Александра Петропавловская
Александра Петропавловская
Александра Петропавловская

Даже в очень ограниченном пространстве прихожей можно найти место для декора. Учитывая размеры помещения и тот факт, что большие предметы здесь не поместятся, нужно выбирать вещи максимально элегантные и красивые. Комод из натуральной древесины, строгой формы, нетривиальное настенное панно, привлекающее внимание  с самого порога – такие предметы не займут много места, но действительно украсят прихожую.

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7. Мини-сад в уголке

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

Торцевая часть  длинного и узкого коридора часто остается некрасивым заброшенным углом, слишком тесным для полноценного использования в интерьере. Но для мини-сада здесь вполне подходящее место. Можно сделать небольшой сад камней в японском стиле, используя неприхотливые карликовые растения. 

8. Современное оформление кухни

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Кухня в стиле модерн
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Возможность использовать нейтральную цветовую гамму не подведет в любом интерьере. Что примечательно, оттенки нейтральной палитры хорошо сочетаются друг с другом, поэтому ваш интерьер может быть построен на тонком  балансе светло-бежевых, золотисто-охристых, приглушенно-розовых, жемчужно-серых тонов. Такое сочетание полутонов в интерьере помогает придать глубину и разноплановость обстановке. И – словно искорки, можно использовать точечные вкрапления ярких деталей, например, кораллово-алую панель для нейтрально-оформленной кухни. 

9. Балкон или небольшая терраса

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa Балкон и терраса в стиле модерн
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

Если несмотря на то, что дом мал, вам посчастливилось иметь балкон или небольшую террасу под окнами, можно использовать это пространство по максимуму, сделав особым украшением интерьера. С помощью уютного текстиля и садовой мебели, сделайте этот уголок комфортным для отдыха. Ковры, подушки, мягкий плед – эти детали придадут домашнее ощущение покоя и гостеприимства, а зелень в напольных вазах подарит ощущение близости природы.

10. Индивидуальность стиля

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi Спальня в стиле модерн
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

Эта спальня играет  разными оттенками серого цвета, элегантна и сдержанна, что идеально подходит для отдыха. Бетонная фактура стен дает ощущение безопасности и надежности, а большое панорамное окно позволяет расширить границы пространства. 

11. Планировка ванной комнаты

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

Залогом успеха при оборудовании ванной комнаты станет грамотная планировка пространства и расположение предметов. Таким образом вы сможете учесть все особенности вашего помещения и найти место для каждого элемента. Прозрачная перегородка для душевой кабины невесома, не уменьшает границы маленькой ванной комнаты и отлично сочетается с деревянной и бетонной отделкой. Ярким акцентом может стать узор плитки, придавая помещению ванной комнаты особую роскошь. 

12. Зонирование открытого пространства

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Столовая комната в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Отличный вариант, чтобы слегка отделить зоны открытого пространства – это использование различных напольных покрытий и отделки стен. Таким образом вам не понадобится воздвигать основательные перегородки, лишь визуально подчеркивая границы каждой части в комнате. 

13. Фотообои для комнаты без окон

news, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale Стены и полОбои
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

Замкнутое пространство без окон можно сделать более легким и эффектным с помощью небольшой оптической иллюзии: настенного панно с уходящей вдаль перспективой или фотообоями. В представленном примере комната оформлена в сочетаниях старинных элементов декора с современными деталями и индустриальной стилисткой аксессуаров. А настенное панно словно приглашает в путешествие по коридорам средневекового замка. 

Еще больше возможностей для декора таких помещений: 6 ярких идей для комнаты без окон.

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