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Элегантная однушка с нотками ар-нуво

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
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Многие исторические стили дизайна интерьера очень сложно адаптировать под малогабаритную квартиру. Но что делать, если владельцы не могут жить без французской классики, готики или, как в данном случае, без элегантного уюта ар-нуво?

Дизайнер интерьера Александр Елашин создал шикарный вариант дизайна для маленькой и типовой однокомнатной квартиры, вдохновленный ар-нуво и лучшими характерными признаками стиля.

В этом гармоничном дизайн-проекте прекрасным образом сочетаются благородное темное дерево и теплая цветовая гамма. Данный вариант идеально подойдет для пары или мужчины средних лет, живущего соло.

Прекрасная жизнь

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Обеспечить себе очаровательное окружение, вдохновляющее и настраивающее на позитивный лад – это уже половина успеха! Интерьер вашей личной квартиры вы видите чаще всего, поэтому с его преображения и стоит начать.

В данном случае, клиенты обратились к дизайнеру за помощью, чтобы в интерьере передать нужную им атмосферу и выбрать стиль, идеально подходящий под их желания. Так, в этой квартире появилась светлая деревянная мебель с намеком на классику, стильный электрокамин, традиционные шторы и элементы витиеватых орнаментов вместе с трендовым оттенком – винно-красного марсала на стенах, названного так по сорту сицилийского вина.

Атмосфера осени

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый Однокомнатная квартира
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Любой дизайнер знает, что почти все стили в дизайне интерьера можно разбить на настроения – лета, зимы, осени и весны. Конечно же, стиль ар-нуво (как и некоторые другие классические) благодаря своей цветовой гамме относится к осеннему цветотипу. Как и очаровательные провинциальные пейзажи с тучами, так и оттенки отделки, всё в этом интерьере будто играет прекрасную мелодию, слегка ностальгичную, но очень звучную.

Декор в стиле ар-нуво

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Оригинальный ар-нуво использует витражи, потрясающую деревянную мебель с изогнутыми, будто льющимися карамелью линиями, растительные орнаменты и приглушенные оттенки осенней палитры. В малогабаритной однокомнатной квартире дизайнер решил использовать данные характерные признаки стиля в невероятно утонченной манере. Так, морской пейзаж с орнаментом на шкафу-купе украшают одну из стен комнаты, витражи и камин – другую, справа, а акцентные стены марсала на бежевом фоне эффектно подчеркивают статусность интерьера

Профессионализм в простоте

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

В малогабаритной квартире реализовать идею ар-нуво вместе с атмосферой, цветами, материалами и особенным настроением очень сложно. Тем не менее, дизайнер Александр Елашин справился с данной задачей очень профессионально.

Дизайн кухни

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Стилизованная кухня выполнена в современном стиле с явным итальянским настроением. Здесь особое внимание уделяется каменной столешнице, плитке под камень, креслам из кожи и подсветке для рабочей поверхности. Красивая посуда на такой кухне – шикарный люксовый акцент, который приносит образу завершенность.

Столовая зона

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Столовая зона становится еще и развлекательной – здесь легко провести обед или ужин с друзьями, посмотреть телевизор. Витражная дверь-слайдер ведет отсюда прямо в комнату. Такой формат квартиры стал доступен после перепланировки, которая помогла разместить два встроенных места для хранения в комнате и коридоре.

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Техника для гарнитура

Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

Особенное внимание следует уделить выбору техники для гарнитура и кухне в целом. Плита, духовка и вытяжка выбраны минималистичные, но все с округлыми формами, что помогает органично вписать растительные узоры в современный интерьер, сохранив аутентичность обоих.

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Однокомнатная на ул. Молодёжной homify Кухни в эклектичном стиле Коричневый
homify

Однокомнатная на ул. Молодёжной

homify
homify
homify

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