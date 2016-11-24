Проект коттеджа из Калуги

Традиционный облик коттеджа подкупает многих наших читателей – в нем чувствуется определенная стабильность, иногда есть даже отсылки в викторианской английской или замковой архитектуре. Ловя данный тренд, архитектор Александр Елашин сделал этот проект особенным на вид при минимальных затратах на строительство. Посмотрим, как дом в Калуге приобрел черты завидной элитной архитектуры самыми простыми средствами.
Этот коттедж по праву может считаться прекрасным инвестиционным вложением – в нем большая площадь позволяет реализовать все мечты хозяев, создавая из обычного дома настоящий оазис комфортабельности и люкса!
Стильная отделка с улицы выглядит, как настоящее произведение искусства. Тонкое сочетание вытянутых окон с шоколадными рамами и каменных стен с эффектом легкого перехода тонов выглядит здесь очень уместно. Над крыльцом мы заметили балкончик, который держится на крупных опорных деревянных столбах, а наверху, на мансарде третьего этажа, есть еще одно окно интересной формы.
Вид с улицы четко очерчен благодаря симметрии проекта. Планировка дома, будучи достаточно простой, тем не менее предельно комфортабельна. На первом этаже находятся две гостиных и кухня-столовая, на втором – четыре пальни и две ванные комнаты. На мансарде мы найдем кабинет, как одну большую игровую или художественную мастерскую.
Отдельный вход с кухни на террасу, которая к тому же имеет проход в котельную, позволяет наслаждаться обедами и ужинами на свежем воздухе в компании друзей. Здесь мы можем видеть деревянную подшивку кровли и красивое (будто колоннами) обрамление выступающих частей дома. С такого ракурса дом из-за своей монументальности кажется похожим на французское шато.
С заднего дворика мы видим стильное двусветное окно для лестничного холла. Здесь также видно и второе мансардное окно для большого кабинета. Напоминаем вам, что на втором этаже находятся четыре спальни площадью около 18 кв. метров и две ванные комнаты.
Данный дом легко реализовать в условиях умеренного климата. Отапливается он обычно газовым котлом, который подключен к системе радиаторов по всему дому. Правда, это не единственная возможность. Более современный вариант – использование «теплого пола» для обогрева помещений, который не имеет лимита по теплоте и может быть использован более энергоэффективно. Сам дом построен по простой технологии кладки из блоков. Фундамент можно выбрать ленточный, кровлю сделать из металлочерепицы. Окна пластиковые, с эффектом древесины и шоколадного цвета. Фасады оформлены простой белой штукатуркой и декоративным камнем для выступов и цоколя. Красивая декоративная линия проходит между вторым и первым этажом.
Шикарный вид сверху на поместье показывает истинный размах постройки. В двух «башнях» внизу находятся столовая и гостиная, вверху – главная спальня и большая детская комната. Балкончик над крыльцом виден даже отсюда – свой очаровательный образ он интегрирует в столь амбициозный проект, дополняя его капелькой провинциального шарма.
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