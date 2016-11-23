Коттедж в голландском стиле

Сегодня наше внимание привлек один из голландских проектов. Авторы из студии 01-ARCHITECTEN сделали его настолько лаконичным и современным, что в нем захочется жить даже тем, кто любит городское жилье!

Этот коттедж имеет стильный формат планировки – вытянутую будто ранчо форму с террасами с обеих сторон и выходом узкого фасада к улице. Слева и справа находятся разные зоны сада: с видом на озеро и с бассейном на заднем дворике с лужайкой. Крыша здесь камышовая, новая, ее долговечность определяется профессионализмом строителей, которые до сих пор выполняют свою работу по старым лекалам, с использованием нескольких новых материалов.