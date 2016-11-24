Проект коттеджа из Калуги

Традиционный облик коттеджа подкупает многих наших читателей – в нем чувствуется определенная стабильность, иногда есть даже отсылки в викторианской английской или замковой архитектуре. Ловя данный тренд, архитектор Александр Елашин сделал этот проект особенным на вид при минимальных затратах на строительство. Посмотрим, как дом в Калуге приобрел черты завидной элитной архитектуры самыми простыми средствами.

Этот коттедж по праву может считаться прекрасным инвестиционным вложением – в нем большая площадь позволяет реализовать все мечты хозяев, создавая из обычного дома настоящий оазис комфортабельности и люкса!