Проект дома в стиле кантри

Этот дом очень прост в постройке, смотрится традиционно и по-европейски и может стать прекрасным прототипом вашего дома мечты. Студия 01 ARCHITECTEN спроектировала его в истинно голландском стиле для семьи с несколькими детьми. Мансардные спальни с вытянутыми сдвоенными окнами, отделка черным сайдингом и штукатуркой, камышовая крыша – все здесь говорит о том, что голландский кантри до сих пор жив и даже перерождается в нечто современное и модное.
Называть данный дом провинциальным было бы правильнее, чем «домом в стиле кантри», так как кантри – это истинно английская манера жизни в провинции. А первое, что бросается в глаза при взгляде на этот фасад это то, что дом идеально вписывается в очаровательный образ сказки – идеальной жизни на природе.
В современное время мы знаем, что «идеальная жизнь на природе» всего лишь иллюзия, но вот декорировать свой коттедж в коттеджном поселке таким образом нам все-таки хочется. Поэтому, если убрать камышовую крышу (которая стоит очень дорого для реализации в РФ), но сохранить все остальные характерные признаки стиля, мы получим дом, весьма вдохновляющий на простую и счастливую жизнь!
Очень удобная планировка дома позволяет шикарным образом и практически по немецким стандартам организовать жизнь семьи с тремя детьми. На первом этаже слева от входа находится кухня-столовая, справа – гостиная, также здесь есть лестница, гостевой туалет и котельная. На втором этаже слева находится главная спальня и ванная, справа – две детские, а по центру – лестница и специальная зона кабинета над крыльцом.
Так как конкретно данный дом построен именно в провинции, мы очень хотели бы поделиться с вами и атмосферой окружающего пейзажа. Конечно же, фотографии часто бывают обманчивы, а отсутствие асфальта не так поэтично для семьи, как кажется на первый взгляд.
Стильная кухня, спроектированная по современным стандартам, имеет большие встроенные шкафы для хранения множества продуктов на большую семью. Зона раковины находится в эркере с красивыми голландскими окнами.
Заходя в дом, вы попадаете в коридор. Одна из дверей здесь ведет в котельную, другая – в гардеробную, а третья – в гостевой туалет.
Современная отделка с учетом всех требований по комфорту делает этот провинциальный голландский домик прекрасным местом для жизни и в 21-ом веке
Вот так выглядит дом на участке зимой. Наверху вы видите окна главной спальни и ванной комнаты на мансарде, а с другой стороны точно такие же два блока относятся к двум детским комнатам. Справа на дальнем плане мы можем увидеть амбар.
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