Деревянный дом с зоной SPA

Этот прекрасный современный проект деревянного дома даст фору любому конкуренту – в нем сочетается элегантность современного дизайна и шарм традиционного деревянного дома. Выполненный на стыке стилей шале и рустик, он является прекрасным представителем инновационной частной архитектуры в России – в нем «теплое» панорамное остекление и современные технологии отопления позволяют сделать дом полным солнечного света, ощущения простора и прекрасных видов из больших окон.
Студия MetaArchitects спроектировала его для активной семьи, которая не только мечтает о том, чтобы жить с размахом на приемлемый бюджет, но еще и всегда точно знает то, чего хочет. Так, комфортабельность современного дизайна интерьера совместилась здесь с чарующим ароматом лесной сказки!
Стоит также отметить, что этот дом построен «под ключ» по каркасной технологии в Санкт-Петербурге. Хозяевам ничего не остается, кроме как купить новый диван и мебель и въехать в него прямо сейчас, наслаждаясь элитным коттеджем в красивом месте!
Необходимость обустройства в доме полноценной СПА-зоны со всем необходимым оборудованием, бассейна и тренажёрного зала архитекторы взяли за вдохновляющую цель. Они сделали так, что дом органично совместил данную зону отдыха с жилой частью и оттого стал выглядеть просто безупречно.
Проекты домов и коттеджей элитного класса сложны в реализации только на первый взгляд. Представленный дом был изготовлен по каркасной технологии, что говорит об относительной простоте его строительства. Во-первых, такие здания не нуждаются в мощном фундаменте, т.к. они имеют малый вес. Это огромный плюс в любом проекте, он становится более бюджетен и доступен массам.
Во-вторых, каркасно-щитовая технология позволяет построить
дом с наименьшими затратами времени. Конфигурация данных свойств приводит к тому, что элитная недвижимость по своей комфортабельности со временем только поднимается по позициям вверх и при этом – дешевеет!
Что касается конкретно этого дома, то участок для строительства имеет вытянутую форму, а значит и дом пришлось проектировать специально под него. Архитекторы взялись за проблему с упорством и четким видением конечного результата – все должно было стать гармоничным образцом того, как с комфортом можно жить при практически минимальных вложениях.
Сделать это нужно было таким образом, чтобы обеспечить удобное перемещение жильцов из одной части здания в другую. Для этого была спроектирована терраса, проходящая вдоль всего внутреннего дворика. При въезде на территорию дома нас сразу встречает крытая автомобильная стоянка. Стоит отметить, что крыша стоянки объединена с основной крышей дома. Этот архитектурный прием позволил сделать стоянку неотъемлемой частью коттеджа.
На первом этаже мы найдем прихожую с тамбуром, гостиную и столовую (26 + 23 кв. метра), кабинет (17 метров), отдельную котельную и гостевой туалет. Отдельно (в выступающей в сторону сада части) расположен комплекс для отдыха. Он включает в себя комнату отдыха в 44 кв. метра, бассейн в 34 кв. метра, сауну, душевую и туалет. К дому также пристроена терраса площадью 45 кв. метров, которая визуально разделяет главный блок здания от комплекса для отдыха. При доме также есть и автостоянка с навесом для двух автомобилей.
На втором этаже мы найдем три спальни по 16-20 кв. метров. Главная спальня имеет собственную гардеробную и ванную комнату с двойной раковиной для супругов, а две детские – отдельную душевую.
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