Декоративные стены: 10 способов стильно разделить пространство

Архитектура интерьера имеет определенные принципы, которые позволяют достичь хорошего результата. В этой книге идей вы увидите 10 вариантов того, как можно использовать и оформить стену, чтобы разделить определенные помещения или зоны.
Желая установить границы между одной комнатой, есть довольно распространенный риск, который может привести к ухудшению освещенности и повреждению коммуникаций. Поэтому достаточно сделать невысокую стену, которая не превышает одного метра.
Наличие стены означает наличие препятствия свету. Окружающие области сразу будут темнее, чем они уже были. Но можно придать преимущество внутренней стене, добавив к ней подсветку. Посмотрите на пример и получите вдохновение.
Считается, что стены должны прилегать плотно друг к другу. От этого можно отойти. Поэтому мы предлагаем вам искоренить эту мысль в своем уме, стена может оставить зазор между остальными частями стен, оставшееся пространство можно использовать в декоративных целях.
Стена может иметь не просто функцию барьера, но и иметь красивый дизайн с практичной функцией. Взгляните на этот пример, идею дизайнеров. Здесь стена выступает еще в роли и камина, разделяющего пространства.
Также при оформлении внутренней стены не стоит забывать о том, чтобы найти для нее подходящее место. Посмотрите, где такое разделение будет смотреться наиболее эффектно. Например, как на этом фото, хорошо разделить не гостиную и столовую, а предотвратить проникновение взглядов извне.
Многие боятся использовать внутренние стены из-за того, что будет сильно скрадено свободное пространство. Отчасти это так. Но если разместить такую стену ближе к углу или в самом углу, то вы успешно добавите интересный дизайн, и сохраните пространство.
Это очень важно, потому что не все предметы в интерьере могут иметь декор или выполнять его функции. А вот стена как раз таким подходящим объектом и является. Если все стены у вас имеют одну и ту же структуру и цвет, то добавьте что-то акцентное в их вид.
Иногда стена нужна для четкого разделения помещений, но в некоторых случаях она может стать просто нишей, которая обогатит вид интерьера, будет иметь практические функции. К примеру, на этом фото стена весьма привлекательна, а отверстия посередине могут служить полочками.
Стоит отметить, что для толщины таких стен и высоты нет определенных стандартов. Все это выбирается, исходя из имеющегося помещения и пожеланий заказчиков.