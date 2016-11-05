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Современная квартира как из сказки

Перла Вереника Перла Вереника
Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
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Большой, просторный дом, стильный интерьер которого завораживает своей легкостью и изяществом, теплотой и уютом. Кто из нас не мечтал о таком? Давайте помечтаем вместе и посмотрим пример такого дома, который впечатляет и своей простотой, объемом, белоснежными интерьерами, и особым ощущением домашнего комфорта. 

Просторная прихожая

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Так выглядит вход в этот светлый дом. Сложно представить, но до реконструкции это просторная комната выглядела довольно тяжело и душно. Дизайнеры добавили в пространство света, воздуха, ярких изысканных деталей и удобных предметов. Обратите внимание, потолок оснащен встроенной подсветкой, что придает комнате дополнительный объем и наполняет светом каждый уголок. 

Гостиная

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Гостиная в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Белый цвет стен расширяет пространство, а белый кожаный диван выглядит роскошно и даже при немалых размерах не перегружает комнату. Очень красиво смотрится контраст безупречной белизны и теплой древесины, оба оттенка выигрывают от такого взаимодействия. Особое внимание в композиции интерьера занимают изысканные детали: витражное стекло, ковер на полу, темное дерево оконных рам. 

Кухня

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Кухня в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Интерьер кухни столь роскошен и лаконичен. Массивность деревянной мебели скрадывает белый цвет фасадов, система хранения выполнена в виде встроенного шкафа. Металлические детали подчеркивают чистоту белого интерьера, придавая ему легкость и изысканность. 

Спальня

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Спальня в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Интерьер спальни обустроен очень просто, в центре комнаты – высокая кровать с мягким изголовьем. Уют лаконичному интерьеру придает деревянная отделка пола и мебели.

Детская

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Спальня в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Как и весь интерьер дома, детская комната выглядит светлой и просторной. Яркие детали на фоне белый стен выглядят особенно свежими и наполняют комнату уютом. 

Большая ванная комната

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Ванная комната в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Ванная комната выглядит весьма впечатляюще. Особую роскошь интерьеру придает большое зеркало в бронзовой раме и современные детали мебели.

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Все в комплексе в одной ванной

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Ванная комната в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Здесь, как мы видим, в одной ванной комнате разместились и душевая, и роскошная ванна с джакузи- на любой вкус. Потолок пологий, но не низкий, что позволяет с комфортом разместить все нужные элементы.

Гостевая ванная комната

Cavour | modern style, EF_Archidesign EF_Archidesign Ванная комната в стиле модерн
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

Интерьер второй ванной комнаты более динамичен благодаря отделки стен бежевой мозаикой. 

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