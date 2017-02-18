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Декоративные стены: 10 способов стильно разделить пространство

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
homify Стены и пол в стиле кантри ДСП Бежевый
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Архитектура интерьера имеет определенные принципы, которые позволяют достичь хорошего результата. В этой книге идей вы увидите 10 вариантов того, как можно использовать и оформить стену, чтобы разделить определенные помещения или зоны.

1. Мало – это не всегда неэффективно

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Вам не обязательно нужна огромная стена между одной комнатойкомнатой и другой, чтобы достичь желаемого разделения. Небольшая перегородка в виде стены также оптимально подходит. Посмотрите на этот прекрасный пример конструкции, которая прямо в центре разделяет зоны пространства.

2. Средняя стена

homify Стены и пол в стиле кантри ДСП Бежевый
homify

homify
homify
homify

Желая установить границы между одной комнатой, есть довольно распространенный риск, который может привести к ухудшению освещенности и повреждению коммуникаций. Поэтому достаточно сделать невысокую стену, которая не превышает одного метра.

3. Освещение и стена

Vistas del Sol, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Стены и пол в стиле модерн
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Наличие стены означает наличие препятствия свету. Окружающие области сразу будут темнее, чем они уже были. Но можно придать преимущество внутренней стене, добавив к ней подсветку. Посмотрите на пример и получите вдохновение.

4. Зазор между стенами

TREVINO CHABRAND Taller de Arquitectura, TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio Гостиная в стиле модерн
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio
TREVINO.CHABRAND | Architectural Studio

Считается, что стены должны прилегать плотно друг к другу. От этого можно отойти. Поэтому мы предлагаем вам искоренить эту мысль в своем уме, стена может оставить зазор между остальными частями стен, оставшееся пространство можно использовать в декоративных целях.

5. Многофункциональная стена

homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Стена может иметь не просто функцию барьера, но и иметь красивый дизайн с практичной функцией. Взгляните на этот пример, идею дизайнеров. Здесь стена выступает еще в роли и камина, разделяющего пространства.

6. Определение места разделения

House V Serrano Monjaraz Arquitectos Гостиная в стиле модерн
Serrano Monjaraz Arquitectos

House V

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

Также при оформлении внутренней стены не стоит забывать о том, чтобы найти для нее подходящее место. Посмотрите, где такое разделение будет смотреться наиболее эффектно. Например, как на этом фото, хорошо разделить не гостиную и столовую, а предотвратить проникновение взглядов извне.

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7. Обратившись к углам

casa Limonero, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Гостиная в стиле модерн
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Многие боятся использовать внутренние стены из-за того, что будет сильно скрадено свободное пространство. Отчасти это так. Но если разместить такую стену ближе к углу или в самом углу, то вы успешно добавите интересный дизайн, и сохраните пространство.

8. Не забудьте украшение

A HOUSE FOR . . ., mousa / Inspiración Arquitectónica mousa / Inspiración Arquitectónica Гостиная в рустикальном стиле
mousa / Inspiración Arquitectónica

mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica
mousa / Inspiración Arquitectónica

Это очень важно, потому что не все предметы в интерьере могут иметь декор или выполнять его функции. А вот стена как раз таким подходящим объектом и является. Если все стены у вас имеют одну и ту же структуру и цвет, то добавьте что-то акцентное в их вид.

9. Чисто визуальная перегородка

[Casa SD], Wowa Wowa Гостиная в стиле модерн
Wowa

Wowa
Wowa
Wowa

Иногда стена нужна для четкого разделения помещений, но в некоторых случаях она может стать просто нишей, которая обогатит вид интерьера, будет иметь практические функции. К примеру, на этом фото стена весьма привлекательна, а отверстия посередине могут служить полочками.

10. Размеры

House Sauces ARCO Arquitectura Contemporánea Гостиная
ARCO Arquitectura Contemporánea

House Sauces

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

Стоит отметить, что для толщины таких стен и высоты нет определенных стандартов. Все это выбирается, исходя из имеющегося помещения и пожеланий заказчиков.

Ремонт дачного домика 46 квадратов

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