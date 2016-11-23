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Строительство небольшого дома: это интересно!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Балкон и терраса в стиле минимализм Камень Синий
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Сегодня мы представляем дом, за возведением которого можно наблюдать с самого начала. Это строение площадью 130 м2 было придумано и реализовано архитекторами из Grupo Arquitech. Принимая во внимание потребности потенциальных жителей дома, специалисты создавали современное и простое здание с хорошо освещенным пространством. Резиденция была построена традиционными методами, с использованием стандартных строительных приемов. В итоге конструкция получилась не только привлекательной, но и долговечной. 

Давайте посмотрим, как это все происходило.

Фундамент

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Яхты и катеры в стиле минимализм
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

Первым шагом при строительстве дома является возведение фундамента. Для этого производятся соответсвующие замеры и работы по укреплению участков земли, планирование метража и расположения будущих комнат, монтаж самих блоков. Как видим, фундаментальные элементы надежно фиксируются и в скором времени станут основой для стен дома. Он их надежности зависит стойкость готовой конструкции и то, какую нагрузку они способны будут выдержать. 

Подготовка пола

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Дома в стиле минимализм
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

Также очень важным моментом является создание основания для полов. В данном случае выбрали традиционный подход: прочная проволочная сетка в комбинации и бетоном и щебнем. Такая надежная конструкция наверняка выдержит будущие нагрузки и дом в несколько этажей.

Порядок на участке

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Балкон и терраса в стиле минимализм
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

Для успешной реализации задуманного важен не только сам проект, качественные стройматериалы и сроки. Профессиональный подход включает в обязательном порядке поддержание чистоты и порядка на площадке на всех этапах возведения дома. Это изображение показывает, как бригада организовала небольшое пространство, чтобы хранить там используемые материалы, готовить различные смеси и растворы цемента, а также складывать мусор. 

Отделка

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Балкон и терраса в стиле минимализм Камень Синий
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

После того, как завершены черновые работы и дом возведен, начинаются отделочные. К ним относится установка оконных рам и дверей, штукатурка и окрашивание фасадов, создание интерьера. Все это подарит дому персональный стиль и характер, поэтому отнестись к ним следует так же ответственно, как и к самому строительству. 

Тестирование перед сдачей

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Металл Белый
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

После того, как все основные работы выполнены и установка дополнительного оборудования в доме закончена, проект переходит в стадию тестирования. На этом этапе проверяются сантехнические, электрические и газовые установки. Например, водопроводная сеть должна иметь достаточную силу напора, чтобы качественно подавать воду, не иметь утечек и быстро отводить использованную воду. Также тестируется надежность крыши на случай дождей и повышенной влажности: вода там не должна застаиваться и проникать внутрь здания. Вся электропроводка и выключатели скрупулезно проверяются, чтобы гарантировать их надежность. Особенно важно обеспечить безопасную подачу газа, поскольку данная система отличается повышенной степенью опасности. 

Сдача объекта

Casa Habitación #62, Grupo Arquitech Grupo Arquitech Дома в стиле минимализм Камень Бежевый
Grupo Arquitech

Grupo Arquitech
Grupo Arquitech
Grupo Arquitech

И, наконец, визуальный осмотр готового проекта. При этом оценивается эстетическая составляющая и гармоничность строения. Нужно убедиться в отсутствии трещин и других недостатков, необработанных швов или некачественной окраске. Далее производится тщательная уборка дома и проект сдается заказчику.

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