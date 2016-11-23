Строительство небольшого дома: это интересно!

Сегодня мы представляем дом, за возведением которого можно наблюдать с самого начала. Это строение площадью 130 м2 было придумано и реализовано архитекторами из Grupo Arquitech. Принимая во внимание потребности потенциальных жителей дома, специалисты создавали современное и простое здание с хорошо освещенным пространством. Резиденция была построена традиционными методами, с использованием стандартных строительных приемов. В итоге конструкция получилась не только привлекательной, но и долговечной.

Давайте посмотрим, как это все происходило.