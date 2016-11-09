Деревянный дом с зоной SPA

Этот прекрасный современный проект деревянного дома даст фору любому конкуренту – в нем сочетается элегантность современного дизайна и шарм традиционного деревянного дома. Выполненный на стыке стилей шале и рустик, он является прекрасным представителем инновационной частной архитектуры в России – в нем «теплое» панорамное остекление и современные технологии отопления позволяют сделать дом полным солнечного света, ощущения простора и прекрасных видов из больших окон.

Студия MetaArchitects спроектировала его для активной семьи, которая не только мечтает о том, чтобы жить с размахом на приемлемый бюджет, но еще и всегда точно знает то, чего хочет. Так, комфортабельность современного дизайна интерьера совместилась здесь с чарующим ароматом лесной сказки!