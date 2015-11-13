Качество поверхности, на которую была нанесена штукатурка, зависит от различных факторов, но главным образом от навыков и опыта штукатура. Чтобы избежать ошибок, нужно подробно ознакомиться со всеми этапами штукатурной работы. Так вы сможете избежать и мелких, и крупных недоделок. Когда нужно начинать оштукатуривание внутренних стен? Лучше всего через несколько месяцев после того, как их возвели. Это связано с тем, что со временем дом дает осадку. Также штукатурная работа должна начинаться тогда, когда поставлены входные двери и окна. Наиболее подходящим вариантом будет завершение строительства в октябре, чтобы начать отделочные работы в апреле. Если производится капитальный ремонт дома ,то перед тем как начать штукатурку внутренних стен, нужно завершить работы по его утеплению.

В данной статье рассмотрено, как штукатурить внутренние стены. Вы также узнаете, правила подготовки поверхности, нанесения штукатурки, виды штукатурки, различные советы.