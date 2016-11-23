Строительство небольшого дома: это интересно!

Сегодня мы представляем дом, за возведением которого можно наблюдать с самого начала. Это строение площадью 130 м2 было придумано и реализовано архитекторами из Grupo Arquitech. Принимая во внимание потребности потенциальных жителей дома, специалисты создавали современное и простое здание с хорошо освещенным пространством. Резиденция была построена традиционными методами, с использованием стандартных строительных приемов. В итоге конструкция получилась не только привлекательной, но и долговечной.
Давайте посмотрим, как это все происходило.
Первым шагом при строительстве дома является возведение фундамента. Для этого производятся соответсвующие замеры и работы по укреплению участков земли, планирование метража и расположения будущих комнат, монтаж самих блоков. Как видим, фундаментальные элементы надежно фиксируются и в скором времени станут основой для стен дома. Он их надежности зависит стойкость готовой конструкции и то, какую нагрузку они способны будут выдержать.
Также очень важным моментом является создание основания для полов. В данном случае выбрали традиционный подход: прочная проволочная сетка в комбинации и бетоном и щебнем. Такая надежная конструкция наверняка выдержит будущие нагрузки и дом в несколько этажей.
Для успешной реализации задуманного важен не только сам проект, качественные стройматериалы и сроки. Профессиональный подход включает в обязательном порядке поддержание чистоты и порядка на площадке на всех этапах возведения дома. Это изображение показывает, как бригада организовала небольшое пространство, чтобы хранить там используемые материалы, готовить различные смеси и растворы цемента, а также складывать мусор.
После того, как завершены черновые работы и дом возведен, начинаются отделочные. К ним относится установка оконных рам и дверей, штукатурка и окрашивание фасадов, создание интерьера. Все это подарит дому персональный стиль и характер, поэтому отнестись к ним следует так же ответственно, как и к самому строительству.
После того, как все основные работы выполнены и установка дополнительного оборудования в доме закончена, проект переходит в стадию тестирования. На этом этапе проверяются сантехнические, электрические и газовые установки. Например, водопроводная сеть должна иметь достаточную силу напора, чтобы качественно подавать воду, не иметь утечек и быстро отводить использованную воду. Также тестируется надежность крыши на случай дождей и повышенной влажности: вода там не должна застаиваться и проникать внутрь здания. Вся электропроводка и выключатели скрупулезно проверяются, чтобы гарантировать их надежность. Особенно важно обеспечить безопасную подачу газа, поскольку данная система отличается повышенной степенью опасности.
И, наконец, визуальный осмотр готового проекта. При этом оценивается эстетическая составляющая и гармоничность строения. Нужно убедиться в отсутствии трещин и других недостатков, необработанных швов или некачественной окраске. Далее производится тщательная уборка дома и проект сдается заказчику.