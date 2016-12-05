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До и После: Из деревенского недостроя – в коттедж с двухуровневыми террасами!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Кухня в стиле модерн
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При неправильном расчете сметы на строительство ваши деньги могут кончиться гораздо раньше, чем вы думаете. Все ваши мечтания могут застрять на каком-нибудь из этапов и так и не дойти до финала, в котором вы садитесь с чашечкой чая перед новеньком камином в вашей новенькой гостиной и вспоминаете, с чего все начиналось в прошлом году. И к сожалению, могут пройти годы, прежде чем вы или те, кому вы продали свой недострой, доведут все «до ума». Таких историй предостаточно, хотя наш восторженный на стадии проектирования ум считает, что с нами этого уж точно не случится.

Сегодня мы предлагаем вам интересный проект, который превратил достаточно старый дом с претензией на удачное расширение (которое у старых владельцев так и осталось в потенциале) в современный дом с сюрпризом. Новые хозяева пригласили студию BuroBonus, и теперь этот дом в пригороде Парижа может похвастаться не только новым ремонтом, но и такими потрясающими террасами, каких вы еще не видели ни в одном коттедже.

До: старая пристройка

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Прежние владельцы сделали пристройку к дому, но процесс так и не был завершен.

До: обычный старый дом

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Таких домов во всем мире множество. Обычная штукатурка, которую давно пора обновить, маленький участок.

До: в интерьере

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Такие стулья с высокими спинками хочется переоббить и унести себе в дом. Ну, хотя бы одно. Все остальное вызывает сожаление о так и недостигнутом благополучии.

После: новая гостиная

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Гостиные в эклектичном стиле
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

А вот так выглядит та же комната после вмешательства профессиональных дизайнеров и декораторов.

После: кухня-столовая

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Кухня в стиле модерн
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Кухня-столовая с выходом на новенькую террасу составляет правильную пару гостиной, что мы видели выше.

До: опасная лестница

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Подобные конструкции опасны не только для маленьких детей, пенсионеров и игривых домашних животных. Вообще странно, что кто-то решил сделать такую лестницу в своем доме.

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Обратитесь к нам!

После: новый лестничный холл

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Новая лестница без ограждающих экранов тоже не самый безопасный вариант, но она уже не столь узкая и в ней нет опасного поворота при подъеме.

До: спальня

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Хаос, который мы видим по всему дому, добрался и до спальни. Эффектный комод в тандеме с зеркалом в тяжелой раме так и не нашел своего места.

После: спальня

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Спальня в эклектичном стиле
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Разборка старых потолков обнажила потолочные балки и позволила увеличить высоту пространства.

После: уютный уголок

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Гостиная в стиле модерн
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Интересная планировка дала возможность по всему дому создать несколько уютных мест для отдыха, многие из них радуют видом на террасу.

После: стильная мебель

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Гостиные в эклектичном стиле
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Гармонично спроектировать эклектичный интерьер, составленный из столь необычных предметов мебели и декора, может лишь настоящий профессионал своего дела. Дилетантам в таком деле – не место!

До: старый внутренний дворик

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Архитекторы увидели потенциал этого дворика и создали здесь невероятные террасы, которые расширяют полезную площадь жилого пространства.

После: террасы вдоль фасадов

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Балкон и терраса в стиле минимализм
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Кажется, что почти ничего не изменилось? Но обратите внимание на формат окон и дверей.

После: парадный фасад

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Гараж в стиле минимализм
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Вспомните, как выглядел фасад до ремонта и то, что здесь не было гаража.

После: площадка над гаражом

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Балконы и веранды в эклектичном стиле
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

А над гаражом получилось создать просторную террасу для отдыха.

После: внутренний дворик

Pavillon transformé en loft, BuroBonus BuroBonus Балкон и терраса в стиле минимализм
BuroBonus

BuroBonus
BuroBonus
BuroBonus

Так выглядит участок на уровне первого этажа. От былого запустения не осталось и следа.

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