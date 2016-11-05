Современная квартира как из сказки

Большой, просторный дом, стильный интерьер которого завораживает своей легкостью и изяществом, теплотой и уютом. Кто из нас не мечтал о таком? Давайте помечтаем вместе и посмотрим пример такого дома, который впечатляет и своей простотой, объемом, белоснежными интерьерами, и особым ощущением домашнего комфорта.
Так выглядит вход в этот светлый дом. Сложно представить, но до реконструкции это просторная комната выглядела довольно тяжело и душно. Дизайнеры добавили в пространство света, воздуха, ярких изысканных деталей и удобных предметов. Обратите внимание, потолок оснащен встроенной подсветкой, что придает комнате дополнительный объем и наполняет светом каждый уголок.
Белый цвет стен расширяет пространство, а белый кожаный диван выглядит роскошно и даже при немалых размерах не перегружает комнату. Очень красиво смотрится контраст безупречной белизны и теплой древесины, оба оттенка выигрывают от такого взаимодействия. Особое внимание в композиции интерьера занимают изысканные детали: витражное стекло, ковер на полу, темное дерево оконных рам.
Интерьер кухни столь роскошен и лаконичен. Массивность деревянной мебели скрадывает белый цвет фасадов, система хранения выполнена в виде встроенного шкафа. Металлические детали подчеркивают чистоту белого интерьера, придавая ему легкость и изысканность.
Интерьер спальни обустроен очень просто, в центре комнаты – высокая кровать с мягким изголовьем. Уют лаконичному интерьеру придает деревянная отделка пола и мебели.
Как и весь интерьер дома, детская комната выглядит светлой и просторной. Яркие детали на фоне белый стен выглядят особенно свежими и наполняют комнату уютом.
Ванная комната выглядит весьма впечатляюще. Особую роскошь интерьеру придает большое зеркало в бронзовой раме и современные детали мебели.
Здесь, как мы видим, в одной ванной комнате разместились и душевая, и роскошная ванна с джакузи- на любой вкус. Потолок пологий, но не низкий, что позволяет с комфортом разместить все нужные элементы.
Интерьер второй ванной комнаты более динамичен благодаря отделки стен бежевой мозаикой.