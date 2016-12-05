До и После: Из деревенского недостроя – в коттедж с двухуровневыми террасами!

При неправильном расчете сметы на строительство ваши деньги могут кончиться гораздо раньше, чем вы думаете. Все ваши мечтания могут застрять на каком-нибудь из этапов и так и не дойти до финала, в котором вы садитесь с чашечкой чая перед новеньком камином в вашей новенькой гостиной и вспоминаете, с чего все начиналось в прошлом году. И к сожалению, могут пройти годы, прежде чем вы или те, кому вы продали свой недострой, доведут все «до ума». Таких историй предостаточно, хотя наш восторженный на стадии проектирования ум считает, что с нами этого уж точно не случится.
Сегодня мы предлагаем вам интересный проект, который превратил достаточно старый дом с претензией на удачное расширение (которое у старых владельцев так и осталось в потенциале) в современный дом с сюрпризом. Новые хозяева пригласили студию BuroBonus, и теперь этот дом в пригороде Парижа может похвастаться не только новым ремонтом, но и такими потрясающими террасами, каких вы еще не видели ни в одном коттедже.
Прежние владельцы сделали пристройку к дому, но процесс так и не был завершен.
Таких домов во всем мире множество. Обычная штукатурка, которую давно пора обновить, маленький участок.
Такие стулья с высокими спинками хочется переоббить и унести себе в дом. Ну, хотя бы одно. Все остальное вызывает сожаление о так и недостигнутом благополучии.
А вот так выглядит та же комната после вмешательства профессиональных дизайнеров и декораторов.
Кухня-столовая с выходом на новенькую террасу составляет правильную пару гостиной, что мы видели выше.
Подобные конструкции опасны не только для маленьких детей, пенсионеров и игривых домашних животных. Вообще странно, что кто-то решил сделать такую лестницу в своем доме.
Новая лестница без ограждающих экранов тоже не самый безопасный вариант, но она уже не столь узкая и в ней нет опасного поворота при подъеме.
Хаос, который мы видим по всему дому, добрался и до спальни. Эффектный комод в тандеме с зеркалом в тяжелой раме так и не нашел своего места.
Разборка старых потолков обнажила потолочные балки и позволила увеличить высоту пространства.
Интересная планировка дала возможность по всему дому создать несколько уютных мест для отдыха, многие из них радуют видом на террасу.
Гармонично спроектировать эклектичный интерьер, составленный из столь необычных предметов мебели и декора, может лишь настоящий профессионал своего дела. Дилетантам в таком деле – не место!
Архитекторы увидели потенциал этого дворика и создали здесь невероятные террасы, которые расширяют полезную площадь жилого пространства.
Кажется, что почти ничего не изменилось? Но обратите внимание на формат окон и дверей.
Вспомните, как выглядел фасад до ремонта и то, что здесь не было гаража.
А над гаражом получилось создать просторную террасу для отдыха.
Так выглядит участок на уровне первого этажа. От былого запустения не осталось и следа.
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