Элегантная однушка с нотками ар-нуво

Многие исторические стили дизайна интерьера очень сложно адаптировать под малогабаритную квартиру. Но что делать, если владельцы не могут жить без французской классики, готики или, как в данном случае, без элегантного уюта ар-нуво?

Дизайнер интерьера Александр Елашин создал шикарный вариант дизайна для маленькой и типовой однокомнатной квартиры, вдохновленный ар-нуво и лучшими характерными признаками стиля.

В этом гармоничном дизайн-проекте прекрасным образом сочетаются благородное темное дерево и теплая цветовая гамма. Данный вариант идеально подойдет для пары или мужчины средних лет, живущего соло.