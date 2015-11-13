Качество поверхности, на которую была нанесена штукатурка, зависит от различных факторов, но главным образом от навыков и опыта штукатура. Чтобы избежать ошибок, нужно подробно ознакомиться со всеми этапами штукатурной работы. Так вы сможете избежать и мелких, и крупных недоделок. Когда нужно начинать оштукатуривание внутренних стен? Лучше всего через несколько месяцев после того, как их возвели. Это связано с тем, что со временем дом дает осадку. Также штукатурная работа должна начинаться тогда, когда поставлены входные двери и окна. Наиболее подходящим вариантом будет завершение строительства в октябре, чтобы начать отделочные работы в апреле. Если производится капитальный ремонт дома ,то перед тем как начать штукатурку внутренних стен, нужно завершить работы по его утеплению.
В данной статье рассмотрено, как штукатурить внутренние стены. Вы также узнаете, правила подготовки поверхности, нанесения штукатурки, виды штукатурки, различные советы.
Видов декоративной штукатурки существует очень много. Перечислим основные из них. Гладкие декоративные штукатурки выбираются для жилых комнат, так как благодаря такой поверхности стены не становятся слишком акцентными. Рельефное покрытие выглядит очень оригинально, но еще и естественно. Оно может быть выполнено разными фактурами. Популярны также венецианская штукатурка и травертин. Хорошо смотрится покрытие под шелк, под кожу, под дерево. Необычным решением будет создание мозаичной декоративной штукатурки.
Штукатурка представляет собой затвердевший строительный раствор на стеновой поверхности или любой другой. Потребитель, конечно же, видит этот материал сначала в состоянии порошка. В его состав входят вяжущие вещества и разные добавки.
Штукатурка безусловно нужна для обработки стен, с ее помощью можно получить ровные и гладкие поверхности. Особенно этот материал следует использовать, если имеются на стене трещины, для заделки швов. Оштукатуренные стены имеют стойкость к ударным нагрузкам, на них можно вешать, что угодно, чего не скажешь, например, о гипсокартоне.
Если правильно подготовить стены к процессу оштукатуривания, то вы уже получите половину успеха. За несколько дней до начала работ мастер должен внимательно осмотреть каждую поверхность, на которую будет наноситься штукатурка. Чтобы проверить плотность основания и влагоемкость, стены мочат водой. Начинать работу нельзя, пока стены не очистятся от остатков строительного раствора и различных загрязнений. Между блоками или кирпичами швы заполняются не до конца, благодаря небольшим углублениям повысится адгезия штукатурки.
При наличии трещин и неровностей на стене их заполняют штукатурным раствором. Это делается за несколько дней до начала работы. Иногда может понадобиться сетка из стекловолокна. Она нужна для упрочения оснований из разных материалов, например, с ее помощью укрепляют стыки стен или стыки бетонного цоколя и стены. Хорошо будет, если вы оформите специальный акт приема основания. В нем будут указаны сведения о состоянии поверхности, о проделанной работе.
Как штукатурить внутренние стены, как правильно приготовить раствор? Для приготовления штукатурной массы нужна емкость с глубиной 10-20 мм. Перед применением штукатурки сухую смесь в определенных пропорциях нужно перемешивать с водой. При использовании готовых сухих смесей для штукатурки их не нужно размешивать вручную. Иначе вы получите смесь с большим количеством комков, которые потом усложнят работу.
Для приготовления слоя обрызга нужна консистенция густой сметаны. При смешении раствора нужно проверять его жирность, в зависимости о этого добавлять больше или заполнитель, или вяжущее вещество.
На выступающих углах стен нужно устанавливать металлические профили, сделанные из стали или из алюминия. Их крепят перед нанесением штукатурки. Они нужны для того, чтобы укрепить штукатурку в местах, которые больше всего подвержены риску повреждения. Нарезать стальные профиля не рекомендуется угловой шлифовальной машиной, так как в таком случае уничтожается слой цинка, который защищает профиль от коррозии.
Из-за чего потом появится ржавчина в виде некрасивых пятен. Лучше всего для этого использовать ножницы. Не оставляйте под металлическими профилями пустое пространство, их нужно плотно посадить на раствор штукатурки.
Как штукатурить внутренние стены? Сначала идет 1 слой - обрызг. Он нужен для лучшей адгезии основного слоя покрытия. Штукатурка должна ложиться ровно и не сыпаться потом, чтобы она лучше держалась, сделайте на стене насечки. Далее наносят грунт, он должен быть гуще первого слоя. Накидывается он в несколько слоев.
При этом важно, чтобы предыдущие слои подсыхали, иначе раствор потечет и отвалится. Последним слоем является накрывка, с его помощью выравниваются мелкие неровности. Потом производят затирку или выглаживание.
Как штукатурить внутренние стены с помощью декоративного ее варианта? Что представляет собой декоративная штукатурка? Это материал, посредством которого можно создать имитацию разнообразных натуральных материалов, например, различных пород ценных камней, тонких перламутровых покрытий под бархат или шелк. Благодаря привлекательной цене и богатым возможностям декоративной штукатурки, она стала самым популярным на данный момент видом отделки. В нанесении она достаточно проста, имеет много вариантов среди цветовых решений.
Строители утверждают, что нельзя начинать штукатурить, если не оценен тип и состояние основания, иначе не избежать трещин, отслоения, отсыпания. При работе не должно быть длительных перерывов. Бетон не должен быть слишком влажным. Обязательно наличие профилей из металла на выступающих углах стен.
Основания из бетона или железобетона штукатурятся только через 2 месяца после бетонирования. Перед нанесением гипсовой штукатурки основание грунтуется. Пористое основание грунтуется 2 раза. Между обрызгом и набросом должно пройти 8 часов. Желательно, чтобы гипсовая штукатурка была заглажена за 4 часа после ее нанесения. Цементную штукатурку заглаживать необязательно, ее можно затереть полутерком для выравнивания поверхности. Фактура тогда будет несколько шероховатой. Металлические правила нужно снять после нанесения покрытия. Для стены, где будет отделка плиткой, хватит одного слоя штукатурки. Покраску стен можно осуществлять через 14 дней после нанесения гипсового материала и через месяц после цементного. Чтобы разгладить штукатурку во внутренних углах, берут угловую лопатку. Сколы на внутренних углах нужно зашпаклевать, выровнять, покрыть накрывкой и покрасить при желании. Штукатурка должна быть или равномерно гладкой, или равномерно шероховатой.
Древо жизни. Материал: керамика, минеральные краски, прозрачная глазурь; для рамы использована древесина.
Таким образом, вы узнали, как штукатурить внутренние стены. Вы ознакомились с тем, как готовить поверхность, саму штукатурку, приведены важные советы и нюансы. Если все это соблюдать, то процесс штукатурки не будет слишком сложным. Наоборот все пройдет успешно.