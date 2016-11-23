Коттедж в голландском стиле

Сегодня наше внимание привлек один из голландских проектов. Авторы из студии 01-ARCHITECTEN сделали его настолько лаконичным и современным, что в нем захочется жить даже тем, кто любит городское жилье!
Этот коттедж имеет стильный формат планировки – вытянутую будто ранчо форму с террасами с обеих сторон и выходом узкого фасада к улице. Слева и справа находятся разные зоны сада: с видом на озеро и с бассейном на заднем дворике с лужайкой. Крыша здесь камышовая, новая, ее долговечность определяется профессионализмом строителей, которые до сих пор выполняют свою работу по старым лекалам, с использованием нескольких новых материалов.
Экстерьер дома оформлен натуральным сайдингом серого цвета в чисто голландском стиле – белые окна и двери с расстекловкой дополняют атмосферу провинции. Удивительно, но в 1700-х годах и даже в 1800-х такие дома были также популярны в… США! Благодаря голландским колонистам, которые и на новой земле внедряли свои традиции и строили дома так, как умели. Кроме того, вы можете заметить визуальное сходство этого дома с традиционными американскими коттеджами из фильмов Голливуда – перекрасьте его в желтый цвет и добавьте обычную крышу, и вы получите коттедж американской мечты!
Данный дом имеет интересную планировку с одной спальней на первом этаже, двумя на втором, двумя ванными комнатами на обоих этажах, кухней-столовой, гостиной и верандой на первом, которую мы видим на фотографии выше.
Дом находится рядом с элитными конюшнями, а неподалеку есть озеро. Сам участок оформлен в минималистичном стиле – идеальный газон соседствуют с прямоугольными клумбами для овощей и цветов. Все спальни имеют очень маленький формат – около 9 кв. метров, и все потому, что это… гостевой домик, пристроенный к старому поместью!
Все здания имеют нестандартную форму, и на участке по сути находятся сразу два коттеджа. Основной коттедж, что вы видите на фотографии выше, тоже имеет наверху четыре спальни с двумя ванными комнатами, собственную кухню, столовую и гостиную на первом этаже. Фасады здесь оформлены кирпичом, что позволяет увидеть сходство с голландской архитектурой в США 1780-1820-х годов.
Времена правления Джорджа Вашингтона и Томаса Джефферсона и популярность именно данного стиля (разве что со слегка более «городским форматом» и без камышовой крыши за отсутствием самого камыша в США), создала целую эпоху и стиль – Federal (от слова «Федерация»), который до сих пор считается самым патриотичным в США. По другой истории, Федеральный стиль берет свои корни на Британских островах, что так же верно, так как практически все американские стили в архитектуре комбинированные.
Красный кирпич не слишком яркого тона, камышовая крыша, мансарда и ставни на окнах. Все это делает этот дом настоящим «домиком с картинки».
Красивый парадный вход имеет дверь, по сторонам обрамленную окнами (и эту традицию переняли новые американцы), и красивую отделку крыльца тротуарной плиткой с узором.
Дизайн интерьера голландского дома всегда удивляет простотой, скромностью и приглушенными тонами.
Под снегом в холодное время года дом выглядит несколько иначе, но сохраняет легко узнаваемые голландские черты.
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