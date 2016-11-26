Проект дома в стиле кантри

Этот дом очень прост в постройке, смотрится традиционно и по-европейски и может стать прекрасным прототипом вашего дома мечты. Студия 01 ARCHITECTEN спроектировала его в истинно голландском стиле для семьи с несколькими детьми. Мансардные спальни с вытянутыми сдвоенными окнами, отделка черным сайдингом и штукатуркой, камышовая крыша – все здесь говорит о том, что голландский кантри до сих пор жив и даже перерождается в нечто современное и модное.

Называть данный дом провинциальным было бы правильнее, чем «домом в стиле кантри», так как кантри – это истинно английская манера жизни в провинции. А первое, что бросается в глаза при взгляде на этот фасад это то, что дом идеально вписывается в очаровательный образ сказки – идеальной жизни на природе.