До и После: Из деревенского недостроя – в коттедж с двухуровневыми террасами!

При неправильном расчете сметы на строительство ваши деньги могут кончиться гораздо раньше, чем вы думаете. Все ваши мечтания могут застрять на каком-нибудь из этапов и так и не дойти до финала, в котором вы садитесь с чашечкой чая перед новеньком камином в вашей новенькой гостиной и вспоминаете, с чего все начиналось в прошлом году. И к сожалению, могут пройти годы, прежде чем вы или те, кому вы продали свой недострой, доведут все «до ума». Таких историй предостаточно, хотя наш восторженный на стадии проектирования ум считает, что с нами этого уж точно не случится.

Сегодня мы предлагаем вам интересный проект, который превратил достаточно старый дом с претензией на удачное расширение (которое у старых владельцев так и осталось в потенциале) в современный дом с сюрпризом. Новые хозяева пригласили студию BuroBonus, и теперь этот дом в пригороде Парижа может похвастаться не только новым ремонтом, но и такими потрясающими террасами, каких вы еще не видели ни в одном коттедже.