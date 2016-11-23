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Коттедж в голландском стиле

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
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Сегодня наше внимание привлек один из голландских проектов. Авторы из студии 01-ARCHITECTEN сделали его настолько лаконичным и современным, что в нем захочется жить даже тем, кто любит городское жилье!

Этот коттедж имеет стильный формат планировки – вытянутую будто ранчо форму с террасами с обеих сторон и выходом узкого фасада к улице. Слева и справа находятся разные зоны сада: с видом на озеро и с бассейном на заднем дворике с лужайкой. Крыша здесь камышовая, новая, ее долговечность определяется профессионализмом строителей, которые до сих пор выполняют свою работу по старым лекалам, с использованием нескольких новых материалов.

Отделка фасадов

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Экстерьер дома оформлен натуральным сайдингом серого цвета в чисто голландском стиле – белые окна и двери с расстекловкой дополняют атмосферу провинции. Удивительно, но в 1700-х годах и даже в 1800-х такие дома были также популярны в… США! Благодаря голландским колонистам, которые и на новой земле внедряли свои традиции и строили дома так, как умели. Кроме того, вы можете заметить визуальное сходство этого дома с традиционными американскими коттеджами из фильмов Голливуда – перекрасьте его в желтый цвет и добавьте обычную крышу, и вы получите коттедж американской мечты!

Трио для идеальной летней жизни

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Данный дом имеет интересную планировку с одной спальней на первом этаже, двумя на втором, двумя ванными комнатами на обоих этажах, кухней-столовой, гостиной и верандой на первом, которую мы видим на фотографии выше.

Дом находится рядом с элитными конюшнями, а неподалеку есть озеро. Сам участок оформлен в минималистичном стиле – идеальный газон соседствуют с прямоугольными клумбами для овощей и цветов. Все спальни имеют очень маленький формат – около 9 кв. метров, и все потому, что это… гостевой домик, пристроенный к старому поместью!

Основное здание

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Все здания имеют нестандартную форму, и на участке по сути находятся сразу два коттеджа. Основной коттедж, что вы видите на фотографии выше, тоже имеет наверху четыре спальни с двумя ванными комнатами, собственную кухню, столовую и гостиную на первом этаже. Фасады здесь оформлены кирпичом, что позволяет увидеть сходство с голландской архитектурой в США 1780-1820-х годов.

Времена правления Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона и популярность именно данного стиля (разве что со слегка более «городским форматом» и без камышовой крыши за отсутствием самого камыша в США), создала целую эпоху и стиль – Federal (от слова «Федерация»), который до сих пор считается самым патриотичным в США. По другой истории, Федеральный стиль берет свои корни на Британских островах, что так же верно, так как практически все американские стили в архитектуре комбинированные.

Традиционное сочетание

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Красный кирпич не слишком яркого тона, камышовая крыша, мансарда и ставни на окнах. Все это делает этот дом настоящим «домиком с картинки».

Парадный вход

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Красивый парадный вход имеет дверь, по сторонам обрамленную окнами (и эту традицию переняли новые американцы), и красивую отделку крыльца тротуарной плиткой с узором.

Лестница

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Дизайн интерьера голландского дома всегда удивляет простотой, скромностью и приглушенными тонами.

Дом зимой

Landelijke boerderij villa te Nijverdal, 01 Architecten 01 Architecten
01 Architecten

01 Architecten
01 Architecten
01 Architecten

Под снегом в холодное время года дом выглядит несколько иначе, но сохраняет легко узнаваемые голландские черты.

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